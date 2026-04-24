জীৱনৰ সুখ সৰু সৰু কথাত, জীৱনৰ আনন্দ নিজৰ মাজত
জীৱনযাত্ৰাৰ বাবে এই দৌৰ... মৌন ওঁঠৰ মাজত আছে বহু কথা... এগৰাকী হাউচ কীপিং লেডীৰ বিষয়ে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : April 24, 2026 at 3:58 PM IST
শোণিত কুমাৰ গোস্বামী
হায়দৰাবাদ : জীৱন সংগ্ৰাম সকলোৰে থাকে । জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ হাবিয়াস সকলোৰে থাকে । মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা এজন ব্য়ক্তিৰ বাবে আমাৰ সমাজে কেৱল প্ৰত্য়াহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । সমাজৰ দৃষ্টিত এগৰাকী ভাল, সফল ব্য়ক্তি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন আমাৰ সমাজ ব্য়ৱস্থাটোৱে সৃষ্টি কৰে । জীৱনৰ এই নিগনি দৌৰত বহু ব্য়ক্তিসত্ত্বা এক নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তেনেদৰে জীৱন অতিবাহিত হৈ নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত শেষ হৈ পৰে ।
সমাজৰ অধিকাংশ ব্য়ক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো প্ৰযোজ্য় । কিন্তু এনে নহয় যে ব্য়তিক্ৰম নাই । ব্য়তিক্ৰম আমাৰ সমাজত আছে আৰু সদায় থাকিব । আমাৰ সমাজত এনে অনেক ব্য়ক্তিত্ব আছে যিসকলে জীৱনৰ দৌৰত দৌৰি থাকিলেও নিজৰ ভাল পোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ নেৰে । কেৱল টকা ঘটি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটোৱে সকলোৰে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য় নহয়, এনে বহু ব্য়ক্তিত্ব আছে যিসকলে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনটোত নিয়াৰিকৈ সকলো কাম কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিজে ভাল পোৱা কেতবোৰ কাম কৰি যায় ।
আমি ক'ব বিচাৰিছো তেনে এগৰাকী নাৰীৰ কথা । হায়দৰাবাদ চহৰৰ হায়াটনগৰৰ অন্তৰ্গত আব্দুলাপুৰপেটৰ নিবাসী বেথে সৌজন্য় তেনে এগৰাকী মহিলা । এইগৰাকী মহিলা এটি কোম্পানীত হাউছ কীপিং চাকৰিৰ সৈতে জড়িত, তেওঁৰ দৈনন্দিন চাকৰিৰ কামবোৰৰ ভিতৰত অফিচ কেণ্টিন পৰিচালনা কৰা, কাৰ্যালয় চাফ-চিকুণ কৰি ৰখা তথা অন্য়ান্য় সহায়কৰ কামবোৰ আহে । কিন্তু ইয়াত তেওঁৰ সেই কামবোৰৰ কথা ক'ব বিচৰা হোৱা নাই । ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচৰা কথাটো হৈছে মহিলাগৰাকীৰ এক বিশেষ দক্ষতা ।
নিজৰ পৰিয়াল পৰিচালনা কৰা তথা দৈনন্দিন চাকৰিৰ নিয়মীয়া কামবোৰৰ কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজকে ব্য়স্ত কৰি ৰাখিবলৈ ছবি অংকন কৰে । কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত তেওঁ বেগটোত সদায় দুই-তিনিডাল কাঠ পেঞ্চিল, ৰং কৰা পেঞ্চিল তথা এখন বহী থাকে । চাকৰিৰ কামবোৰৰ কৰি থকাৰ মাজতে তেওঁ যি অলপ সময় পাই, সেই সময়ত তেওঁ ছবি অংকন কৰি নিজক ব্য়স্ত ৰাখে । তেওঁ অঁকা নিখুঁত ছবিবোৰে আপোনাকো ভবাই তুলিব যে এই সুন্দৰ ছবিবোৰৰ অংকন তেওঁৰ দ্বাৰা কেনেকৈ সম্ভৱ ।
দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়ি জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে চাকৰি কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এইগৰাকী মহিলা বেথে সৌজন্য়ই ছবি অংকনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই । একমাত্ৰ দেখি-অভ্য়াস কৰি তথা একান্ত অনুভৱৰ জৰিয়তে বেথে সৌজন্য়ই যিবোৰ ছবি অংকন কৰে সেইবোৰ দেখিলে আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব যে এইবোৰৰ স্ৰষ্টা এগৰাকী অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলা ।
একমাত্ৰ নিজৰ অধ্য়ৱসায় আৰু ইচ্ছাৰ বাবে তেওঁ ছবি আঁকে, কেৱল সেয়াই নহয়, আধুনিক স্মাৰ্টফোন সৰ্বোচ্চ সমাজত তেওঁ ছবি অঁকাৰ লগতে কিতাপ পৰে । সামাজিক মাধ্য়মৰ মোহে তেওঁক মোহিত নকৰে । একমাত্ৰ নিজৰ মাজত মগন থাকি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজৰ মনৰ খু-দুৱনিবোৰ ছবি অংকন কৰি অতিবাহিত কৰে ।
হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত কৰ্মৰত এইগৰাকী সৃষ্টিশীল মহিলা অনেকৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁ প্ৰচাৰৰ বাবে একো নকৰে, মাত্ৰ নিজৰ মনলৈ অহা চিন্তাক ৰঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰে ।