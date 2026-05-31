আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা এথলীট চিৰাগ ত্যাগীক হত্যা; সহযোগী খেলুৱৈয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা এথলীট চিৰাগ ত্যাগীক হত্যা; সহযোগী খেলুৱৈয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ
গাজিয়াবাদৰ কোটৱালি থানাৰ অধীনস্থ ছাই কুঞ্জত শনিবাৰে পেৰালিম্পিকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
Published : May 31, 2026 at 9:28 AM IST
নতুন দিল্লী/গাজিয়াবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি ১২ পেৰা এথলীট চিৰাগ ত্যাগী (২৫)ৰ মৃতদেহ শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা নিশ্চিত কৰি পেৰালিম্পিয়ানগৰাকীৰ মৃতদেহ কোটৱালি থানাৰ অধীনস্থ ছাই কুঞ্জত উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
চিৰাগ ত্যাগীৰ মৃতদেহ সম্প্ৰতি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ লগতে পেৰা এথলীটজনক গুলীয়াই হত্যাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে । আৰক্ষীৰ মতে, নিহত খেলুৱৈজন গাজিয়াবাদৰ বাসিন্দা আছিল ।
উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (মহানগৰ) ধৱাল জয়ছোৱালে জানিবলৈ দিয়া মতে, ৩০ মে’ৰ পুৱা ৩:০০ বজাত আৰক্ষীয়ে কোটৱালি থানাৰ অধীনস্থ ছাই কুঞ্জত এজন লোকৰ মৃতদেহ পৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰে । লগে লগে আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই বিষয়ত গোচৰ ৰুজু কৰি এজন অভিযুক্তক জিম্মাত লোৱা হৈছে ।
জয়ছোৱালে কয়, "চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে যশ খাটিক নামৰ এজন সন্দেহজনক লোকক আটক কৰে । জেৰাৰ সময়ত খাটিকে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁও এজন পেৰালিম্পিক খেলুৱৈ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চিৰাগ ত্যাগীৰ সৈতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ।"
উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তয়ে লগতে কয়, "চিৰাগ ত্যাগীয়ে খাটিকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ নথি-পত্ৰৰ পৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে খাটিকৰ যোগ্যতা বাতিল কৰা হৈছিল । যাৰবাবে চিৰাগৰ বিৰুদ্ধে যশ খাটিকৰ মনত ক্ষোভ আছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ তেওঁ চিৰাগ ত্যাগীক পিষ্টলেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ।"
চিৰাগৰ ককাক ৰাজেশ ত্যাগীয়ে কয়, "মোৰ সৰু ভাইটি দীপকলৈ অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ পৰা ফোন আহিছিল আৰু তেওঁ দীপকক চিৰাগ ত্যাগীৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ কথা জনায় । আমি চিৰাগৰ নম্বৰত ফোন কৰাত এজন আৰক্ষীয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰে আৰু তেওঁ আমাক চিৰাগক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা জনায় ৷ আমি মহামায়া ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰৰ থানালৈ গৈছিলো । আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনো শত্ৰু নাই, চিৰাগৰো কোনো শত্ৰু নাছিল ।"
উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ছৱালে লগতে কয়, "এই কাণ্ডৰ সৈতে আন কোনো ব্যক্তি জড়িত নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে । পৰিয়ালৰ পৰা পোৱা লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰি অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
