ETV Bharat / bharat

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছচিঅ'-ৰ বৈঠকত অংশ ল’বলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী মুছাদিক মাছুদ মালিক ।

Pakistans climate minister Musadik Masood Malik to attend SCO civilisational dialogue in New Delhi
অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানী মন্ত্ৰী (X/@RadioPakistan)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: চলিত মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ জলবায়ু মন্ত্ৰী মুছাদিক মাছুদ মালিক ভাৰতত উপস্থিত হ'ব । অহা ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব।

পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰী কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে, এছচিঅ'-ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতে পাকিস্তানক এই সন্মিলনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা মাহত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্য আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী ঔৰংগজেৱ খান খিচীকো এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত কোনো পাকিস্তানী মন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত পাকিস্তানৰ তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী বিলাৱল ভুট্টো জাৰ্দাৰীয়ে এছচিঅ'-ৰ এখন বৈঠকত যোগ দিবলৈ গোৱালৈ আহিছিল ।

ভাৰতৰ উদ্যোগত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী

চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে নতুন দিল্লীত ‘এছচিঅ' চিভিলাইজেশ্যনেল ডায়লগ ফ’ৰাম’ অৰ্থাৎ সভ্যতা সংলাপ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । সমগ্ৰ ইউৰেছিয়াত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে ।

এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতে এছচিঅ'-ৰ দহোখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে প্ৰকাশ কৰে যে অনুষ্ঠানটোত সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰকে আদৰণি জনাবলৈ ভাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ।

তিনিদিনীয়াকৈ হ’বলগীয়া এই বৈঠকত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ আলোচনাৰ লগতে ভাবৰ আদান-প্ৰদান তথা পাৰস্পৰিক যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি আলোচনা কৰিব ।

উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ২০ অক্টোবৰত তাজাকিস্তানৰ ৰাজধানী ডুছানবেত অনুষ্ঠিত এছচিঅ'-ৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই নতুন কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।

পাকিস্তানৰ হাতত এছচিঅ'-ৰ অধ্যক্ষতা

যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখৰ পৰা পাকিস্তানে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে এছচিঅ'-ৰ মুৰব্বীসকলৰ পৰিষদৰ অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে । বৰ্তমান ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ উপৰিও চীন, ৰাছিয়া, ইৰাণ, বেলাৰুছ, কাজাখস্তান, কিৰ্গিজস্তান, তাজাকিস্তান আৰু উজবেকিস্তান এই সংস্থাটোৰ সদস্য ।

অৱশ্যে, পাকিস্তানী মন্ত্ৰী মালিকৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত নহয় । তেওঁ কেৱল এছচিঅ'-ৰ এগৰাকী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপেহে তেওঁ এই বহুপাক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: সংযোগে সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব লাগিব : এছচিঅ’ৰ বৈঠকত ৰাজনাথ সিং

সন্ত্ৰাসবাদ কাৰো বাবে সম্পদ হ’ব নোৱাৰে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

TAGGED:

SCO NEW DELHI
ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানী মন্ত্ৰী
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ
চাংহাই সহযোগিতা সংস্থা
মন্ত্ৰী মুছাদিক মাছুদ মালিক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.