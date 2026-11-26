হায়দৰাবাদত জনতাৰ সেৱাৰ বাবে সাজু দেশৰ প্ৰথমখন এ আইচালিত থানা
হায়দৰাবাদ চহৰৰ পাঞ্জাগুট্টা থানা ৷ এতিয়াৰে পৰা এই থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰালৈকে সকলো কাম কৰিব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ।
Published : November 26, 2026 at 10:38 AM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ প্ৰথমখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) চালিত থানাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে হায়দৰাবাদ চহৰৰ পাঞ্জাগুট্টা থানা । ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কীয় সকলো কাৰিকৰী কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷
এতিয়াৰে পৰা থানাখনৰ সমগ্ৰ কামকাজত এ আয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ ভুক্তভোগীৰ পৰা অভিযোগ গ্ৰহণ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰালৈকে সকলো কাম কৰিব এ আয়ে ।
বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি গোচৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী থানাসমূহৰ কৰ্মচাৰীৰ কামৰ বোজা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে; তেনেক্ষেত্ৰত এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে থানাখনত অতি প্ৰয়োজনীয় সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা এই এ আই ব্যৱস্থাই তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি আৰু অভিযোগনামা (চাৰ্জশ্বীট)ত থকা ভুল চিনাক্ত বা শুধৰণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব ।
এটা পাইলট প্ৰজেক্টৰ অংশ হিচাপে এই পাঞ্জাগুট্টা থানাত বিভিন্ন কাৰিকৰী সেৱাসমূহ এআইৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে । এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই সেৱাসমূহ জনতাই লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ সময়তে বুধবাৰে হায়দৰাবাদ চহৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মহেশ ভাগৱতৰ সৈতে তেলেংগানাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (ডিজিপি) চি ভি আনন্দে থানাখন পৰিদৰ্শন কৰি সকলো কামকাজৰ বুজ লয় । ‘সেতু’ এপৰ জৰিয়তে চলি থকা এটা কিয়স্ককে ধৰি চলি থকা কাৰিকৰী প্ৰস্তুতিও তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰে ।
ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলেও এ আইৰ বিষয়ে থানাখনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা বুজ লয় ৷ ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে এ আইভিত্তিক সেৱাসমূহ কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰি আৰু অভিযোগকাৰীসকলৰ সৈতে কেনেকৈ মত-বিনিময় কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও পৰীক্ষা কৰে ।
তেলেংগানা চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত ডিজিপি অকুন সভাৰৱাল, হায়দৰাবাদ চহৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰীনিবাসুলু, চোৰাংচোৱা ডিআইজি ভাস্কৰণ, খৈৰাটাবাদ মণ্ডলৰ ডিচিপি শিলপাৱলী, টিএছ-পাৰ্কৰ এছপি ৰূপেশ, ডিচিপি (এডমিন/বিশেষ ইউনিট) অৰবিন্দ বাবু, এচিপি মুৰালী কৃষ্ণ আৰু পৰিদৰ্শক জাহাংগীৰ যাদৱ আদিয়ে থানাখনত এই সেৱা মুকলিৰ পূৰ্বে সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদ