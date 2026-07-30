এনএইচপিচিৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ পৰেশ ৰণপাৰাৰ
মঙলবাৰে কোম্পানীটোৰ ব’ৰ্ডে এই পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন দিছিল ।
By PTI
Published : July 30, 2026 at 6:41 PM IST
নতুন দিল্লী: এনএইচপিচিৰ নতুন সঞ্চালক নিযুক্তি ৷ পৰেশ ৰসিকলাল ৰণপাৰাক এই নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ চৰকাৰী জলবিদ্যুৎ কোম্পানী এনএইচপিচিয়ে বৃহস্পতিবাৰে পৰেশ ৰণপাৰাই অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু সঞ্চালক(পাৰ্ছনেল) হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । মঙলবাৰে কোম্পানীটোৰ ব’ৰ্ডে এই পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন দিছিল ।
এক্সচেঞ্জ ফাইলিঙত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰণপাৰা কোম্পানীটোৰ কোনো পৰিচালকৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় ৷ তদুপৰি ভাৰতৰ ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব’ৰ্ড বা আন কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো নিৰ্দেশৰ দ্বাৰা তেওঁক সঞ্চালকৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰাত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা নাই ।
ইতিমধ্যে দাখিল কৰা তথ্য তথা শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ ২৭ জুলাইত পৰেশ ৰসিকলাল ৰণপাৰাক অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু সঞ্চালক(কাৰ্যকৰী) হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এনএইচপিচিৰ পৰিচালক মণ্ডলীয়ে অনুমোদন জনাইছিল ৷ তেওঁ ৩০ জুলাইত সঞ্চালক(কাৰ্যকৰী) হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।
Shri Paresh Ranpara has assumed charge as Director (Personnel) of NHPC Limited, a premier Navratna Public Sector Enterprise under the Ministry of Power, Government of India, on 30 July 2026. Prior to his appointment as Director (Personnel), NHPC, Shri Ranpara was serving as… pic.twitter.com/E3JBGwXXen— NHPC Limited (@nhpcltd) July 30, 2026
উল্লেখ্য যে, ৰণপাৰা সমগ্ৰ শক্তি খণ্ডৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰময় অভিজ্ঞতা থকা এগৰাকী অভিজ্ঞ লোক ৷ তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুয়োটা উদ্যোগতে সেৱা আগবঢ়াইছে । এমজিভিচিএল আৰু জিইউভিএনএলৰ দৰে গুজৰাটৰ শক্তি খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত ব্যৱসায়টোৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰৰ নিযুক্তি অভিযানৰ সফলতাৰে নেতৃত্ব দিছিল ।
২০২৩ চনৰ মে’ মাহত ৰাজ্যিক পিএছইউৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু সফল কাৰ্যকালৰ পিছত ৰণপৰাই গ্ৰিড কণ্ট্ৰ’লাৰ অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেড(গ্ৰিড-ইণ্ডিয়া) ৰ ‘অনুসূচী ক’ ৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্বত যোগদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?