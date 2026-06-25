ETV Bharat / bharat

'পাছপ'ৰ্ট কেৱল ভ্ৰমণ নথি, নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ নহয়': বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ বক্তব্যক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্টক নাগৰিকত্বৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ হিচাপে নহয়, মূলতঃ ভ্ৰমণ নথি হিচাপেহে চাব লাগে ৷ এমইএৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কৰা মন্তব্যই দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

PASSPORT NOT CITIZENSHIP PROOF
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্টক নাগৰিকত্বৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ হিচাপে নহয়, মূলতঃ ভ্ৰমণ নথি হিচাপেহে চাব লাগে ৷ ১৪ সংখ্যক পাছপ’ৰ্ট সেৱা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কৰা এই মন্তব্যই এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

খবৰ অনুসৰি বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে একাধিক চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত নথি-পত্ৰৰ পুংখানুপুংখ পৰীক্ষণৰ পিছত পাছপ’ৰ্ট জাৰি কৰা হয় যদিও ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু পাছপ’ৰ্টধাৰীৰ বিদেশৰ জাতীয়তা প্ৰমাণ কৰা ৷

PASSPORT NOT CITIZENSHIP PROOF
পাছপ'ৰ্টৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা (Source/X)
PASSPORT NOT CITIZENSHIP PROOF
পাছপ'ৰ্টৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা (Source/X)

ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয় (এমইএ)ৰ মতে, যদিও একাধিক চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত পুংখানুপুংখ পৰীক্ষণৰ অন্তত পাছপ’ৰ্ট জাৰি কৰা হয়, আইনৰ দৃষ্টিত এয়া নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ভ্ৰমণৰ নথি হৈয়েই থাকে ৷

সমগ্ৰ দেশতে পাছপ’ৰ্ট সেৱা সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এমইএই চিপভিত্তিক ই-পাছপ’ৰ্ট প্ৰৱৰ্তনকে ধৰি পাছপ’ৰ্ট সেৱা আধুনিকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

ইফালে, পাছপ’ৰ্ট নাগৰিকত্বৰ প্রমাণ নহয় বুলি কোৱা কথাই কোনবোৰ নথিৰ সহায়ত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্রমাণ কৰিব পাৰি সেই লৈ বিতর্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ আইনী বিশেষজ্ঞ আৰু চৰকাৰী তথ্যই ইংগিত দিয়ে যে ভাৰতত জন্মগত অধিকাৰৰ নাগৰিকৰ বাবে কোনো সাৰ্বজনীন নাগৰিকত্বৰ নথি নাই ৷ আধাৰ, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ দৰে নথি-পত্ৰই নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন কৰে, কিন্তু সেইবোৰ নিজৰ মাজতে নাগৰিকত্বৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ নহয় ৷

এই স্পষ্টীকৰণক ৰাজনীতিবিদ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও সমালোচনা কৰিছে ৷ শিৱসেনাৰ নেতা আদিত্য থাকৰে চৰকাৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে আৰক্ষীৰ পৰীক্ষণ আৰু পুংখানুপুংখ তদন্তৰ পিছতহে পাছপ’ৰ্ট প্ৰদান কৰা হয় ৷ তেওঁ কয় যে এই বক্তব্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্টৰ মৰ্যাদাক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

থাকৰে প্ৰশ্ন কৰে, "যদি এমইএই বিশ্বাস কৰে যে পাছপ'ৰ্ট নাগৰিকত্বৰ নথি নহয়, তেন্তে: ১) পাছপ'ৰ্ট প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে কি পৰীক্ষণ কৰে ? ২) আমাৰ দেশেও অ-ভাৰতীয়সকলক ভ্ৰমণৰ নথি হিচাপে পাছপ'ৰ্ট প্ৰদান কৰেনে ? ৩) এই ঘোষণাই আন দেশৰ মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি নকৰেনে যে অ-ভাৰতীয়সকলে আনকি ভ্ৰমণৰ নথি হিচাপেও ভাৰতীয় পাছপ'ৰ্ট লাভ কৰিব পাৰে নেকি ?"

তেওঁ আৰু কয়, "ইয়াৰ অতি জটিল বৈদেশিক নীতিৰ বাহিৰেও এমইএ আৰু কিমান অৰ্থহীন হ'ব পাৰে ?"

ভাৰতীয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা গীতিকাৰ জাভেদ আখতাৰে এমইএৰ এই দাবীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ইয়াক ‘অৰ্থহীন’ বুলি অভিহিত কৰে ৷ এক্সত এটা পোষ্টত আখতাৰে কয়, "বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে কৈছে যে পাছপ'ৰ্ট হৈছে ভ্ৰমণ নথি, নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ নহয় ৷ সঁচাকৈয়ে??? গতিকে, তেওঁলোকে এই ভ্ৰমণ নথিখন কিছুমান মানুহক প্ৰদান কৰিছে নেকি কাৰণ তেওঁলোকে ব্যক্তিজন ভাৰতীয় নাগৰিক হয় নে নহয় সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত নহয়? এইটো অৰ্থহীন ৷"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ বিবৃতিত পাছপ'ৰ্ট আইন, ১৯৬৭ৰ ২০ নং ধাৰালৈ আঙুলিয়াই দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ধাৰাত ভাৰত চৰকাৰে নাগৰিক নোহোৱা ব্যক্তিক পাছপ'ৰ্ট প্ৰদান কৰিব পাৰে যদিহে ইয়াক ‘জনস্বাৰ্থত’ বুলি ধৰা হয় ৷

২০ নং ধাৰাত কোৱা হৈছে, "পাছপ'ৰ্ট বা ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰ প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত পূৰ্বৰ বিধানসমূহত থকা যিকোনো কথাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতৰ নাগৰিক নোহোৱা ব্যক্তিক পাছপ'ৰ্ট বা ভ্ৰমণৰ নথি প্ৰদান কৰিব পাৰে বা প্ৰদান কৰোৱাব পাৰে, যদিহে সেই চৰকাৰৰ মতে জনস্বাৰ্থত তেনে কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয় ৷"

লগতে পঢ়ক : প্ৰথমবাৰলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত ‘জৰুৰীকালীন অৱস্থা’

TAGGED:

INDIAN PASSPORT
ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়
পাছপ’ৰ্ট
ইটিভি ভাৰত অসম
PASSPORT NOT CITIZENSHIP PROOF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.