২০ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন; চৰকাৰৰ দৃষ্টি সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কত
বিতৰ্কিত ১৩০ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন পৰীক্ষা কৰি থকা যুটীয়া সংসদীয় সমিতিয়ে (জেপিচি) ১৭ জুলাইত নিজৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By ANI
Published : July 4, 2026 at 6:08 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০ জুলাইৰ পৰা ১৩ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন । কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে শনিবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । এটা এক্স পোষ্টত ৰিজিজুৱে কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মতে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ২০২৬ বৰ্ষৰ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ বাবে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ বৈঠকত অনুমোদন জনাইছে । এই অধিৱেশন ২০ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ১৩ আগষ্টলৈকে চলিব । এই অধিৱেশনত অৰ্থপূৰ্ণ বিতৰ্ক, আলোচনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিগত সপ্তাহত কেইবাখনো সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । ইফালে, বিতৰ্কিত ১৩০ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন পৰীক্ষা কৰি থকা যুটীয়া সংসদীয় সমিতিয়ে (জেপিচি) ১৭ জুলাইত নিজৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত ইংগিত পোৱা গৈছে যে গুৰুতৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰু একেৰাহে ৩০ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত থকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকলক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিজৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ দৰে বিধেয়কখনৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত বিধানটো বাহাল ৰাখিব ।
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
সূত্ৰ মতে, "১৭ জুলাইত সিমিতিৰ এখন বৈঠক পুনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । আলোচনাৰ সময়ত কেইবাজনো অংশীদাৰে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো সমিতিখনে বিতৰ্কিত দফাটো বাদ দিয়াৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । অৱশ্যে এইটো আশা কৰা হৈছে যে ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাবে এই বিধানৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবেদনত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীক লৈ ইতিমধ্যে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে । ইয়াৰ সমৰ্থকসকলৰ যুক্তি হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰী পদবীত জবাবদিহিতা শক্তিশালী হ’ব । আনহাতে, বিৰোধীয়ে সকীয়াই দিছে যে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে কৰা তদন্ত আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত চৰকাৰসমূহক অস্থিৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ হ’ব পাৰে ।
আনহাতে, পৰৱৰ্তী বিবেচনাৰ বাবে সংসদত দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে ১৭ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৈঠকত জেপিচিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত কৰাৰ লগতে ইয়াক গৃহীত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ কাৰ্যবিধিৰ বিষয়টোও বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে সেন্দূৰ অভিযানৰ সময়ত ভাৰতীয় জোৱানৰ হতাহতক লৈ সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।