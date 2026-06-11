নীট ইউজিৰ পৰীক্ষা : প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল’লে সংসদীয় স্থায়ী সমিতিয়ে
বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত পুনৰ কোনো অসামাজিক সংগঠন বা কাৰ্যকলাপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰা হয় ৷
Published : June 11, 2026 at 12:48 AM IST
নতুন দিল্লী: দেশজুৰি ২১ জুনত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নীট ইউজিৰ পৰীক্ষা ৷ এই পৰীক্ষালৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিনহে বাকী আছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ আইন, ২০১৯ ৰ অধীনত নীট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ বুধবাৰে ৰামগোপাল যাদৱৰ অধ্যক্ষতাত সংসদীয় স্থায়ী সমিতিয়ে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সাংগঠনিক ভেঁটি, নিৰ্দেশনা আৰু কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনাৰ অংশ হিচাপে এক বৈঠকত মিলিত হয় ।
উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সম্পাদক বিনীত যোশী, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান অভিষেক সিঙৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ(এনএমচি) আৰু এনটিএৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ পৰা শুনানি গ্ৰহণ কৰে সমিতিখনে ।
মঙলবাৰে এই পৰীক্ষা সম্বন্ধে বিহাৰ আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা(ইঅ’ইউ)ই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ৷ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত পুনৰ কোনো অসামাজিক সংগঠন বা কাৰ্যকলাপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰা হয় ৷ সংসদীয় সমিতিয়ে পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলো কাৰু-কাৰ্য একেধাৰে পৰীক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷
ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত অনিশ্চয়তাৰ সৈতে যুঁজি থকা লাখ লাখ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এই নতুন সতৰ্কবাণীয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । বিগত ১২ মে’ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগত এনটিএই পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল । তাৰ পিছত বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰো (চিবিআই)ক গতাই দিয়া হয় ৷ সংস্থাটোৱে বৰ্তমান এই গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে দুখন পৃথক সংসদীয় সমিতিয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিষয়টো পুনৰীক্ষণ কৰিছিল । শিক্ষা নীতি বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে সংসদীয় সমিতিসমূহৰ হস্তক্ষেপে বাৰে বাৰে ইংগিত দিয়ে যে মূল পৰীক্ষাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চিকিৎসা শিক্ষাৰ প্ৰখ্যাত বিশেষজ্ঞ তথা 'এছ'চিয়েশ্যন অৱ হেল্থকেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ্ছ(ইণ্ডিয়া)'ৰ সভাপতি ডাঃ গিৰিধৰ জ্ঞানীয়ে কয়, ‘‘এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা এবাৰ ভংগ হ’লে তাক ঘূৰাই অনাটো অতি কঠিন হৈ পৰে । কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান কেৱল পুনৰ পৰীক্ষাটো সুৰক্ষিতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাই নহয়, বৰং ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰক্ৰিয়াটো যে নীতিগত আৰু স্বচ্ছ সেয়া আশ্বস্ত কৰাটো হ’ব মূল কাম ।’’
এই বিতৰ্কই সম্প্ৰতি পৰীক্ষাৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ এনটিএৰ প্ৰতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে সংসদীয় কমিটীৰ সন্মুখত নিজৰ মতামত দাখিল কৰাৰ সময়ত ইউনাইটেড ডাক্তৰ্ছ ফ্ৰণ্টে যুক্তি দিছিল যে নীটক লৈ পুনৰবাৰ আৰম্ভ হোৱা বিতৰ্কই ভাৰতৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা গাঁথনিগত ত্ৰুটিৰ কথা সূচাইছে ।
সংগঠনটোৱে এনটিএৰ বৰ্তমানৰ গাঁথনিৰ ঠাইত সংসদৰ আইনৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা বিধিগত পৰীক্ষা সংস্থা স্থাপন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ ইউডিএফে কয় যে নীটক লৈ উদ্বেগ কেৱল পৰীক্ষাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা, জবাবদিহিতা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ দৰে বিষয়বোৰো ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে সম্প্ৰতি চলি থকা তদন্ত কেৱল নীট-ইউজি ২০২৬ ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বিষয়টোৱে সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে । ইয়াত কেন্দ্ৰ আবণ্টনৰ পদ্ধতি, গ্ৰেচ মাৰ্ক, বিশেষ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু সংস্থাসমূহৰ সৈতে জড়িত অনিয়মৰ অভিযোগকে ধৰি পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত অমীমাংসিত সমস্যাসমূহৰো তদন্ত কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঃ ৰাজন শৰ্মাই কয় যে বিহাৰ আৰক্ষীৰ এই সতৰ্কবাণীক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত । শৰ্মাই কয়, ‘‘তদন্তকাৰীয়ে আপোচৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিবলৈ অনিচ্ছুক হোৱাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে পৰীক্ষাৰ সৈতে জড়িত কেলেংকাৰীৰ নেটৱৰ্ক সক্ৰিয় হৈ আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা বহুস্তৰীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু বাস্তৱ সময়ৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।’’
উল্লেখযোগ্য যে, ৰাজ্যসভাৰ আন এখন সংসদীয় সমিতিয়ে চৰকাৰী আশ্বাসৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি শেহতীয়াকৈ তদন্ত আৰু ২১ জুনত হ’বলগীয়া পুনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । যোশী, সিং, এনএমচিৰ অধ্যক্ষ অভিজাত চন্দ্ৰকান্ত শেঠ, চিবিআইৰ সঞ্চালক প্ৰবীণ ছুদকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সাংসদসকলক তদন্তৰ অগ্ৰগতি আৰু চলি থকা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰি স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
পুনৰবাৰ পৰীক্ষাৰ সময় ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে বিষয়াসকলে দুমুখীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগা হৈছে, যেনে - যিকোনো নতুন অনিয়ম ৰোধ কৰা আৰু ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰশীল লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আস্থা পুনৰ লাভ কৰা ।
ইউডিএফৰ অধ্যক্ষ ড৹ লক্ষ্য মিত্তলে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘২১ জুনত এই অনুশীলনৰ সফলতাই কেৱল এইবাৰৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াই নহয়, দেশৰ পৰীক্ষা সংস্কাৰৰ ভৱিষ্যতো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্নকাকত নিবলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ !