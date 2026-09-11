হেৰাই যাব নেকি এখন গ্ৰন্থৰ স্বৰ্গ ? ১৪০ বছৰীয়া তিলক পুথিভঁৰালত বিপদাপন্ন ৫০ হাজাৰ বিৰল গ্ৰন্থ

হেৰাই যাব নেকি এখন গ্ৰন্থৰ স্বৰ্গ ? ১৪০ বছৰীয়া তিলক পুথিভঁৰালত বিপদাপন্ন ৫০ হাজাৰ বিৰল গ্ৰন্থ
মীৰাটৰ প্ৰায় ১৪০ বছৰীয়া তিলক পুথিভঁৰালত ৩ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ ৫০ হাজাৰ আপুৰুগীয়া গ্ৰন্থ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে । চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণৰ জৰুৰী পদক্ষেপ দাবী ।
Published : September 11, 2026 at 10:45 AM IST
মীৰাট (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাটৰ তিলক পুথিভঁৰাল । প্ৰায় ১৪০ বছৰ পুৰণি এই তিলক পুথিভঁৰালত বিৰল লিথ’গ্ৰাফিক সংস্কৰণ আৰু এক শতিকাৰো অধিক পুৰণি প্ৰকাশনকে ধৰি প্ৰায় ৫০ হাজাৰ গ্ৰন্থ আছে ।
কিন্তু এই গ্ৰন্থবোৰ এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু উঁইপোকে নষ্ট কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । সেয়ে ইয়াক লৈ চিন্তিত হৈ ইতিহাসবিদ, গৱেষক আৰু প্ৰাক্তন বিষয়াসকলে চৰকাৰৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
মহানগৰীখনৰ টাউন হলত থকা ব্ৰিটিছ যুগৰ পুথিভঁৰালটোত ৩ কোটিতকৈও অধিক মূল্যৰ গ্ৰন্থ থকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কিন্তু ইমানসংখ্যক গ্ৰন্থ থকাৰ পিছতো প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ অভাৱ, পুৰণি আলমিৰা, ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱ আৰু পৰ্যাপ্ত পূৰ্ণকালীন কৰ্মচাৰী নথকাৰ বাবে ভাৰতৰ বৌদ্ধিক আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগ্ৰহৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
আধুনিক ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতেও এই পুথিভঁৰালটোৰ সম্পৰ্ক আছে । স্বামী বিবেকানন্দই ইয়াত কেইবামাহো অধ্যয়ন কৰা বুলি কোৱা হয় । আনহাতে, মহাত্মা গান্ধী, বাল গংগাধৰ তিলক, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আৰু মহম্মদ আলী জিন্না আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে এই পুথিভঁৰালটোলৈ অহিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
কিন্তু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব থকাৰ পিছতো পুথিভঁৰালটোৱে চৰকাৰী সহায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পুথিভঁৰালৰ ভিতৰত তিলক পুথিভঁৰালো এটা আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
স্বাধীনতাৰ পিছত বাকী পাঁচটাই ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । কিন্তু মীৰাটৰ পুথিভঁৰালটো ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
নাছ কলেজৰ ইতিহাস বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী তথা ইতিহাসবিদ দেৱেশ শৰ্মাই কয়, "এইটো ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত দেশত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ছটা পুৰণি পুথিভঁৰালৰ ভিতৰত অন্যতম । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বাকী পাঁচটা পুথিভঁৰালে চৰকাৰী সমৰ্থন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তিলক পুথিভঁৰালৰ অৱনতি অব্যাহত আছে ।"
পুৰণি সাহিত্যৰ বিশাল সংগ্ৰহৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানটো গৱেষকসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে মূল্যৱান হৈ পৰিছে বুলিও শৰ্মাই কয় । তেওঁ লগতে কয় যে পুথিভঁৰালটোৱে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সাক্ষী হৈছিল আৰু ঐতিহাসিক গৱেষণাৰ বাবে ই এক মূল্যৱান সম্পদ ।
এই পুথিভঁৰালটোত থকা কেইবাখনো কিতাপ ১০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি । ইয়াত থকা গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত লিথ'গ্ৰাফিকভাৱে ছপা কৰা ৰচনাসমূহৰ লগতে ১৯৫০ চনৰ আগতে প্ৰকাশিত গ্ৰন্থসমূহো আছে ।
প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িতসকলৰ মতে, আনুষ্ঠানিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিলে এই সংগ্ৰহৰ মূল্য ৩ কোটি টকাৰো অধিক হ’ব পাৰে । কিন্তু টকাতকৈও ইয়াৰ ঐতিহাসিক আৰু শৈক্ষিক মূল্য অৱশ্যে বহুত বেছি হ’ব পাৰে । কাৰণ ইয়াৰে কেইবাটাও প্ৰকাশন আন ঠাইত পোৱাটো কঠিন ।
প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ প্ৰভাত ৰায়ে কয় যে পুথিভঁৰালটোৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন মঞ্চত বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ সুফল সামান্যহে পোৱা গৈছে ।
ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে পুঁথিভঁৰালটো আৰু ইয়াৰ গ্ৰন্থসমূহ সংৰক্ষণৰ ওপৰত জোৰ দি ৰয়ে কয়, "চৰকাৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিছিল । কিন্তু ই কেতিয়াও প্ৰাপ্য মনোযোগ পোৱা নাই । কোনো সৰু অনুদান ইয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু কৰ্মচাৰীসকলে মাত্ৰ ন্যূনতম মাননি লাভ কৰে ।"
পুথিভঁৰালটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থাও গুৰুতৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । কেইবাটাও আলমিৰা জৰাজীৰ্ণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, উঁইপোকে কিতাপসমূহৰ বাবে নিৰন্তৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
১৯৯৫ চনৰ পৰা পুথিভঁৰালটোত কাম কৰি অহা প্ৰমোদ কুমাৰে কয় যে ইয়াত থকা প্ৰায় ৫০ হাজাৰ গ্ৰন্থ পৰ্যাপ্ত ধন অবিহনে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন । সময়ে সময়ে এই সংগৃহীত গ্ৰন্থ উঁইপোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় যদিও ধনৰ নাটনিৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঠিক আধুনিকীকৰণ হোৱা নাই ।
পুথিভঁৰালটোৰ কৰ্মচাৰী অভয় সিঙে কয়, "এটা অতি প্ৰাচীন পুথিভঁৰাল হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ গুৰুত্ব কিন্তু একেবাৰে কম । ইয়াৰ আধুনিকীকৰণ আৰু নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন, যাতে কিতাপসমূহ উঁইপোকৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় ।"
বৈজ্ঞানিক সংৰক্ষণ, ডিজিটেলাইজেশ্বন আৰু জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰিত সংৰক্ষণৰ অবিহনে ইয়াৰ কিছুমান বিৰল কিতাপ অৱশেষত হেৰাই যাব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে আশংকা কৰিছে ।
দৰ্শনাৰ্থী আৰু গৱেষকৰ বাবে পুথিভঁৰালটো কেৱল গ্ৰন্থৰ ভঁৰাল নহয় । ৰাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কাৰক আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযুক্ত ই এক স্থান । স্বামী বিবেকানন্দই কেইবামাহো পুথিভঁৰালটোত অধ্যয়ন কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে জড়িত গৱেষকসকলে ইয়াৰ সংগ্ৰহৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অহা-যোৱা কৰি আছে ।
বিগত ১২-১৩ বছৰ ধৰি পুথিভঁৰালটো পৰিদৰ্শন কৰি অহা গৱেষক পণ্ডিত বিকাশ সাগৰে কয় যে ইয়াৰ বহু গ্ৰন্থ অন্য ঠাইত সহজে পোৱা নাযায় ।
সাগৰে কয় যে স্বামী বিবেকানন্দই ইয়াত থকাৰ সময়ত পঢ়া কিতাপবোৰো এতিয়াও এই পুথিভঁৰালতে সংৰক্ষিত হৈ আছে ।
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত গান্ধী আৰু গোখলেয়ে মীৰাট ভ্ৰমণৰ সময়তো এই প্ৰতিষ্ঠানটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
ইতিহাসবিদ, গৱেষক আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলে এতিয়া তিলক পুথিভঁৰালক এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৱন হিচাপে ঘোষণা কৰি ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ সুৰক্ষাৰ অধীনত ৰখাৰ দাবী জনাইছে ।
কলকাতা, চেন্নাই, কেৰালা আৰু মুম্বাইৰ ঐতিহাসিক পুথিভঁৰালৰ দৰে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি এক সমৰ্পিত গৱেষণা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ শুভাকাংক্ষীসকলে এজন পূৰ্ণকালীন গ্ৰন্থাগাৰিক, সহকাৰী গ্ৰন্থাগাৰিক, কাৰ্যালয় সহায়ক আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি বিচাৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, উপযুক্ত কৰ্মচাৰী, পুনৰুদ্ধাৰ, তালিকাভুক্তকৰণ আৰু ডিজিটেলাইজেশ্বনে অৱহেলিত প্ৰতিষ্ঠানটোক অধ্যয়নকাৰীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গন্তব্যস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ।
গৱেষক তৰুণ শৰ্মাই কয়, "ব্ৰিটিছ শাসনকালত প্ৰতিষ্ঠিত অন্যান্য পুথিভঁৰালসমূহ চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণত থকা আৰু উন্নত অৱস্থাত থকাৰ বিপৰীতে এইটোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাটো বেদনাদায়ক । আনহাতে, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ভূমিকাৰ বাবে পৰিচিত চহৰ মীৰাটৰ এই পুথিভঁৰালটোৰ প্ৰতি কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"
প্ৰায় ১৪০ বছৰীয়া আয়ুস লৈ জীয়াই থকা তিলক পুথিভঁৰালে ভাৰতৰ বৌদ্ধিক ইতিহাসৰ হাজাৰ হাজাৰ পৃষ্ঠা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । কিন্তু যদিহে জৰুৰী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে উঁইপোক, ধূলি আৰু অৱহেলাই সেই ইতিহাসক মচি পেলাব পাৰে, যিবোৰক ৰাজনৈতিক উত্থান-পতন আৰু সময়ৰ গতিও মচিব পৰা নাই ।