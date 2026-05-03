চেন্নাই বিমানবন্দৰত অঘটন, চলন্ত বিমানৰ পৰা জাঁপিয়ালে যাত্ৰীয়ে

চেন্নাই বিমানবন্দৰত অঘটন, চলন্ত বিমানৰ পৰা জাঁপিয়ালে যাত্ৰীয়ে
চেন্নাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত হঠাৎ লাগিল হুৱাদুৱা ৷ চলন্ত অৱস্থাত বিমানৰ পৰা যাত্ৰীয়ে মাৰিলে জাঁপ ৷
Published : May 3, 2026 at 4:42 PM IST
চেন্নাই : দেওবাৰে চেন্নাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত হঠাৎ লাগিল হুৱাদুৱা ৷ কথা নাই বতৰা নাই বহি থকা আসনৰ পৰা উঠি গৈ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা দুৱাৰ খুলি জাঁপ মাৰিলে এগৰাকী বিমান যাত্ৰীয়ে ৷ জানিব পৰা মতে, শ্বাৰজাহৰ পৰা উৰা মৰা এয়াৰ আৰৱৰ বিমানখন দেওবাৰে অৱতৰণ কৰিছিল চেন্নাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৷ বিমানখন সুকলমে অৱতৰণ কৰি যেতিয়া টেক্সি পথত চলন্ত অৱস্থা আছিল তেতিয়া হঠাৎ এগৰাকী যাত্ৰীয়ে জৰুৰীকালীন দুৱাৰ খুলি জাঁপ মাৰে বিমানখনৰ পৰা ৷ লগে লগে বিমানবন্দৰটোত লাগিল হাহাকাৰ ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "২১৭ জন যাত্ৰী কঢ়িওৱা এয়াৰ আৰৱৰ বিমানখন শ্বাৰজাহৰ পৰা চেন্নাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল ৷ যেতিয়া বিমানখন টেক্সি পথৰে পাৰ্কিং স্থানলৈ গৈ আছিল সেই সময়তে হঠাৎ মহম্মদ নিজামুদ্দিন শ্বেৰীফ নামৰ এগৰাকী যাত্ৰীয়ে জৰুৰীকালীন দুৱাৰ খুলি জাঁপ মাৰিছিল ৷ যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলো আচৰিত হৈ পৰিছিল ৷"
বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "যাত্ৰীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপৰ পাছতে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বিমানবন্দৰটোত নিয়োজিত চিআইএছএফ কৰ্মীয়ে ৷ পলাবলৈ চেষ্টা কৰা মহম্মদ নিজামুদ্দিন নামৰ যাত্ৰীগৰাকীক কিছু পৰিমাণে আঘাত পাইছে যদিও নিৰাপত্তৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত যাত্ৰীগৰাকীক ৷ কিয় এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ কোনো সঠিক তথ্য লাভ কৰা নাই যদিও তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"
ইফালে এই ঘটনাৰ বাবে লণ্ডনৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখী ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেৰ বিমানখনৰ অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত দিশ পৰিৱৰ্তন কৰিবলগয়ী হ'ল ৷ ফলত চেন্নাইৰ পৰিৱৰ্তে বেংগালুৰু বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল লণ্ডনৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখী ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেৰ বিমানখন ৷
