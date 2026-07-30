ETV Bharat / bharat

এনএইচপিচিৰ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ পৰেশ ৰণপাৰাৰ

মঙলবাৰে কোম্পানীটোৰ ব’ৰ্ডে এই পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন দিছিল ।

NHPC DIRECTOR
এনএইচপিচিৰ সঞ্চালক পৰেশ ৰণপৰা (X@NHPC)
author img

By PTI

Published : July 30, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এনএইচপিচিৰ নতুন সঞ্চালক নিযুক্তি ৷ পৰেশ ৰসিকলাল ৰণপাৰাক এই নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ চৰকাৰী জলবিদ্যুৎ কোম্পানী এনএইচপিচিয়ে বৃহস্পতিবাৰে পৰেশ ৰণপাৰাই অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু সঞ্চালক(পাৰ্ছনেল) হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । মঙলবাৰে কোম্পানীটোৰ ব’ৰ্ডে এই পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুমোদন দিছিল ।

এক্সচেঞ্জ ফাইলিঙত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰণপাৰা কোম্পানীটোৰ কোনো পৰিচালকৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় ৷ তদুপৰি ভাৰতৰ ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব’ৰ্ড বা আন কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো নিৰ্দেশৰ দ্বাৰা তেওঁক সঞ্চালকৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰাত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা নাই ।

ইতিমধ্যে দাখিল কৰা তথ্য তথা শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ ২৭ জুলাইত পৰেশ ৰসিকলাল ৰণপাৰাক অতিৰিক্ত সঞ্চালক আৰু সঞ্চালক(কাৰ্যকৰী) হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এনএইচপিচিৰ পৰিচালক মণ্ডলীয়ে অনুমোদন জনাইছিল ৷ তেওঁ ৩০ জুলাইত সঞ্চালক(কাৰ্যকৰী) হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ৰণপাৰা সমগ্ৰ শক্তি খণ্ডৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰময় অভিজ্ঞতা থকা এগৰাকী অভিজ্ঞ লোক ৷ তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুয়োটা উদ্যোগতে সেৱা আগবঢ়াইছে । এমজিভিচিএল আৰু জিইউভিএনএলৰ দৰে গুজৰাটৰ শক্তি খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত ব্যৱসায়টোৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰৰ নিযুক্তি অভিযানৰ সফলতাৰে নেতৃত্ব দিছিল ।

২০২৩ চনৰ মে’ মাহত ৰাজ্যিক পিএছইউৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু সফল কাৰ্যকালৰ পিছত ৰণপৰাই গ্ৰিড কণ্ট্ৰ’লাৰ অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেড(গ্ৰিড-ইণ্ডিয়া) ৰ ‘অনুসূচী ক’ ৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্বত যোগদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?

TAGGED:

পৰেশ ৰণপাৰা
এনএইচপিচিৰ সঞ্চালক
ইটিভি ভাৰত অসম
NHPC
NHPC DIRECTOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.