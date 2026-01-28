ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বাজেট অধিবেশন
১ ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰা হ’ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ । ইয়াৰ পূৰ্বে ২৯ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপ দাখিলৰ সম্ভাৱনা ৷ ৷
By ANI
Published : January 28, 2026 at 9:30 AM IST
নতুন দিল্লী : আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ব সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দুয়ো সদনৰ যৌথ বৈঠকত ভাষণ দিব ৷ ২৯ জানুৱাৰীত সদনত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক জৰীপ আৰু ১ ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ দাখিল কৰা হ’ব ৷ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগে মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টাৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰা অৰ্থনৈতিক জৰীপৰ নথিখনত ২০২৫-২৬ (এপ্ৰিল-মাৰ্চ) বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা আৰু বিভিন্ন সূচকৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশন ৬৫ দিনত ৩০খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ২ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ’ব ৷ দুয়ো সদন ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিচেছৰ বাবে বন্ধ হ’ব আৰু ৯ মাৰ্চৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ’ব যাতে স্থায়ী সমিতিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ পৰা অনুদানৰ দাবী পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথম অংশ মূলতঃ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় ব্যৱসায় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ ওপৰত নিবেদিত হ’ব ৷ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ মূলতঃ জৰুৰী বিধানসভা আৰু অন্যান্য কামৰ বাবে নিবেদিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
মঙলবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত বাজেট অধিবেশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ পিছত সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত উত্থাপন হ’বলগীয়া বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে নিজৰ মতামত ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে ৷ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে কয় যে দলটোৱে অধিৱেশনৰ সময়ত ৰাজহুৱা বিষয় উত্থাপন কৰিব ৷ তেওঁ কয় যে অধিৱেশনৰ সময়ত দলটোৱে উত্থাপন কৰাৰ মনস্থ কৰা বিষয়সমূহৰ ভিতৰত "ভোট চুৰি, এছ আই আৰ, ধান ক্ৰয় আৰু এম জি এনৰেগা পুনৰ সংস্থাপন" অন্যতম ৷
ইফালে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হয় কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতা-মন্ত্ৰী ৷ দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় (আই জি আই) বিমানবন্দৰত বুধবাৰে পুৱাই কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা আৰু মীন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জৰ্জ কুৰিয়ানক উপস্থিত হোৱা দেখা গ’ল ৷ ইয়াৰ উপৰিও বাজেট অধিবেশনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আঠৱাল, নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া চুলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন (এ আই এম আই এম)ৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিও দিল্লীত উপস্থিত হয় ৷
তদুপৰি বিজেডিৰ সাংসদ সাস্মিত পাত্ৰই সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ সময়ত ওড়িশাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা বুলি কয় ৷ "প্ৰথমটো বিষয় হৈছে ওড়িশাৰ কৃষকৰ দুৰ্দশা ৷ ধান ক্ৰয় হোৱা নাই, বজাৰ বন্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকক ৩,০০০ টকাৰ এম এছ পি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল, যিটো তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই ৷ দ্বিতীয়টো বিষয় হৈছে ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি, কয়লাৰ ৰয়েল্টি ১০ বছৰ ধৰি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু সংযোগৰ সমস্যা অব্যাহত আছে ৷ নিবনুৱা সমস্যা সৰ্বকালৰ উচ্চতম স্তৰত আছে ৷"তেওঁ কয় ৷
আনহাতে, শিৱসেনাৰ সাংসদ অৰবিন্দ সাৱন্তে কয় যে সদস্যসকলে প্ৰদূষণ, এছ আই আৰ, বৃদ্ধি পোৱা নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও কেৰালাৰ বিত্তমন্ত্ৰী কে এন বালাগোপালে ২০২৬ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ন্যায্য বিতৰণৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁ ‘কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা উচিত অংশ আশা কৰিছে’ আৰু পূৰ্বৰ বিত্ত আয়োগে কৰা কৰ্তনৰ শুধৰণি কৰিবলৈ আবেদন জনায়, যিয়ে ৰাজ্যখনত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷
ইফালে কেন্দ্ৰৰ স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰি বালাগোপালে চলি থকা বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত সকলো ৰাজ্যকে আন্তৰিক সমৰ্থনৰ বাবে আবেদন জনায় ৷ আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে চৰকাৰক বৈদেশিক নীতিত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ কয়, "মই শংকৰাচাৰ্যৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াগৰাজত তেওঁক কেনেকৈ অপমান কৰা হ'ল ৷ মই ছাৰৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু ছাৰৰ নামত কিমান ভোট ডিলিট হ'ল সেই বিষয়ে জনাওঁ৷"
সংসদ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে সংসদৰ কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে নেতাসকলৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰে ৷ বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৰিজিজুৱে কয়, "নিয়ম অনুসৰি আলোচনা কেৱল বাজেটক কেন্দ্ৰ কৰি চলিব লাগে ৷ বাজেট অধিবেশনৰ আৰম্ভণিতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দিব ৷" দুয়ো সদনত বিচাৰাধীন বিধেয়কসমূহকে ধৰি অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰে নিজৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিব ৷
