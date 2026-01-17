১০ দিনে কামাখ্যাৰ ঘন জংঘলৰ সেই কোঠাটোত কি হৈছিল ?
পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ নামত মাতৃক ধৰ্ষণ ভণ্ড তান্ত্ৰিকৰ ।
Published : January 17, 2026 at 8:33 PM IST
পানীপথ (হাৰিয়ানা) : অন্ধবিশ্বাস কিমান যে ভয়াৱহ হ'ব পাৰে তাৰে এক নতুন উদাহৰণ । সন্তানৰ মংগলৰ কথা ভাবি এগৰাকী মহিলাই চিকিৎসকৰ পৰিৱৰ্তে কাষ চাপিছিল এজন তান্ত্ৰিকৰ । কিন্তু হিতে বিপৰীতহে হ'ল মহিলাগৰাকীৰ লগত ।
পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ নামত কাষ চপা তান্ত্ৰিকৰ কামনাৰ বলি হ'ল মহিলাগৰাকী । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে । মহিলাগৰাকী হৈছে হাৰিয়ানাৰ পানীপথৰ ।
অভিযোগ অনুসৰি তান্ত্ৰিকজনে মহিলাগৰাকীক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি অপহৰণ কৰিছিল । তাৰ পাছত মহিলাগৰাকীক ১০ দিন পৰ্যন্ত বন্দী কৰি ৰাখিছিল এটা ঘৰত আৰু সেই সময়ছোৱাতেই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণো কৰিছিল অভিযুক্ত তান্ত্ৰিকজনে ।
- মহিলাগৰাকী কিয় তান্ত্ৰিকৰ কাষলৈ গৈছিল :
সমগ্ৰ কাহিনীটোৰ বৰ্ণনা কৰি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ ল'ৰাটো বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল । সেয়ে মই চিকিৎসাৰ বাবে তান্ত্ৰিকজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলো । পূৰ্বতে মই তেওঁৰ কথা বহুত ভাল বুলি শুনিছিলো । সেয়ে মই তেওঁৰ কাষ চাপিছিলো । আনকি তান্ত্ৰিকজনে মোক আশ্বাস দিছিল যে তেওঁ মোৰ ল'ৰাটোক সুস্থ কৰি তুলিব । ময়ো তেওঁক বিশ্বাসত লৈছিলো । তান্ত্ৰিকজনে ১ জানুৱাৰীত মোক ফোন কৰি মাতিছিল আৰু খাবলৈ প্ৰসাদ দিছিল । ইয়াৰ পাছত ৪ জানুৱাৰীত অভিযুক্ত তন্ত্ৰিকজনে মোক অ'টো লৈ আনিবলৈও গৈছিল । তাৰ পাছত তেওঁ মোক কিবা খাবলৈ দিছিল । সেই খাদ্য খোৱাৰ পাছতেই মই আধা ৰাস্তাতে অচেতন হৈ পৰিলো । ইয়াৰ পাছত মই আৰু একোৱে গম নাপাওঁ ।"
- অসমৰ কামাখ্যাৰ ঘন জংঘলত ধৰ্ষণ :
অসমৰ কামাখ্যাৰ সেই অঞ্চলটো কিছু জংঘলেৰে আৱৰা । সেই ঘন জংঘলৰ মাজত এটা কোঠাত নিজকে উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী কৰে ভুক্তভোগীয়ে । তেওঁক তাতে বন্দী কৰি ৰাখি ১০ দিন পৰ্যন্ত ধৰ্ষণ কৰিছিল বুলিও মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে ।
আনকি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে তেওঁক মৃত্যুৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল । সেয়ে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নাছিল । ইয়াৰ পিছতেই অভিযুক্তই মহিলাগৰাকীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰলৈ লৈ আহে ।
- গোচৰ পঞ্জীয়ন :
মহিলাগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপে । ভুক্তভোগীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ।
তাৰ পাছতে অভিযুক্ত তান্ত্ৰিকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক নিৰাপদে পানীপথলৈ ঘূৰাই অনা হয় । সম্প্ৰতি এই গোচৰটো সন্দৰ্ভত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত তান্ত্ৰিকৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণকে ধৰি কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।