সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ টিএমচিৰ বিদ্ৰোহী সাংসদক, বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ

সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ টিএমচিৰ বিদ্ৰোহী সাংসদক, বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ
পলায়ন বিৰোধী আইনৰ অধীনত অযোগ্য হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ২০ জন বিদ্ৰোহী টিএমচি সাংসদে NCPIৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই দলটো চৰ্চালৈ আহিছিল ।
Published : July 19, 2026 at 3:59 PM IST
নতুন দিল্লী: সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পৰা সমগ্ৰ বিৰোধী শক্তিয়ে ৱাকআউট কৰে যদিও পাছত পুনৰ এই বৈঠকত যোগদান কৰে ৷ সীমিতভাৱে পৰিচিত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী নাগৰিক দল (NCPI)ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে এই ৱাকআউটৰ দ্বাৰা প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ জনোৱা বুলি অভিহিত কৰে বিৰোধী গোটে ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলক সদনত পৃথক আসনৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে শিৱসেনা (UBT)ৰ বিদ্ৰোহী সাংসদক মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ নেতৃত্বাধীন শিৱসেনাৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধেও বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এক্সত এক পোষ্টত কয়, ‘‘সকলো বিৰোধী দলে কেইমিনিটমানৰ বাবে সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পৰা ৱাকআউট কৰিছিল । মোদী চৰকাৰে ২০ জন ‘বিদ্ৰোহী’ তৃণমূল সাংসদৰ বাবে পাৰ্কিং স্থান হিচাপে পৰিগণিত হোৱা NCPI-ক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এয়া প্ৰতিবাদ আছিল ।’’
All Opposition parties staged a walkout from the All-Party meeting for a few minutes. This was a mark of protest against the decision of the Modi Govt to invite the NCPI that is a parking place for 20 so-called ‘rebel’ TMC MPs when a final decision is still pending with the…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 19, 2026
সংসদ ভৱন কমপ্লেক্সত সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে কয় যে বিদ্ৰোহী টিএমচি আৰু শিৱসেনা (ইউবিটি)ৰ সাংসদক লৈ অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত বিৰোধীয়ে সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পৰা ৱাকআউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । চিপিএমৰ নেতা জন ব্ৰিটাছে কয় যে বিদ্ৰোহী টিএমচিৰ সাংসদসকলক সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ মাতি অনাটো “ন্যায় ব্যৱস্থাৰ গৰ্ভপাত” সদৃশ ।
কিছু সময়ৰ পাছত বিৰোধী সদস্যসকলে সভাস্থলীলৈ উভতি আহি কাৰ্যসূচীত অংশ লয় । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই কয় যে কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টি, ডি এম কে, জে এম এম, আম আদমি পাৰ্টী, নেশ্ব’নেল কনফাৰেন্স, বাওঁপন্থী দল, শিৱসেনা (ইউ বি টি)কে ধৰি সমগ্ৰ বিৰোধীয়ে কেন্দ্ৰই NCPI-ক আহ্বান জনোৱাৰ প্ৰতিবাদত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পৰা ওলাই আহিছিল, যিটো দলক তেওঁ “অসমৰ্থিত দল” বুলি অভিহিত কৰিছে ।
মৈত্ৰই কয়, ‘‘অধ্যক্ষই এই তথাকথিত বিদ্ৰোহী সাংসদসকলৰ একত্ৰীকৰণত অনুমোদন দিয়া নাই । বিশখন অযোগ্য আৱেদন এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ আছে । ৯১ সংখ্যক সংশোধনীৰ পাছতো পৃথক ব্লকৰ কোনো স্থান নাই । গতিকে, কি ভিত্তিত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে এই ২০ জন বিদ্ৰোহী সাংসদক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, আৰু তেওঁলোক কেনেকৈ এই বৈঠকলৈ আহিছে ? আমি আমাৰ শক্তিশালী প্ৰতিবাদ কৰি ৱাকআউট কৰিলোঁ ৷ আমি আমাৰ সকলো বিৰোধী দলক ধন্যবাদ জনাইছো ।’’
#WATCH | Delhi: TMC MP Mahua Moitra says, " today, the entire opposition including congress, the samajwadi party, dmk, jmm, aam aadmi party, national conference, left parties, shiv sena ubt have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called ncpi, which… pic.twitter.com/I3b3sdjqVK— ANI (@ANI) July 19, 2026
পূৰ্বতে NCPI আছিল এটা অপৰিচিত আঞ্চলিক দল ৷ পলায়ন বিৰোধী আইনৰ অধীনত অযোগ্য হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ২০ জন বিদ্ৰোহী টিএমচি সাংসদে NCPIৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই দলটো চৰ্চালৈ আহিছিল ।
শনিবাৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈ টিএমচি গোটৰ বিদ্ৰোহী নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ক আমন্ত্ৰণ জনাই তেওঁ আৰু আন ১৯ গৰাকী সাংসদে “NCPI-ত যোগদান কৰা” বুলি উল্লেখ কৰে । শনিবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ২০ জন বিদ্ৰোহী টিএমচি সাংসদৰ বাবে পৃথক আসনৰ অনুমোদন । টিএমচিয়ে বিদ্ৰোহী সাংসদসকলক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনাইছিল যদিও সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ২০ জনীয়া বিদ্ৰোহী গোটটোক অভিভাৱক দলৰ পৰা পৃথকে পৃথকে বহিবলৈ দিয়া হ’ব ।
তেওঁ কয় যে বিদ্ৰোহী টিএমচিৰ সাংসদসকলে NCPI-ৰ অংশ হিচাপে গণ্য কৰাৰ দাবী সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই আৰু বিষয়টো এতিয়াও বিবেচনাধীন হৈ আছে ।
সংসদৰ প্রতিখন অধিৱেশনৰ পূর্বে এখন সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি চৰকাৰৰ সদনৰ কার্যসূচী সন্দর্ভত আলোচনা কৰা হয় আৰু কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পৰা সহযোগিতা বিচৰা হয় ৷ ২০ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ১৩ আগষ্টলৈকে চলিব ।
লগতে পঢ়ক: ২০ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন: ৰাজনাথ সিঙৰ ঘৰত এনডিএৰ বৈঠক