ETV Bharat / bharat

সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

এই বৈঠকত ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ভূমিকা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷

Parliamentary panel
ড্ৰোণেৰে লোৱা সংসদ ভৱনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য(ফাইল ফটো) (ANI)
author img

By ANI

Published : September 23, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সংসদ ভৱন চৌহদত বুধবাৰে দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সংসদীয় গৃহ পৰিক্ৰমা সম্পৰ্কীয় সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ এই বৈঠকত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আঁচনি ৰূপায়ণৰ লগতে শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ’ব ।

এই বৈঠক দুটা পৃথক পৃথক সময়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । সংসদৰ প্ৰথমটো সত্ৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ইয়াতে ‘শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ’ শীৰ্ষক বিষয়ত আলোচনা কৰা হ’ব ৷ লগতে ইয়াৰ বাবে প্ৰযোজ্য আইন সন্দৰ্ভত ন্যায় মন্ত্ৰালয়ৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

আনহাতে, দ্বিতীয়টো সত্ৰ দিনৰ ২ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াত ‘উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আঁচনি ৰূপায়ণ’ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । বিষয়টো সন্দৰ্ভত সমিতিখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মতামত গ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ৷

আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় আৰু ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে এই বৈঠকসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি বিবেচনাধীন বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সমিতিখনক অৱগত কৰিব । ইতিমধ্যে বৈঠকৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কীয় পত্ৰসমূহ সাংসদসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভা সচিবালয়ে সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যকে বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে, এই বৈঠকত ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ভূমিকা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷ কিয়নো অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া বুলি সততে কৈ অহা হয় । কথাই কথাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ‘অষ্টলক্ষ্মী' আখ্যা দিয়া হয় । কিন্তু বাস্তৱত অসমৰ প্রতি কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা, তাৰ স্বৰূপটো ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ আচৰণতহে স্পষ্ট হৈ পৰে ।

৩১ জনীয়া এই সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি সাংসদ ৰাধামোহন দাস আগৰৱালাক ন্যস্ত কৰা হৈছে । ইয়াত লোকসভাৰ ২১ গৰাকী আৰু ৰাজ্যসভাৰ ১০ গৰাকী সাংসদ আছে ।

ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগৰ সাংসদ হৰিশ বীৰান, বিজেপি সাংসদ সমীক ভট্টাচাৰ্য, নীৰজ শেখৰ আৰু তৰুণ চুঘ, কংগ্ৰেছ সাংসদ অজয় ​​মাকেন, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ডেৰেক অ’ব্ৰাইন, শিৱসেনাৰ(ইউবিটি)ৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাৱট, আম আদমি পাৰ্টীৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং আৰু আৰজেডিৰ সাংসদ সঞ্জয় যাদৱ অন্যতম ।

আনহাতে, সমিতিখনত লোকসভাৰ সাংসদসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - কাকলি ঘোষ (পশ্চিমবংগৰ বাৰাছাট সমষ্টিৰ সাংসদ) আৰু অনিল যশৱন্ত দেশাই(শিৱসেনা-ইউবিটি সাংসদ) ৰ লগতে বিজেপি সাংসদ আশীষ দুবে, সতীশ কুমাৰ গৌতম, নবীন জিন্দাল, সৌমিত্ৰ খান, জ্যোতিৰ্ময় সিং মাহাতো, বিৱাই ৰাঘবেন্দ্ৰ, বিষ্ণুদয়াল ৰাম আৰু ডেলকাৰ, কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়প্ৰকাশ, মহম্মদ হামদুল্লা ছাইদ, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু অমৰিন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিং, টিডিপিৰ সাংসদ কেচিনেনী শিৱনাথ আৰু কৃষ্ণপ্ৰসাদ টেনেটি, এনচিপি(এছ পি)ৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া চুলে আৰু ডিএমকেৰ সাংসদ থিৰু দয়ানিধি মৰণৰ লগতে অন্যান্যসকল ।

উল্লেখ্য যে, দুয়োখন সদনৰ ভিন্ন বিভাগ সম্পৰ্কীয় ২৪খন সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ ভিতৰত আঠখন সমিতি(গৃহ পৰিক্ৰমা সমিতিকে ধৰি) ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণত কাম কৰে ৷ বাকী ১৬খন সমিতিয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশৰ পৰা অহা ২২ 'নমতা অতিথি'ক আটক

TAGGED:

MINISTRY OF DONER
সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ বৈঠক
শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ
IMPLEMENTATION OF SCHEMES IN NE
PARLIAMENTARY PANEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.