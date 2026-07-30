‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰিলে হ’ব শাস্তি: নতুন বিধেয়কত অনুমোদন সংসদৰ
বৃহস্পতিবাৰে সংসদে এনে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে, যাৰ অধীনত বন্দে মাতৰম বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰিলে নাইবা অপমানক কৰিলে তাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷
Published : July 30, 2026 at 8:33 PM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়াৰে পৰা বন্দে মাতৰমক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিলে হ’ব শাস্তি ৷ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত যদি কোনোৱে ইয়াক বিকৃত কৰে বা অপমান কৰে, তেন্তে গুৰুতৰ শাস্তি দিয়া হ’ব ৷ বৃহস্পতিবাৰে সংসদে এনে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে, যাৰ অধীনত বন্দে মাতৰম বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰিলে নাইবা অপমানক কৰিলে তাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷ এই নিয়মৰ অধীনত তিনি বছৰ পৰ্যন্ত শাস্তি হ’ব পাৰে ।
সদনৰ হুলস্থুল আৰু বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ক কৰা অপমান অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা বিধেয়কখন গৃহীত হয় ৷ ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ(সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬’ এই বিষয়ত দুগৰাকী সাংসদে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ধ্বনিভোটত বিধেয়কখন গৃহীত হয় ।
#MonsoonSession2026— SansadTV (@sansad_tv) July 30, 2026
Lok Sabha passes the Prevention of Insults to National Honour (Amend.) Bill,2026.
That the Bill further amends the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.#LokSabha #Parliament #NationalHonour #NityanandRai @HMOIndia @AmitShah @nityanandraibjp… pic.twitter.com/lEZK1SEp7X
এই বিধেয়কখন সংসদৰ দুয়োখন সদনে গৃহীত কৰে ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যসভাই এই বিধেয়কত অনুমোদন জনায় । এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰা কাৰ্যক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা ৷
নিম্ন সদনত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা গৃহ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে ‘বন্দে মাতৰম’ক জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ৰ সম মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দিশত এয়া এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ।
নিম্ন সদনত হোৱা বিতৰ্কৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে কয় যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহে ‘বন্দে মাতৰম’ক যথাযথ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল যদিও তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সেয়া কৰিব নোৱাৰিলে । লোকসভাত ৰায়ৰ চমু ভাষণৰ সামৰণি ‘বন্দে মাতৰম’ ধ্বনিৰে কৰে ।
ডিএমকেৰ এ ৰাজাকে ধৰি বিৰোধী সদস্যসকলে উত্থাপন কৰা সংশোধনীসমূহ ধ্বনিভোটেৰে নাকচ কৰা হয় । পিছত ৰাজাই একাংশ নথি-পত্ৰ ফালি সদনৰ মজিয়াত পেলায় ৷ পূৰ্বে ডিএমকেৰ সদস্য কে কানিমোঝিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াক জাতীয়তাবাদৰ পোছাক পিন্ধা “হিন্দুত্ববাদী এজেণ্ডা” বুলি কটাক্ষ কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘এয়া ফেডাৰেলিজমৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত ৷ এই গীতটো দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বিপৰীত, আপুনি আইন প্ৰণয়ন কৰি জাতীয়তাবাদ জাপি দিব নোৱাৰে । আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে ইয়াক মাত্ৰ দুটা স্তৱকত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ কিন্তু আজি আপুনি দেশবাসীক বাধ্য কৰি আৰু ছয়টা স্তৱক গোৱাত ব্যৰ্থ হোৱা কাৰ্যটোক অপৰাধ বুলি গণ্য কৰি বিভাজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।’’
𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧. pic.twitter.com/B3o1meVvhS— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) July 30, 2026
বিজেপিৰ সম্বিত পাত্ৰই উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছে ৭৬ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ‘বন্দে মাতৰম’ক জাতীয় গীত হিচাপে পাবলগীয়া সন্মান দিয়া নাছিল । বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত আৰু চিঞৰ-বাখৰৰ মাজতে লোকসভাৰ কাম-কাজ দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় ।
ভাৰতৰ মূল জাতীয় প্ৰতীকসমূহ যেনে - ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, সংবিধান আৰু জাতীয় সংগীত(জন গণ মন)ৰ বাবে পোৱা সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে ১৯৭১ চনত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ আইন’ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । এই আইনৰ অধীনত এই প্ৰতীকসমূহৰ সন্দৰ্ভত ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা অসন্মান বা অপমানক শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানক অপমান প্ৰতিৰোধ(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ এ বৰ্তমানৰ আইনখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’কো একেধৰণৰ আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।
এই সংশোধনীত বিশেষভাৱে তিনিবিধ কাৰ্য সামৰি লোৱা হৈছে, যেনে - ইচ্ছাকৃতভাৱে ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰা, ইচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াৰ পৰিৱেশন শৈলীত বাধা দিয়া আৰু জাতীয় গীতৰ প্ৰতি অসন্মানজনক বুলি গণ্য কৰা যিকোনো কাম । এনে কাৰ্যবোৰ এতিয়াৰে পৰা অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷ আইন অনুসৰি এনে কাম কৰাজনক সৰ্বোচ্চ তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ’ব ৷
এই সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে ‘বন্দে মাতৰম’ক অন্যান্য সংৰক্ষিত জাতীয় প্ৰতীকৰ সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা । চৰকাৰে কয় যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গভীৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য বহন কৰা আৰু ১৯৫০ চনত সংবিধান সভাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা গীতটোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এই পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজনীয় আছিল ।
এই বিধেয়কখনেই হৈছে সংসদৰ চলিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত দুয়োখন সদনে গৃহীত কৰা প্ৰথমখন আইন ৷
লগতে পঢ়ক: জামিন বাতিলৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ সোণম ৰঘুবংশীৰ