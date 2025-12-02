এতিয়াৰে পৰা ৰে’লৰ ভিতৰতো এ টি এমৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব নগদ ধন

এতিয়াৰে পৰা ৰে’লৰ ভিতৰতো এ টি এমৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব নগদ ধন
মনমদ-চি এছ ই এম টি পঞ্চৱতী এক্সপ্ৰেছত ‘ATM on Wheels’ ৰূপত ৰে’লৱেই এই সেৱা আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : December 2, 2025 at 3:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰে’লযাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ এতিয়া চলন্ত ৰে’লত থকাৰ সময়তো এ টি এমৰ পৰা নগদ ধন উলিওৱা সম্ভৱ হ’ব ৷ যাত্ৰীসকলৰ নগদ ধনৰ সমস্যা দূৰ কৰি ‘ATM on Wheels’ সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৰে'লৱেই ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মনমদ-চি এছ এম টি পঞ্চৱতী এক্সপ্ৰেছত পাইলট প্ৰজেক্ট ভিত্তিত এই সুবিধা প্ৰথমে মুকলি কৰা হৈছে ৷
ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলৰ মতে এই পদক্ষেপৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে যাত্ৰীসকলক অন-ব’ৰ্ডত নগদ ধন প্ৰদান কৰা আৰু ৰে’লৱেৰ ভাৰাবিহীন ৰাজহ বৃদ্ধি কৰা ৷ যদি এই পাইলট প্ৰকল্পটো সফল হয়, তেন্তে এই পথত চলি থকা অন্যান্য দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰে’ল যেনে বিক্ৰমশিলা এক্সপ্ৰেছ, এল টি টি এক্সপ্ৰেছ, আং এক্সপ্ৰেছ আৰু অমৰনাথ এক্সপ্ৰেছত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷
ৰে’লৰ মিনি পেণ্ট্ৰি সলনি কৰি ‘ATM on Wheels’ৰ সুবিধা স্থাপন কৰা হৈছে ৷ চলন্ত ৰে’লৰ ফলত হোৱা কম্পনৰ পৰা ইয়াক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰবৰৰ পেড আৰু বল্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড মনত ৰাখি ওচৰতে দুটা অগ্নিনিৰ্বাপক যন্ত্ৰও স্থাপন কৰা হৈছে ৷ এই পদক্ষেপে যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ সময়ত হঠাতে নগদ ধনৰ প্ৰয়োজন হ’লে যথেষ্ট সকাহ প্ৰদান কৰিব ৷
ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলে কয় যে উন্নত ভাৰত ২০৪৭ৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ ৰে’লৱে আধুনিকীকৰণ আৰু উদ্ভাৱনৰ দিশত অহৰহ কাম কৰি আছে ৷ আধুনিক ষ্টেচন, অত্যাধুনিক ৰে’ল আৰু নতুন নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এই ৰূপান্তৰৰ মূল চিহ্ন ৷
ষ্টেচনৰ টিকট কাউণ্টাৰত QR ক’ড ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে যদিও ৰে’লৰ টি টি ইত এই সুবিধা নাই ৷ কেতিয়াবা টিকট নোহোৱাকৈ যাত্ৰী ধৰা পৰে আৰু জৰিমনা পৰিশোধ কৰিবলৈ নগদ ধন নাথাকে ৷ এনেক্ষেত্ৰত চলন্ত ৰে’লত উপলব্ধ এ টি এমৰ পৰা জৰিমনা তৎক্ষণাত পৰিশোধ কৰিব পাৰিব ৷
মালদা সংমণ্ডলৰ পি আৰ অ’ ৰসৰাজ মাঝীয়ে টাইমছবুলক জনোৱা মতে, এই ‘ATM on Wheels’ৰ সুবিধা প্ৰথমে মনমদ-চি এছ এম টি পঞ্চৱতী এক্সপ্ৰেছত পাইলট প্ৰজেক্ট ভিত্তিত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ যদিহে এই পৰীক্ষা সফল হয় তেন্তে আন ৰে’লতো ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷
এই পদক্ষেপ কেৱল যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবেই নহয় ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ দিশত ৰে’লৱেৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ অধিক উদ্ভাৱনে ৰে'ল যাত্ৰাক অধিক সুবিধাজনক আৰু নিৰাপদ কৰি তুলিব ৷
লগতে পঢ়ক : ৰে'লযাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? তেনেহ'লে জানি লওক আপোনাৰ ৰে'লখনৰ সময়সূচী ঠিকে আছেনে নাই