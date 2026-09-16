ETV Bharat / bharat

সমকামী সংগী, অবিবাহিত সংগীয়ে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব: দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ

বৰ্তমানৰ আইনী কাঠামো আৰু উপযুক্ত সুৰক্ষাৰ অধীনত এনে ব্যৱস্থাক আইনী আৰু নৈতিক গাঁথনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব বুলি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে জনায়...

DELHI HIGH COURT SAME SEX NOMINEE
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS & ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সমলিংগৰ সম্পৰ্কত থকাসকলৰ স্বাস্থ্য় বিষয়কলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সমকামী সম্বন্ধত থকা ব্য়ক্তিয়ে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ সংগীৰ স্বাস্থ্য় বিষয়ক সকলো সিদ্ধান্ত ইজনে আনজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আগবাঢ়িব পাৰিব ৷

সমকামী সংগীসকলক চিকিৎসাজনিত পৰিস্থিতি আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সন্মতি প্ৰদানৰ অনুমতি দি নীতি-নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ দাবীৰে দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ উত্তৰত এই শপতনামাখন দাখিল কৰা হৈছিল। আবেদনকাৰী আৰ্ছিয়া থক্কৰে ভাৰতীয় চিকিৎসা আয়োগ (পেছাগত আচৰণ, ভদ্ৰতা আৰু নৈতিকতা) নিয়মাৱলী, ২০০২-ৰ ৭.১৬ নম্বৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। এই নিয়মৰ অধীনত কোনো নাবালক বা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাজনিত পদ্ধতি আৰু চিকিৎসাৰ বাবে গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়েক, পিতৃ-মাতৃ অথবা অভিভাৱকৰ পৰা সন্মতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ নিয়ম আছে।

বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দাখিল কৰা এক শপতনামাত আৰ্ছিয়া থক্কৰৰ আবেদনৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমলিংগৰ সংগীক তেওঁৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ স্বাধীনতা দিব পৰা যাব ৷

চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা সন্মতি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে (পূৰ্বৰ National Medical Coouncil-NMC) দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত ইয়াৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰিছে। এই ব্যৱস্থাটো কোনবোৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, সেয়া তলত উল্লেখ কৰা হ'লঃ

মনোনয়ন বা কৰ্তৃত্ব প্ৰদান: যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সুস্থ অৱস্থাত থাকোঁতেই নিজৰ সমকামী বা কুইয়েৰ (Queer) সংগীক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে মনোনয়ন দিব পাৰিব। ভৱিষ্যতে ব্যক্তিজন অসুস্থ বা অচেতন (অক্ষম) হৈ পৰিলে, সেই মনোনীত সংগীজনে তেওঁৰ হৈ চিকিৎসাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা সন্মতি দিব পাৰিব।

যদিহে পূৰ্বতে কোনো লিখিত বা আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন কৰা হোৱা নাই, তেন্তে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত সংগীজনক এজন প্ৰতিপালনকাৰী বন্ধু বা ‘Next Friend’ হিচাপে গণ্য কৰি (উচিত প্ৰমাণ আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সাপেক্ষে) চিকিৎসাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ অনুমতি দিয়া হ’ব ৷

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে মনোনয়ন। এজন ব্যক্তিয়ে সুস্থ আৰু স সচেতন অৱস্থাত থাকোঁতেই কোনো ফৰ্ম বা লিখিত নথিৰ জৰিয়তে নিজৰ সমকামী সংগীক তেওঁৰ চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় প্ৰতিনিধি বা 'Medical Proxy' হিচাপে মনোনীত কৰি থৈ যাব পাৰিব।

লগতে পঢ়ক: ইউপিআইৰ স্থিৰতা আৰু মজবুতত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ: ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত মাচুল সমৰ্থন ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ

TAGGED:

দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়
সমলিংগ সমকামী সম্পৰ্ক
ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ
ইটিভি ভাৰত অসম
DELHI HIGH COURT SAME SEX NOMINEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.