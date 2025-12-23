এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলটে ঘুচিয়াই ভাঙিলে যাত্ৰীৰ নাক

এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলটে ঘুচিয়াই ভাঙিলে যাত্ৰীৰ নাক
এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলটৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড । ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দিলে আৰক্ষীক ।
Published : December 23, 2025 at 5:35 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লী বিমান বন্দৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ পাইলটে চলোৱা আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী যাত্ৰী । চিটি স্কেনত ধৰা পৰিছে যে এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীৰ নাকৰ হাড় পৰ্যন্ত ভাঙি যায় ।
ভুক্তভোগী অংকিত দীৱানে এতিয়া এই ঘটনাক লৈ ন্যায় বিচাৰিছে । দীৱানে কয় যে তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
দীৱানে পি টি আইক জনাই, "মই বৰ্তমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছোঁ আৰু আজি কৰা চিটি স্কেনত নাকৰ বাঁওফালৰ হাড় ভাঙিছে বুলি জনাইছে । মই আশা কৰোঁ যে মই ন্যায় লাভ কৰিম ।" দিল্লী আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জনাই যে দীৱানৰ পৰা ই-মেইলৰ জৰিয়তে লাভ কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩ ৰ ধাৰা ১১৫ (স্ব-ইচ্ছাৰে আঘাত কৰা), ১২৬(ভুল পথৰে বাধা দিয়া) আৰু ৩১৫ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে, আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ লাভ কৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যম X ত দীৱানৰ প'ষ্ট পোহৰলৈ অহাৰ পিছতহে অভিযোগ লাভ কৰিছিল । দীৱানে অভিযোগ কৰিছিল যে ১৯ ডিচেম্বৰৰ দিনা বিমান বন্দৰৰ টাৰ্মিনেল-১ ৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ সমীপত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কেপ্টেইন বীৰেন্দ্ৰ চেজৱালে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰে ।
এই মাৰপিটৰ ঘটনাত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ ৭ বছৰীয়া কন্যা লগত আছিল, যি সমগ্ৰ ঘটনা দেখি আছিল বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।দীৱানে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, তালাচী চকীত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে পাইলটজনে তেওঁক শাৰীৰিক প্ৰহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে গালি-গালাজ কৰিছিল ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে এক বিবৃতি যোগে সদৰী কৰে যে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী বেলেগ এয়াৰলাইনত যাত্ৰী হিচাপে যাত্ৰা কৰি আছিল । এয়াৰলাইনে তাৎক্ষণিকভাৱে পাইলটগৰাকীক নিলম্বন কৰে । আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনাই যে তেওঁলোকে লাভ কৰা অভিযোগ আৰু টাৰ্মিনেলৰ চিচি টিভি ফুটেজসহ উপলব্ধ আন আন প্ৰমাণৰ ভিত্তিত গোচৰটোৰ তদন্ত কৰিব ।