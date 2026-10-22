বিশাল জনস্ৰোত দেখি ৰাজপথতে হাতীৰ তাণ্ডৱ
বুধবাৰে বিয়লি শিৱপ্পা নায়ক প্ৰাসাদৰ সন্মুখত থকা নন্দী ধ্বজাৰ পূজা-অৰ্চনাৰ পিছতে এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷
Published : October 22, 2026 at 5:38 PM IST
শিৱমোগ্গ(কৰ্ণাটক): বুধবাৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বিজয়া দশমী পালন কৰে ৷ ঠায়ে ঠায়ে দশেৰাৰ শোভাযাত্ৰাও বাহিৰ কৰা হয় ৷ কৰ্ণাটকৰ এটা অঞ্চলত ঠিক তেনে এক কাৰ্যসূচীৰ সময়তে সোমন্না নামৰ এটা হাতীয়ে একাংশ ৰাইজক নগুৰ-নাগতি কৰে ৷
পৰম্পৰা অনুসৰি, দশেৰা বা বিজয়া দশমীৰ এই পবিত্ৰ সময়ত অঞ্চলটোত শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ এই শোভাযাত্ৰাটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিবছৰে এটা হাতী অনা হয় ৷ সেই হাতীটোৰ ওপৰত আম্বৰী এখন হাওদা বান্ধি দিয়া হয় ৷
এইবেলি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনা সোমন্না নামৰ হাতীটোৰ পিঠিতো এনে এখন হাওদাই সংলগ্ন কৰা আছিল ৷ পিছে কিবা কাৰণত খং উঠি হাতীটোৱে যেনিয়ে-তেনিয়ে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰাত হাতীটোৰ পিঠিত থকা হাওদাখন বিনষ্ট হৈ পৰে ৷
বুধবাৰে বিয়লি শিৱপ্পা নায়ক প্ৰাসাদৰ সন্মুখত থকা নন্দী ধ্বজাৰ পূজা-অৰ্চনাৰ পিছতে এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷ এইবাৰৰ শোভাযাত্ৰাৰ বাবে সোমন্না নামৰ হাতীটোৰ ওপৰত এখন হাওদা স্থাপন কৰা হৈছিল ৷ সাধাৰণতে অইনবাৰ এই হাওদাখন সাগৰ নামৰ এটা হাতীৰ ওপৰতহে স্থাপন কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু এইবেলি হাতীটোৰ ঠেঙত কিছু আঘাত পোৱাৰ বাবে শোভাযাত্ৰাত অংশ ল’ব পৰা নাছিল ৷ মঙলবাৰে নিশা ছাক্ৰেবাইলু হাতী শিবিৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে শোভাযাত্ৰাত সোমন্নাক পঠিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত লয় ৷
সকলো এছঅ’পি সম্পূৰ্ণৰূপে মানি শোভাযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই ক্ৰমত সাগৰ নামৰ হাতীটোৰ পিছতে সোমন্না আৰু তাৰপিছত বাহাদুৰ নামৰ আন এটা হাতীক ৰখাই থোৱা হৈছিল । শোভাযাত্ৰাটো এছপিএম ৰোডৰ কাষেৰে আগবাঢ়ি প্ৰায় ৮০০ মিটাৰ যোৱাৰ পিছতে সোমন্নাক একেবাৰে সন্মুখলৈ অনা হয় ৷
কিন্তু আকস্মিতে কৰা এনে কাৰ্যত হাতীটোৱে মূল পথটোৰে যোৱাৰ সলনি যেনিয়ে-তেনিয়ে যাবলৈ ধৰে ৷ মাউতেও হাতীটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল ৷ সোমন্নাৰ পিছে পিছে বাহাদুৰ নামৰ হাতীটোৱেও একেই কাণ্ড কৰিবলৈ ধৰে ৷ অৱশ্যে সাগৰ নামৰ হাতীটোৱে তেতিয়াও শোভাযাত্ৰাটোৰ সৈতে লাহে-ধীৰে আগবাঢ়ি থাকে ৷
হাতীটোৰ এনে কাণ্ডৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যায় ৷ হাতীটোৱে পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা বাহনসমূহৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ হাতীটোৱে প্ৰথমে মূল পথ এৰি আন এটা পথেৰে আগবাঢ়ে যদিও পিছত পুনৰ মূল পথটোলৈ উভতি আহি তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে ৷ তাৰপিছতে তাত থকা এটা ডাকঘৰৰ সন্মুখৰ পথটোৰে কাষতে খালী হৈ থকা আন এক স্থানেৰে হাতীটোৱে পলাই পত্ৰং দিয়ে ৷
ইয়াৰ পিছতে এটা ঘৰৰ দুৱাৰমুখত উপস্থিত হৈ হাতীটোৱে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ যধে-মধে এফালৰ পৰা সকলো মহতিয়াই নিয়াত হাতীটোৰ পিঠিত বান্ধি দিয়া হাওদাখনৰ বিনষ্ট সাধন হয় ৷ হাতীটোৱে কেইমুহূৰ্তমান ৰৈ থকাৰ সুযোগতে এজন পশু চিকিৎসকে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰে ৷ ফলত হাতীটো থিতাতে অচেতন হৈ পৰে ৷
ইয়াৰ পিছত বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলে হাতীটোৰ ভৰিত শিকলি লগাই অস্থায়ী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোলৈ লৈ যায় । কিছু সময়ৰ পাছত লাহে লাহে সেই স্থানত সাগৰ নামৰ আন এটা হাতী উপস্থিত হয় । হাতীটোৰ পিঠিৰ হাওদাখনত থকা আম্বৰীটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হৈ পৰে ৷ আম্বৰীৰ ভিতৰত ৰখা দেৱীৰ মূৰ্তিটো অঞ্জনেয়া মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ এই আকস্মিক ঘটনাৰ সময়ত দেৱীৰ শোভাবৰ্ধনৰ বাবে দিয়া কেইবাবিধো অলংকাৰ পথৰ দাঁতিত সিঁচৰিত হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীকেইটাক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰলৈ নিয়া হয় আৰু বাকী থকা কাৰ্যসূচীসমূহ পূনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী