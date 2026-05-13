নাচিকৰ পৰা হাৰিয়ানা হৈ ৰাজস্থান পাইছিল প্ৰশ্নকাকত, NEET-UG ৰ কাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত এজনক আটক

নাচিকৰ পৰা হাৰিয়ানা হৈ ৰাজস্থান পাইছিল প্ৰশ্নকাকত, NEET-UG ৰ কাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত এজনক আটক
By ANI
Published : May 13, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:17 AM IST
জয়পুৰ: ৰাজস্থান আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোটে মঙলবাৰে কয় যে NEET-UG 2026 ৰ কাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানলৈকে বহু ৰাজ্যিক সংযোগৰ কথা অনুমান কৰিব পাৰি ৷ আনকি পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পিছত এতিয়া চিবিআইয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে ।
তদন্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰি এছঅ’জি ৰাজস্থানৰ মহাপৰিদৰ্শক অজয় পাল লাম্বাই কয় যে কেইবাখনো জিলাত যৌথ তদন্তৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত সন্দেহজনকভাৱে চলাচল কৰাৰ বিষয়ে তদন্তকাৰীয়ে জানিবলৈ পাইছিল । ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰ’ৰ চাৰিটা দলে নাচিকস্থিত অপৰাধ শাখা ইউনিট-২ কার্যালয়ত উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত শুভম খাইৰনাৰক জিম্মাত ল’বলৈ সক্ষম হয় ৷
‘‘আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ছিকাৰ আৰক্ষী, ঝুনঝুনু আৰক্ষী, আলৱাৰ আৰক্ষী, জয়পুৰ চহৰ আৰক্ষী, জয়পুৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী আৰু বিশেষ অভিযান গোট (এছ অ’ জি)ৰ দলে যৌথভাৱে NEET-UG 2026 পৰীক্ষাৰ কাকত ৰখা বুলি সন্দেহ কৰা ব্যক্তিসকলক জেৰা কৰে । ১৫০ জনতকৈও অধিক পৰীক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃক সোধা-পোছা কৰাৰ পিছত স্পষ্ট হৈ পৰে যে হাৰিয়ানাৰ এজন বাসিন্দাই পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কাকতখন ৰাজস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । তেওঁ অধিক তদন্তৰ বাবে তদন্তকাৰী দল মহাৰাষ্ট্ৰলৈও লৈ যায় ।’’ লাম্বাই কয় ৷
"তেওঁক সোধা-পোছা কৰাৰ লগে লগে দেখা গ'ল যে কাকতখন মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাচিকৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে । এই তথ্য NTA ক অৱগত কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে NEET-UG 2026 পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । চিবিআইয়ে গোচৰটো হাতত লৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
লাম্বাই আৰু কয় যে চিবিআইৰ এটা দলে এতিয়া এছঅ’জিৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি আছে আৰু এতিয়ালৈকে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । "চিবিআইৰ দলটো এছঅ'জিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে, আৰু তেওঁলোকৰ দল ইয়ালৈ আহিছে । চিবিআইৰ দলক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । এই ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত হ'ব পৰা দুই এজন সন্দেহযুক্ত লোক আছে । সেই সকলো সন্দেহযুক্ত লোকক চিবিআইয়ে সোধা-পোছা কৰি আছে । সোধা-পোছা কৰাৰ পিছত চিবিআইয়ে নিজেই অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।" লাম্বাই কয় ৷
তেওঁ আৰু কয় যে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰ সন্মুখত দুডজনৰো অধিক সন্দেহযুক্ত লোকক হাজিৰ কৰা হৈছে । অৱশ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰাজ্যখনত পূৰ্বতে পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল কৰা বুলি জ্ঞাত নেটৱৰ্কৰ সৈতে এতিয়াও কোনো লিংক স্থাপন হোৱা নাই ।
‘‘এতিয়ালৈকে তদন্তত উত্থাপন হোৱা তথ্যসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চালে ৰাজস্থানত এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হৈ থকা চক্ৰৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক পোৱা হোৱা নাই ।’’ লাম্বাই কয় ৷
"এইটো এটা পেপাৰ ছেট যিটো ৰাজহুৱা ড'মেইনত আছে । ৰসায়ন বিজ্ঞানআৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ কাকতৰ পিডিএফ ৰাজহুৱা ড'মেইন আছে । NEET ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পৰীক্ষাৰ কাকতো ৰাজহুৱা ড'মেইনত থাকে । ভাইৰেল হৈ থকা পিডিএফত ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ দুটা ছেট আছিল । গতিকে, ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ৪৫ টা প্ৰশ্ন আৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ ৯০টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সৈতে নিখুঁত মিল থকা বুলি পোৱা গৈছিল ।" বিষয়াজনে কয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰই ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা NEET-UG 2026 পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অখণ্ডতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বাতিল কৰি বিষয়টো বিস্তৃত তদন্তৰ বাবে চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
সংস্থাটোৱে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ, নকল, দুৰ্নীতি আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অন্যায্য উপায় প্ৰতিৰোধ) আইন, ২০২৪ৰ বিধানৰ অধীনত এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । তদন্তৰ অংশ হিচাপে একাধিক স্থানত চিবিআইৰ বিশেষ দল মোতায়েন কৰা হৈছে । এমবিবিএছ, বিডিএছ আৰু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ একক প্ৰৱেশ পৰীক্ষা NEET-UG পৰীক্ষাত ভাৰত আৰু বিদেশৰ ৫৪০০ ৰো অধিক কেন্দ্ৰত প্ৰায় ২২.৭৯ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
