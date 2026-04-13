ETV Bharat / bharat

মহিলা সংৰক্ষণ আইনৰ জৰিয়তে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু সংসদ: ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনৰ প্ৰতি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰাজনৈতিক সমৰ্থনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ আলোচনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

PM Modi At 'Nari Shakti Vandan Sammelan'
নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত ভাষণ দিয়াৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : "ভাৰতে উন্নয়ন যাত্ৰাত একবিংশ শতিকাৰ অন্যতম ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ওলাইছে । এই সিদ্ধান্ত নাৰী শক্তিৰ বাবে উৎসৰ্গিত । ই নাৰী শক্তিক সন্মান জনোৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।" নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

চৰকাৰ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্ৰীড়া, উদ্যোগীকৰণ, সংবাদ মাধ্যম, সমাজসেৱা, সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু সফল মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ দেশৰ সংসদ নতুন ইতিহাস সৃষ্টিৰ পথত ৷ অতীতৰ দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা এক নতুন ইতিহাস ৷ ভৱিষ্যতৰ সংকল্প পূৰণ কৰিব পৰা এক ইতিহাস ৷ সমতাবাদী ভাৰতৰ বাবে এক সংকল্প, য’ত সামাজিক ন্যায় কেৱল এটা শ্লোগান নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ কাম-কাজৰ পদ্ধতি, আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক স্বাভাৱিক অংশ ৷ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ পৰা দেশৰ সংসদলৈকে দশক দশক ধৰি চলি অহা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "২০২৩ চনত আমি নতুন সংসদ ভৱনত মহিলা সৱলীকৰণ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলো ৷ ইয়াৰ সময়োপযোগী ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বিশেষ বৈঠক ১৬ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ মাতৃ-ভগ্নীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছো ৷ মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অহা নাই, মই আপোনালোকক সচেতন কৰিবলৈও আহা নাই ৷ আজি মই আপোনাৰ দেশৰ লাখ লাখ মাতৃ-ভগ্নীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছো ৷"

ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ বিজয়া ৰহাটকৰে সন্মিলনক সম্বোধন কৰি কয়, "অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীয়ে কৈছিল-'নাৰীয়ে আধা আকাশ ধৰি ৰাখে', গতিকে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ধৰি ৰাখিব নালাগেনে ?" এই নাৰী শক্তি বন্দন আইনৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী পূৰণ কৰিছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "এই আইনখনে লোকসভা আৰু বিধানসভাত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাই নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি মহিলাসকলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বাদ দিয়া মানসিকতাও সলনি কৰিব বিচাৰিছে ৷ ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক কেৱল সংখ্যাৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ দিশত আৰু অধিক সংবেদনশীলতাৰ দিশত এয়া এক শক্তিশালী পদক্ষেপ ।"

ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই কয়, "আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলো 'কন্যাক বচাওক, কন্যাক পঢ়াওক, কন্যাক ডাঙৰ-দীঘল কৰক'; এটা সময় আছিল যেতিয়া কন্যাক গৰ্ভত হত্যা কৰা হৈছিল ৷ কন্যাক শিক্ষা দিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় আহিছিল, আৰু আমি 'কন্যাক শিক্ষা দিয়ক'ৰ যুগত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ ৷ মই অতি সুখী যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত আমি 'কন্যাক বচাওক, কন্যাক শিক্ষা দিয়ক, কন্যাক ডাঙৰ-দীঘল কৰক' যুগত প্ৰৱেশ কৰিছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৈচিত্র্যময় অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰি ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত মহিলাসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা ৷ মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলাৰ অধিক অংশগ্ৰহণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা ৷"

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ
মহিলা সংৰক্ষণ আইন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইটিভি ভাৰত অসম
নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.