সেনা-নৌসেনাৰ গোপনীয় তথ্য ফাদিলৰ অভিযোগত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা গ্ৰেপ্তাৰ
পাকিস্তানী নাগৰিকজনে নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাই টপছিয়া অঞ্চলত বাস কৰি আহিছিল ।
Published : August 13, 2026 at 12:37 AM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): পশ্চিমবংগৰ হাওৰাত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে পাক চোৰাংচোৱাটোক বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । চোৰাংচোৱাটোৰ নাম ৰাণা ৰৌফ(ওৰফে ৱাহাব) ।
পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা ৰাণাই ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগ, সেনা, নৌসেনা আদিৰ দৰে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহৰ বিভিন্ন গোপনীয় তথ্য দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ফাদিল কৰি অহা বুলি তদন্তকাৰীয়ে আৰক্ষীয়ে অভিযোগ কৰিছে ৷ ৰাণাই নেপাল সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে ।
কলকাতাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ ভুৱা পৰিচয়ৰে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা টপছিয়া অঞ্চলত বাস কৰি আহিছিল । কিবা কামৰ বাবে হাওৰালৈ যাওতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চোৰাংচোৱাটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
তদন্তকাৰীয়ে জনোৱা মতে, পাকিস্তানী নাগৰিকজনে নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখি আৰু এটা নিজে সৃষ্টি কৰা ভুৱা ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰি কলকাতাৰ টপছিয়া অঞ্চলত বাস কৰিছিল ।
ৰাজ্যখনৰ এজন আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখি আহিছো ৷ তেনেকৈয়ে আমি এই সফলতা লাভ কৰিলোঁ ।’’ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাণাই জটিল সামৰিক আন্তঃগাঁথনি আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহৰ কামত ব্যস্ত আছিল বুলি প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে । বিশেষকৈ তেওঁ ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগ, সেনা, নৌসেনা সম্পৰ্কীয় স্পৰ্শকাতৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ ফাদিল কৰি আহিছিল ।
তদন্তকাৰীয বিষয়াই ৰাণা ৰৌফে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কেনেধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই তথ্য কাক প্ৰেৰণ কৰিছিল সেয়া পোহৰলৈ আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগ, সেনাবাহিনী আৰু নৌসেনাৰ প্ৰতি কিহৰ বাবে ৰাণাৰ ইমান গভীৰ আগ্ৰহ আছিল, কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল নেকি, সেই কথাও তদন্তকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
তদন্তকাৰীয়ে সন্দেহ কৰা অনুসৰি, ধৃত ব্যক্তিজনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুৱা ঠিকনা ব্যৱহাৰ কৰি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কলকাতাত থাকিবলৈ লৈছিল । টপছিয়াৰ ঠিকনা আৰু পাক চোৰাংচোৱাটোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় বা নথি-পত্ৰৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক আছে নে নাই সেয়াও এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে । ৰাণাই এই কাম অকলে চলাই নিছিল নে ইয়াৰ আঁৰত কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ হাত আছে, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ আহিব বাকী ৷
লগতে পঢ়ক: দেশৰ ৪.৭৬ কোটি যাত্ৰীৰ হাতত ৰে’ল ওৱান এপ, দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ টিকট বুকিং এই এপত