ETV Bharat / bharat

‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰিলে হ’ব শাস্তি: নতুন বিধেয়কত অনুমোদন সংসদৰ

বৃহস্পতিবাৰে সংসদে এনে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে, যাৰ অধীনত বন্দে মাতৰম বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰিলে নাইবা অপমানক কৰিলে তাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷

Insult To Vande Mataram
লোকসভাত ভাষণৰত অৱস্থাত মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায় (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এতিয়াৰে পৰা বন্দে মাতৰমক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিলে হ’ব শাস্তি ৷ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত যদি কোনোৱে ইয়াক বিকৃত কৰে বা অপমান কৰে, তেন্তে গুৰুতৰ শাস্তি দিয়া হ’ব ৷ বৃহস্পতিবাৰে সংসদে এনে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰে, যাৰ অধীনত বন্দে মাতৰম বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰিলে নাইবা অপমানক কৰিলে তাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷ এই নিয়মৰ অধীনত তিনি বছৰ পৰ্যন্ত শাস্তি হ’ব পাৰে ।

সদনৰ হুলস্থুল আৰু বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ক কৰা অপমান অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা বিধেয়কখন গৃহীত হয় ৷ ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ(সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬’ এই বিষয়ত দুগৰাকী সাংসদে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ধ্বনিভোটত বিধেয়কখন গৃহীত হয় ।

এই বিধেয়কখন সংসদৰ দুয়োখন সদনে গৃহীত কৰে ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যসভাই এই বিধেয়কত অনুমোদন জনায় । এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য হৈছে ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰা কাৰ্যক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা ৷

নিম্ন সদনত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা গৃহ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে ‘বন্দে মাতৰম’ক জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ৰ সম মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দিশত এয়া এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ।

নিম্ন সদনত হোৱা বিতৰ্কৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে কয় যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহে ‘বন্দে মাতৰম’ক যথাযথ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল যদিও তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সেয়া কৰিব নোৱাৰিলে । লোকসভাত ৰায়ৰ চমু ভাষণৰ সামৰণি ‘বন্দে মাতৰম’ ধ্বনিৰে কৰে ।

ডিএমকেৰ এ ৰাজাকে ধৰি বিৰোধী সদস্যসকলে উত্থাপন কৰা সংশোধনীসমূহ ধ্বনিভোটেৰে নাকচ কৰা হয় । পিছত ৰাজাই একাংশ নথি-পত্ৰ ফালি সদনৰ মজিয়াত পেলায় ৷ পূৰ্বে ডিএমকেৰ সদস্য কে কানিমোঝিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াক জাতীয়তাবাদৰ পোছাক পিন্ধা “হিন্দুত্ববাদী এজেণ্ডা” বুলি কটাক্ষ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘এয়া ফেডাৰেলিজমৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত ৷ এই গীতটো দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বিপৰীত, আপুনি আইন প্ৰণয়ন কৰি জাতীয়তাবাদ জাপি দিব নোৱাৰে । আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে ইয়াক মাত্ৰ দুটা স্তৱকত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ কিন্তু আজি আপুনি দেশবাসীক বাধ্য কৰি আৰু ছয়টা স্তৱক গোৱাত ব্যৰ্থ হোৱা কাৰ্যটোক অপৰাধ বুলি গণ্য কৰি বিভাজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।’’

বিজেপিৰ সম্বিত পাত্ৰই উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছে ৭৬ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ‘বন্দে মাতৰম’ক জাতীয় গীত হিচাপে পাবলগীয়া সন্মান দিয়া নাছিল । বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত আৰু চিঞৰ-বাখৰৰ মাজতে লোকসভাৰ কাম-কাজ দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় ।

ভাৰতৰ মূল জাতীয় প্ৰতীকসমূহ যেনে - ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, সংবিধান আৰু জাতীয় সংগীত(জন গণ মন)ৰ বাবে পোৱা সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে ১৯৭১ চনত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ আইন’ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । এই আইনৰ অধীনত এই প্ৰতীকসমূহৰ সন্দৰ্ভত ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা অসন্মান বা অপমানক শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানক অপমান প্ৰতিৰোধ(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬ এ বৰ্তমানৰ আইনখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’কো একেধৰণৰ আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।

এই সংশোধনীত বিশেষভাৱে তিনিবিধ কাৰ্য সামৰি লোৱা হৈছে, যেনে - ইচ্ছাকৃতভাৱে ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰা, ইচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াৰ পৰিৱেশন শৈলীত বাধা দিয়া আৰু জাতীয় গীতৰ প্ৰতি অসন্মানজনক বুলি গণ্য কৰা যিকোনো কাম । এনে কাৰ্যবোৰ এতিয়াৰে পৰা অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব ৷ আইন অনুসৰি এনে কাম কৰাজনক সৰ্বোচ্চ তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ’ব ৷

এই সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে ‘বন্দে মাতৰম’ক অন্যান্য সংৰক্ষিত জাতীয় প্ৰতীকৰ সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা । চৰকাৰে কয় যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গভীৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য বহন কৰা আৰু ১৯৫০ চনত সংবিধান সভাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা গীতটোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এই পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজনীয় আছিল ।

এই বিধেয়কখনেই হৈছে সংসদৰ চলিত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত দুয়োখন সদনে গৃহীত কৰা প্ৰথমখন আইন ৷

লগতে পঢ়ক: জামিন বাতিলৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ সোণম ৰঘুবংশীৰ

TAGGED:

বন্দে মাতৰম
বন্দে মাতৰমৰ অপমান
ইটিভি ভাৰত অসম
জন গণ মন
NATIONAL HONOUR AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.