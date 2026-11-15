অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছচিঅ'-ৰ বৈঠকত অংশ ল’বলৈ ভাৰতলৈ আহিব পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী মুছাদিক মাছুদ মালিক ।
Published : November 15, 2026 at 1:13 PM IST
নতুন দিল্লী: চলিত মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ জলবায়ু মন্ত্ৰী মুছাদিক মাছুদ মালিক ভাৰতত উপস্থিত হ'ব । অহা ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২২ নৱেম্বৰলৈ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব।
পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰী কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে, এছচিঅ'-ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতে পাকিস্তানক এই সন্মিলনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা মাহত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐতিহ্য আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী ঔৰংগজেৱ খান খিচীকো এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
The Government of Pakistan has nominated Dr. Musadik Masood Malik, Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, to represent Pakistan at the SCO Civilisational Dialogue to be held in New Delhi from 20 to 22 November 2026. The event will bring together representatives from SCO member states to exchange views on issues related to civilisational dialogue and cultural understanding: Ministry of Foreign Affairs - Pakistan— IANS (@ians_india) November 14, 2026
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত কোনো পাকিস্তানী মন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত পাকিস্তানৰ তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী বিলাৱল ভুট্টো জাৰ্দাৰীয়ে এছচিঅ'-ৰ এখন বৈঠকত যোগ দিবলৈ গোৱালৈ আহিছিল ।
ভাৰতৰ উদ্যোগত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী
চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে নতুন দিল্লীত ‘এছচিঅ' চিভিলাইজেশ্যনেল ডায়লগ ফ’ৰাম’ অৰ্থাৎ সভ্যতা সংলাপ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । সমগ্ৰ ইউৰেছিয়াত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত চৰকাৰে এই বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে ।
এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতে এছচিঅ'-ৰ দহোখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে প্ৰকাশ কৰে যে অনুষ্ঠানটোত সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰকে আদৰণি জনাবলৈ ভাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ।
Reuters: "Pakistan has nominated its climate minister, Musadik Masood Malik, to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) civilizational dialogue in New Delhi later this month, a spokesperson for the country's foreign ministry said on Saturday, in what would be the first visit to India by a Pakistani minister in more than three years."— ANI (@ANI) November 14, 2026
তিনিদিনীয়াকৈ হ’বলগীয়া এই বৈঠকত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ আলোচনাৰ লগতে ভাবৰ আদান-প্ৰদান তথা পাৰস্পৰিক যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি আলোচনা কৰিব ।
উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ২০ অক্টোবৰত তাজাকিস্তানৰ ৰাজধানী ডুছানবেত অনুষ্ঠিত এছচিঅ'-ৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই নতুন কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল ।
পাকিস্তানৰ হাতত এছচিঅ'-ৰ অধ্যক্ষতা
যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখৰ পৰা পাকিস্তানে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে এছচিঅ'-ৰ মুৰব্বীসকলৰ পৰিষদৰ অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে । বৰ্তমান ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ উপৰিও চীন, ৰাছিয়া, ইৰাণ, বেলাৰুছ, কাজাখস্তান, কিৰ্গিজস্তান, তাজাকিস্তান আৰু উজবেকিস্তান এই সংস্থাটোৰ সদস্য ।
অৱশ্যে, পাকিস্তানী মন্ত্ৰী মালিকৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত নহয় । তেওঁ কেৱল এছচিঅ'-ৰ এগৰাকী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপেহে তেওঁ এই বহুপাক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।