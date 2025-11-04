ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা: ৪ জনৰ মৃত্যু

ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা: ৪ জনৰ মৃত্যু
দুৰ্ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ’ল সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় লোকৰ লগতে আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল ৷
বিলাসপুৰ: ছত্তীশগড়ৰ বিলাসপুৰত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ৷ এখন মালবাহী ৰে’লৰ সৈতে হোৱা যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাই চাৰিজনকৈ লোকে ৷
বৰ্তমানেও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান । অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় লোক ।
উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত
দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৰে’ল আৰক্ষীৰ লগতে উদ্ধাৰকাৰী আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ দল ৷ স্থানীয় প্ৰশাসনেও এই কাৰ্যত সহায় আগবঢ়াবলৈ উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত । দুৰ্ঘটনাৰ বাবে সমগ্ৰ পথটোৰে বন্ধ হৈ পৰে ৰে’লৰ চলাচল ৷
ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল কৰাৰ লগতে আন কেইবাখনো ৰে’লৰ চলাচলৰ দিশ সলনি কৰা হৈছে ৷ অতি ব্যস্ত ৰে’লপথ হিচাপে পৰিচিত বিলাসপুৰ-কাটনী অংশত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । ইতিমধ্যে ৰে’ল আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ৷
ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
ৰে’ল দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে কথা পাতি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । আহতসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহায্য আগবঢ়াবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি
এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দক্ষিণ-পূব কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল বিভাগে যাত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ ৷ নম্বৰকেইটা হৈছে ক্ৰমে -
জৰুৰীকালীন যোগাযোগ:
- বিলাসপুৰ – ৭৭৭৭৮৫৭৩৩৫, ৭৮৬৯৯৫৩৩৩০
- চম্পা – ৮০৮৫৯৫৬৫২৮
- ৰায়গড় – ৯৭৫২৪৮৫৬০০
- পেণ্ড্ৰা ৰোড – ৮২৯৪৭৩০১৬২
- কোৰবা – ৭৮৬৯৯৫৩৩৩০
আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা
এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে এককালীন সাহায্য ৷ সেই অনুসৰি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ, গুৰুতৰভাৱে আহতসকললৈ ৫ লাখ আৰু সামান্য পৰিমাণে আহত লোকসকললৈ একলাখ টকা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
