প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ উত্তৰ-পূবক সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্য: বিশেষজ্ঞই আৰম্ভ কৰিলে বৃহৎ গৱেষণা
প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ আৰু চহকী ঐতিহ্য: অসম, অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ত BHU-ৰ গৱেষকৰ দল ৷
Published : May 26, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: উত্তৰ-পূবক জনাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ বাকী অংশই ৷ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)ICSSR-এ এই ক্ষেত্ৰত লৈছে বিশেষ ভূমিকা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ শৰৎ ধৰ শৰ্মাই জনোৱা মতে, ICSSR-এ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ বাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ কাম-কাজ চলাই আছে ।
প্ৰকৃতি আৰু জীৱনশৈলী
উত্তৰ-পূব ভাৰত প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব উদাহৰণ । ইয়াৰ গছ-লতা, খাদ্য অভ্যাস আৰু স্বকীয় জীৱনশৈলীয়ে 'সুস্থ ভাৰত'ৰ এক জীৱন্ত ৰূপ দাঙি ধৰে । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, 'পঞ্চ পৰিৱৰ্তন'ৰ অধীনত পাৰিবাৰিক সজাগতা আৰু স্বদেশী নীতিৰ প্ৰতিফলন উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
এই বিশেষত্বৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'ভাৰতৰ হৃদযন্ত্ৰ' বুলি গণ্য কৰে । ইয়াৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাটো তেওঁ বিচাৰে । উত্তৰ-পূবক সমগ্ৰ ভাৰতৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কেনেকৈ সংযোগ কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই চেষ্টা চলাইছে । বৰ্তমান কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)-ৰ গৱেষক বিজ্ঞানী, IIT BHU আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলে এই লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছে ।
শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ প্ৰকল্প
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'সামাজিক সমাৱেশন অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ'ক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণা প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে । এই প্ৰকল্পৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ শৰৎ ধৰ শৰ্মাই জনোৱা মতে, "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ’চিয়েল ছায়েন্স ৰিচাৰ্ছ' (ICSSR)-এ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত বৈজ্ঞানিক আৰু সামাজিক গৱেষণাৰ কাম কৰে । তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা BHU-ক এই ৪ বছৰীয়া প্ৰকল্পটো দিয়া হৈছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতি, খাদ্য, কলা, সংস্কৃতি আৰু 'পঞ্চ পৰিৱৰ্তন'ৰ এক বিতং অধ্যয়ন কৰাই হৈছে এই প্ৰকল্পৰ মূল লক্ষ্য । বৰ্তমান গৱেষক দলটোৱে উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত থাকি এই কাম চলাই আছে । এই বৃহৎ গৱেষণাত কেৱল সামাজিক সমাৱেশন অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই নহয়, বৰঞ্চ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিসংখ্যা বিভাগ, IIT BHU, আয়ুৰ্বেদ বিভাগ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ লগতে আন কেইবাটাও বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলে একেলগে কাম কৰি আছে ।"
প্ৰকল্পৰ দল আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ ভূমিকা
অধ্যাপক ডঃ শৰৎ ধৰ শৰ্মাই নিজে এই সমগ্ৰ গৱেষণা প্ৰকল্পটোৰ সমন্বয়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । এই গৱেষণাত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু IIT-ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁলোক হ’ল পৰিসংখ্যা বিভাগৰ পৰা মহাবীৰ পাৱাৰ, IIT BHU-ৰ পৰা অধ্যাপক সুনীল কুমাৰ মিশ্ৰ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিভাগৰ পৰা অধ্যাপক প্ৰশান্ত সিং, আয়ুৰ্বেদ বিভাগৰ পৰা অধ্যাপক জে পি সিং ৷ ইয়াৰ উপৰিও আন এজন অধ্যাপক এই দলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । এই বিশেষজ্ঞসকলৰ উপৰিও ৫ জনীয়া এটা গৱেষক দলে বৰ্তমান উত্তৰ-পূবতে বাহৰ পাতি ধাৰাবাহিকভাৱে তথ্য সংগ্ৰহৰ কাম কৰি আছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক জনাৰ প্ৰকল্প
ডঃ শৰৎ ধৰ শৰ্মাৰ মতে, উত্তৰ-পূবৰ লোকসকল সামাজিক সমিলমিল আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি অতিমাত্ৰা সচেতন । চৰকাৰে এই সকলোবোৰ দিশৰ এক বিতং প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাইছে আৰু গৱেষক দলটোৱে এই বিষয়বোৰকেই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । গৱেষণাখনত উত্তৰ-পূবৰ বিশেষ কিছুমান ৰাজ্যক সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত স্থানীয় জনজাতীয় সমাজ, তেওঁলোকৰ ঘৰ-দুৱাৰৰ গাঁথনি আৰু জীৱনশৈলীক বিশেষভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
গৱেষক দলটোৱে এনেকুৱা ঠাইত কাম কৰিব বিচৰা নাই য’ত প্ৰয়োজনীয় তথ্য বা সমল উপলব্ধ নহয় । বহু ঠাইত বহল পৰিসৰত অধ্যয়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু ই বিশেষ ফলদায়ক নহ’ব । বৰ্তমান গৱেষণাৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনিখন ৰাজ্যক বাছনি কৰা হৈছে । এই ৰাজ্য কেইখন হৈছে-অসম (অসমৰ কেইখনমান নিৰ্বাচিত জিলা), অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয় ৷ এই তিনিখন ৰাজ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বৰ্তমান গৱেষণাৰ কাম আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ।
ৰাজ্যপালৰ প্ৰশংসা আৰু উত্তৰ-পূবৰ প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ
বিগত ডিচেম্বৰ মাহত গৱেষক দলটোৱে প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ সৈতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহে । সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তেওঁলোকক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নিজে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ উত্তৰ-পূবক সৰ্বাংগীণভাৱে গঢ়ি তুলি মূল ভাৰতৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযোগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, তাত এই গৱেষণা এক মাইলৰ খুঁটি প্ৰমাণিত হ’ব ।
গৱেষণাৰ কামত উত্তৰ-পূবৰ এখন জিলালৈ যাওঁতে গৱেষক দলটো আচৰিত হৈ পৰে । কাৰণ তাত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা (AQI) মাত্ৰ ৪৮ আছিল । চহৰ অঞ্চলত য’ত AQI ৩০০ ৰ পৰা ৩৫০ ৰ ওপৰত থাকে, তাৰ তুলনাত ইয়াৰ কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ পৰিমাণ অতিশয় নগণ্য আছিল । উত্তৰ-পূবৰ বেছিভাগ প্ৰান্ততে আজিও প্ৰদূষণ ইমান কম হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ উৎকৃষ্ট জীৱনশৈলী । প্ৰকৃতিৰ অনুকূল এই জীৱনশৈলীৰ বাবেই ইয়াৰ মানুহবোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সুস্থ হৈ থাকে । এই সকলোবোৰ ইতিবাচক দিশ বুজিবলৈ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই গৱেষণা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
৪ বছৰীয়া প্ৰকল্প
ডঃ শৰ্মাৰ মতে, এই প্ৰকল্পৰ মূল লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰক নীতিগত পৰ্যায়ত প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ঐতিহ্য কিমান চহকী, সেয়া চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰা হ’ব । এই গৱেষণাৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হ’ব যে উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ দৈনিক খাদ্য অভ্যাসে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ বাবে ঔষধ হিচাপে কাম কৰে । বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ-আজাৰ বিয়পি পৰিছে । কীটনাশক ঔষধৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সাধাৰণ শাক-পাচলি আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰো বিষাক্ত হৈ পৰিছে । কিন্তু উত্তৰ-পূবৰ মানুহ আজিও এইবোৰৰ পৰা বহু দূৰত ৷ ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক জীৱনশৈলী ।
উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলে নিজৰ উত্তম জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য প্ৰণালীৰ জৰিয়তে নিজকে কেনেকৈ সুস্থ আৰু সতেজ কৰি ৰাখিছে, সেই সকলোবোৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ স্থানীয় কলা আৰু সংস্কৃতিৰো এক মানচিত্ৰণ কৰা হ’ব । এই প্ৰকল্পটো প্ৰথমতে ৪ বছৰৰ বাবে দিয়া হৈছিল যদিও ইয়াক আৰু ১ বছৰ বৃদ্ধি কৰা হ’ব । অৰ্থাৎ ৫ বছৰীয়া এই গৱেষণাৰ অন্তত চৰকাৰক নীতিগত পৰামৰ্শ দি সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবৰ জীৱনশৈলী আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়া হ’ব ।
এই প্ৰকল্পটো কি ?
এই প্ৰকল্পটো ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত মূল গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
- তেওঁলোকৰ খাদ্য কি ? তেওঁলোকে কেনেকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ?
- ধৰ্ম হিচাপে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কি ?
- তেওঁলোকৰ প্ৰাণৱন্ত ধৰ্ম কি ? প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকৈ মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থাকে ?
- তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক ব্যৱস্থা আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন কেনেকৈ শক্তিশালী ?
- প্ৰাচীন কালৰ কলা-সংস্কৃতি কেনেকৈ সংৰক্ষিত হৈ আছে ?
- তাত থকা কীৰ্তিচিহ্নবোৰৰ কৰ্ম, স্থাপত্য, গঠনশৈলী কেনেকুৱা ?
সামগ্ৰিকভাৱে, এই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ 'পঞ্চ পৰিৱৰ্তন'ৰ মূল আধাৰসমূহৰ এক সামগ্ৰিক মানচিত্ৰণ কৰা হৈছে ।
'পঞ্চ পৰিৱৰ্তন' আচলতে কি ?
- পাৰিবাৰিক সজাগতা: যৌথ পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা বজাই ৰখা, পৰিয়ালৰ মূল্যবোধ গঢ়ি তোলা, শিশুৰ মাজত ভাল মূল্যবোধৰ বীজ সিঁচা ।
- সামাজিক সম্প্ৰীতি: বৈষম্য আৰু জাতিবাদৰ দৰে সামাজিক দুষ্টতা নিৰ্মূল কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজত পাৰস্পৰিক প্ৰেম, ঐক্য, সমতাৰ মনোভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ।
- পৰিৱেশ সুৰক্ষা: প্ৰকৃতিৰ অনুকূল জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰা, পানী সংৰক্ষণ কৰা, প্লাষ্টিকমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা, আৰু অধিক গছ ৰোপণ কৰা ।
- নাগৰিক কৰ্তব্য: দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে নিয়ম পালন কৰা আৰু সততাৰে সমাজৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা ।
- স্বদেশী আচৰণ: নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি, থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ আৰু সন্মান কৰা, যাতে জাতিটো অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ থাকে ।
