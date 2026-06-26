বৃদ্ধি পালে পাছপ’ৰ্টৰ আবেদন মাচুল : কেতিয়াৰ পৰা হ’ব কাৰ্যকৰী ?

বৃদ্ধি পালে পাছপ’ৰ্টৰ আবেদন মাচুল : কেতিয়াৰ পৰা হ’ব কাৰ্যকৰী ?
এখন পাছপ’ৰ্ট আবেদন কৰাৰ বিনিময়ত ভৰিব লাগিব ২,৫০০ টকা ৷ আনহাতে, তৎকালীনভাৱে পাছপ’ৰ্ট বিচাৰিলে ৫,০০০ টকা আদায় দিব লাগিব ৷
Published : June 26, 2026 at 12:01 AM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়াৰে পৰা পাছপ’ৰ্ট আবেদন কৰিব বিচাৰিলে ভৰিব লাগিব অধিক পৰিমাণৰ ধন ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ‘পাছপ’ৰ্ট নিয়ম, ১৯৮০’ সংশোধন কৰি পাছপ’ৰ্ট আবেদনৰ মাচুলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ যাৰ বাবে ৩৬ পৃষ্ঠাৰ পাছপ’ৰ্টৰ বাবে নতুন আবেদন কৰিলে কোনো ব্যক্তিয়ে পূৰ্বৰ ১৫০০ টকাৰ ঠাইত ২,৫০০ টকাৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।
চলিত বৰ্ষৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন নিয়ম । বিগত ২০ জুনত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰে ৷ সেই অনুসৰি ৩৬ পৃষ্ঠাৰ নতুন সাধাৰণ পাছপ’ৰ্ট বা পুনৰ আবেদন কৰা এখন পাছপ’ৰ্টৰ বাবদ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া মাচুলৰ পৰিমাণ হ’ব ২৫০০ টকা ৷ আনহাতে, একেটা শ্ৰেণীৰ তৎকালীন সেৱাৰ পাছপ’ৰ্টৰ বাবদ এজন ব্যক্তিয়ে ৫,০০০ টকাৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।
বৰ্তমান ৩৬ পৃষ্ঠাৰ এখন নতুন পাছপ’ৰ্টৰ বাবদ বা পুৰণি পাছপ’ৰ্টখন প্ৰযোজ্য ৰাখিবলৈ কোনো ব্যক্তিয়ে আবেদন মাচুল হিচাপে ভৰিবলগীয়া হৈছিল ১৫০০ টকা ৷ আনহাতে একেটা শ্ৰেণীৰ তৎকালীন পাছপ’ৰ্টৰ বাবদ দিবলগীয়া এই মাচুল আছিল ৩,৫০০ টকা ।
একেদৰে ৬০ পৃষ্ঠাৰ নতুন পাছপ’ৰ্টৰ বাবে বা এনে পাছপ’ৰ্ট পুনৰ জাৰি কৰাৰ বাবে আবেদন মাচুল ২,০০০ টকাৰ পৰা ৩,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত তৎকালীন সেৱাৰ নতুন মাচুল ৬,০০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যি পূৰ্বে ৪,০০০ টকা আছিল ।
পাছপ'ৰ্ট আইন, ১৯৬৭(১৯৬৭ চনৰ ১৫)ৰ ২৪ নং ধাৰাত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা পাছপ'ৰ্ট নিয়ম, ১৯৮০ সংশোধন কৰিবলৈ তলত দিয়া নিয়মসমূহ পুনৰবাৰ প্ৰণয়ন কৰে ৷ এই নিয়মসমূহ হৈছে ক্ৰমে -
১) এই নিয়মসমূহক পাছপ'ৰ্ট (সংশোধনী) নিয়ম, ২০২৬ বুলি ক’ব পাৰি ।
২) এই নিয়মসমূহ জুলাই মাহৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব বুলি অধিসূচনাত উল্লখ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, এই নিয়ম ১৮ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: