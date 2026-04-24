ETV Bharat / bharat

জীৱনৰ সুখ সৰু সৰু কথাত, জীৱনৰ আনন্দ নিজৰ মাজত

জীৱনযাত্ৰাৰ বাবে এই দৌৰ... মৌন ওঁঠৰ মাজত আছে বহু কথা... এগৰাকী হাউচ কীপিং লেডীৰ বিষয়ে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...

Art Hyderabad Ramoji City Special Story
বেথে সৌজন্য় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 24, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শোণিত কুমাৰ গোস্বামী

হায়দৰাবাদ : জীৱন সংগ্ৰাম সকলোৰে থাকে । জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ হাবিয়াস সকলোৰে থাকে । মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা এজন ব্য়ক্তিৰ বাবে আমাৰ সমাজে কেৱল প্ৰত্য়াহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । সমাজৰ দৃষ্টিত এগৰাকী ভাল, সফল ব্য়ক্তি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন আমাৰ সমাজ ব্য়ৱস্থাটোৱে সৃষ্টি কৰে । জীৱনৰ এই নিগনি দৌৰত বহু ব্য়ক্তিসত্ত্বা এক নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু তেনেদৰে জীৱন অতিবাহিত হৈ নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত শেষ হৈ পৰে ।

সমাজৰ অধিকাংশ ব্য়ক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো প্ৰযোজ্য় । কিন্তু এনে নহয় যে ব্য়তিক্ৰম নাই । ব্য়তিক্ৰম আমাৰ সমাজত আছে আৰু সদায় থাকিব । আমাৰ সমাজত এনে অনেক ব্য়ক্তিত্ব আছে যিসকলে জীৱনৰ দৌৰত দৌৰি থাকিলেও নিজৰ ভাল পোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ নেৰে । কেৱল টকা ঘটি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাটোৱে সকলোৰে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য় নহয়, এনে বহু ব্য়ক্তিত্ব আছে যিসকলে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনটোত নিয়াৰিকৈ সকলো কাম কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিজে ভাল পোৱা কেতবোৰ কাম কৰি যায় ।

বেথে সৌজন্য় (ETV Bharat Assam)
হাউচ কীপিং লেডী বেথে সৌজন্য়ৰ হাতৰ কৰ্ম (ETV Bharat Assam)

আমি ক'ব বিচাৰিছো তেনে এগৰাকী নাৰীৰ কথা । হায়দৰাবাদ চহৰৰ হায়াটনগৰৰ অন্তৰ্গত আব্দুলাপুৰপেটৰ নিবাসী বেথে সৌজন্য় তেনে এগৰাকী মহিলা । এইগৰাকী মহিলা এটি কোম্পানীত হাউছ কীপিং চাকৰিৰ সৈতে জড়িত, তেওঁৰ দৈনন্দিন চাকৰিৰ কামবোৰৰ ভিতৰত অফিচ কেণ্টিন পৰিচালনা কৰা, কাৰ্যালয় চাফ-চিকুণ কৰি ৰখা তথা অন্য়ান্য় সহায়কৰ কামবোৰ আহে । কিন্তু ইয়াত তেওঁৰ সেই কামবোৰৰ কথা ক'ব বিচৰা হোৱা নাই । ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচৰা কথাটো হৈছে মহিলাগৰাকীৰ এক বিশেষ দক্ষতা ।

নিজৰ পৰিয়াল পৰিচালনা কৰা তথা দৈনন্দিন চাকৰিৰ নিয়মীয়া কামবোৰৰ কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজকে ব্য়স্ত কৰি ৰাখিবলৈ ছবি অংকন কৰে । কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত তেওঁ বেগটোত সদায় দুই-তিনিডাল কাঠ পেঞ্চিল, ৰং কৰা পেঞ্চিল তথা এখন বহী থাকে । চাকৰিৰ কামবোৰৰ কৰি থকাৰ মাজতে তেওঁ যি অলপ সময় পাই, সেই সময়ত তেওঁ ছবি অংকন কৰি নিজক ব্য়স্ত ৰাখে । তেওঁ অঁকা নিখুঁত ছবিবোৰে আপোনাকো ভবাই তুলিব যে এই সুন্দৰ ছবিবোৰৰ অংকন তেওঁৰ দ্বাৰা কেনেকৈ সম্ভৱ ।

বেথে সৌজন্য়ই অংকন কৰা ছবি (ETV Bharat Assam)

দশম শ্ৰেণীলৈ পঢ়ি জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে চাকৰি কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এইগৰাকী মহিলা বেথে সৌজন্য়ই ছবি অংকনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই । একমাত্ৰ দেখি-অভ্য়াস কৰি তথা একান্ত অনুভৱৰ জৰিয়তে বেথে সৌজন্য়ই যিবোৰ ছবি অংকন কৰে সেইবোৰ দেখিলে আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব যে এইবোৰৰ স্ৰষ্টা এগৰাকী অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলা ।

বেথে সৌজন্য়ৰ আজৰি পৰৰ সৃষ্টি (ETV Bharat Assam)

একমাত্ৰ নিজৰ অধ্য়ৱসায় আৰু ইচ্ছাৰ বাবে তেওঁ ছবি আঁকে, কেৱল সেয়াই নহয়, আধুনিক স্মাৰ্টফোন সৰ্বোচ্চ সমাজত তেওঁ ছবি অঁকাৰ লগতে কিতাপ পৰে । সামাজিক মাধ্য়মৰ মোহে তেওঁক মোহিত নকৰে । একমাত্ৰ নিজৰ মাজত মগন থাকি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে তেওঁ নিজৰ মনৰ খু-দুৱনিবোৰ ছবি অংকন কৰি অতিবাহিত কৰে ।

বেথে সৌজন্য়ই অংকন কৰা ছবি (ETV Bharat Assam)

হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীত কৰ্মৰত এইগৰাকী সৃষ্টিশীল মহিলা অনেকৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ পৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁ প্ৰচাৰৰ বাবে একো নকৰে, মাত্ৰ নিজৰ মনলৈ অহা চিন্তাক ৰঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰে ।

TAGGED:

হাউছ কীপিং চাকৰি
অফিচ কেণ্টিন পৰিচালনা
ৰামোজী ফিল্ম চিটী
বেথে সৌজন্য়
BETHE SOWJANYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.