কাশ্মীৰে সলনি কৰিলে ভ্ৰান্ত ধাৰণা, তপা মূৰৰ বাবেও ভুগিছিল হীনমন্যতাত...এটা লস্কৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আমোদজনক কাহিনী
কাশ্মীৰলৈ আহি ধাৰণা সলনি হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদী মহম্মদ উছমান জাটৰ ৷ কাশ্মীৰৰ জীৱন যাত্ৰা দেখি সন্ত্ৰাসবাদ এৰিবলৈও চিন্তা কৰিছিল জাটে ৷ কিন্তু তাৰ পিছত...
Published : May 19, 2026 at 11:45 AM IST
শ্ৰীনগৰ: বিপদে কাক কেতিয়া কেনেকৈ লগ দিয়ে সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে ৷ বহু সাৱধনতাৰে চলিলেও মানুহে কৰা সৰু এটা ভুল বা অসাৱধানতাই বিপদক আবাহন জনায় ৷ আজি এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কথা ক’বলৈ লৈছোঁ ৷ যি ধৰা পৰিল নিজৰেই অসাৱধানতাৰ বাবে ৷
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ কঁকাল ভাঙি পেলাইছিল যদিও, শিক্ষা নল’লে সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৱে ৷ পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰত খোপনি পুতি ভাৰতত তেজৰ ফাকু খেলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল গোটটোৱে৷ কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই এই পৰিকল্পনা আৰম্ভনিতেই মষিমূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ কাহিনী ৷
সংবাদ সংস্থা পিটিআইৰ তথ্য অনুসৰি জম্মু-কাশ্মীৰত গোপনে প্ৰৱেশ কৰা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জেহাদতকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল নিজৰ চুলিৰ সমস্যাক । সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ নাম মহম্মদ উছমান জাট ওৰফে চাইনীজ ৷
তদন্তকাৰী দলক সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে জনোৱা মতে, কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত তেওঁ এখন বিপৰীত ছবি দেখা পালে ৷ পাকিস্তানত জেহাদৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী নেতাই তেওঁক জম্মু-কাশ্মীৰ সম্পৰ্কে যি ছবি দাঙি ধৰিছিল, বাস্তৱত সেয়া আছিল ওলোটা ৷ তেওঁ কাশ্মীৰলৈ অহাৰ পাছত নিজৰ লক্ষ্যক একাষৰীয়া কৰি আন এক কামতহে মনোনিৱেশ কৰে ৷ সেয়া হৈছে নিজৰ চুলি সৰা সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা ৷ এজন দোকানীৰ পৰা তেওঁ চুলি গজাব পৰা চিকিৎসাৰ বিষয়ে অৱগত হয় ৷ সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰত থকা সময়ত তেওঁ কেতিয়াও জ্ঞাত নাছিল যে চুলি সৰা সমস্যাৰো চিকিৎসা হ’ব পাৰে ৷ দেওবাৰে আৰক্ষী সূত্ৰই পিটিআইক জনায় ৷
যোৱা মাহত শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে আব্দুল্লা ওৰফে আবু হুৰেইৰা নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাইনীজক ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে আব্দুলা হৈছে কাশ্মীৰ উপত্যকাত দীৰ্ঘ সময় ধৰি সক্ৰিয় হৈ থকা লস্কৰ গোটৰ সন্ত্ৰাসবাদী ৷
উছমান জাট হৈছে পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ বাসিন্দা আৰু নিষিদ্ধ ঘোষিত লস্কৰ-ই-তৈবা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ এজন প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সদস্য ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই পিটিআইক জনোৱা তথ্য অনুসৰি উত্তৰ কাশ্মীৰ হৈ জাটে জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷ এলানি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলোৱাৰ বাবে তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷ প্ৰধানতঃ মধ্য আৰু উত্তৰ কাশ্মীৰত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিল জাটে ৷ পিটিআইৰ এক প্ৰতিবেদন মতে, কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলটোৰ বাহিৰে-ভিতৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ শ্লীপাৰ গোট গঠনৰ কামো কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে ৷
কিন্তু জাটক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত জেৰা কৰাৰ সময়ত তেওঁ কয় যে উপত্যকাটোত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ কাশ্মীৰ সম্পৰ্কীয় ধাৰণা নাটকীয়ভাৱে সলনি হৈছিল ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে সীমাৰ সিপাৰে লস্কৰৰ ঘাটিত প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত তেওঁলোকক কাশ্মীৰ সম্পৰ্কে যি ধাৰণা দিয়া হৈছিল, তাতকৈ বাস্তৱ ছবিখন একেবাৰে সুকীয়া ৷
ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ নিয়াই এই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে ৷ গোচৰটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শাখা-প্ৰশাখা চিনাক্তকৰণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ৷
চুলি সৰা সমস্যাই হীনমন্যতাত ভোগাইছিল জাটক
আৰক্ষী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী উছমান জাটে বহু বছৰ ধৰি চুলি সৰা সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল ৷ যিয়ে তেওঁক হীনমন্যতাত ভোগাইছিল ৷ তেওঁ পূৰ্বে হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বিষয়ে শুনিছিল যদিও, বিশ্বাস কৰিছিল যে এয়া অতি খৰচী কাৰবাৰ আৰু কেৱল পশ্চিমৰ দেশবোৰতে এনে কৰা হয় ৷
কিন্তু কাশ্মীৰত খোপনি পোতাৰ সময়ত জাটৰ সৈতে যোগাযোগ হয় আন দুটা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী ঝাৰগাম আৰু আবু হুৰেইৰাৰ সৈতে ৷ যিয়ে তেওঁক উত্তৰ কাশ্মীৰ আৰু শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ গৈ কাম কৰা সদস্যৰ সৈতে চিনাকী কৰাই দিয়ে ৷ তদন্তকাৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ এই তথ্যই পিছত আৰক্ষীক লস্কৰৰ কৰ্মীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সুবিধা চিনাক্ত আৰু মষিমূৰ কৰাত সহায় কৰে ।
এনে এটা যোগাযোগৰ জৰিয়তে জাট হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল বুলি বিষয়াসকলে কয় । তদন্তকাৰীয়ে পিটিআইক জনায় যে ঝাৰগামে তেওঁক ‘নিৰ্ভৰযোগ্য’ বুলি গণ্য কৰা এখন দোকানৰ মালিকৰ ওচৰলৈ লৈ যায় । তেওঁলোকৰ কথা-বতৰাৰ সময়ত জাটে গম পায় যে দোকানীজনে নিজেও হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট পদ্ধতি সম্পন্ন কৰিছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি জাটে সঘনাই দোকানৰ মালিকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অৱশেষত শ্ৰীনগৰতে হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দোকানীজনে বুজাই দিছিল । বিষয়াসকলে পিটিআইক জনোৱা মতে, তেওঁ চহৰৰ এখন ক্লিনিকত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ছোৱাত কেতিয়াবা তাতেই ৰাতি থাকিবলগীয়া হৈছিল ।
সন্ত্ৰাসবাদ ত্যাগ কৰি ভাৰতৰ পৰা পলায়নৰ চিন্তা কৰিছিল জাটে
হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত জাটে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰে কাশ্মীৰৰ বাহিৰলৈ গৈছিল বুলিও অভিযোগ উঠিছে ৷ তেওঁ প্ৰথমে যাত্ৰীবাহী বাহনত জম্মুলৈ আৰু তাৰ পিছত শ্লিপাৰ বাছত পঞ্জাৱলৈ গৈছিল । বিষয়াসকলৰ মতে, তেওঁ মালেৰকোটলা চহৰত তুৰষ্কৰ টেলিভিছন শ্ব’ চাই আৰু ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি সময় কটায় ।
তদন্তকাৰীয়ে এইটোও দাবী কৰে যে জেৰাৰ সময়ত জাটে স্থায়ীভাৱে সন্ত্ৰাসবাদ এৰি সাধাৰণ জীৱনৰ সৈতে মিলি যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ জেৰাকাৰীক জনাইছিল যে তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু শেষত পাছপ’ৰ্টকে ধৰি প্ৰকৃত ভাৰতীয় পৰিচয় পত্ৰ লাভ কৰিব বিচাৰিছিল, তাৰ পিছত চিৰদিনৰ বাবে দেশ এৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
পিটিআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত বিষয়াসকলে এই পৰিকল্পনাসমূহক আন এজন পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী উমৰ ওৰফে ‘খৰগোছ’ৰ গোচৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা দেখা যায় ৷ উমৰে ২০১২ চনৰ পিছত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ জয়পুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা পাছপ’ৰ্টকে ধৰি তেওঁ ৰাজস্থানৰ পৰা ভুৱা ভ্ৰমণ নথি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ পিছত ২০২৪ চনত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ পলায়ন কৰাৰ পূৰ্বে উপসাগৰীয় দেশলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল উমৰ ।
যিকোনো পৰিস্থিতিতে জাটে হেৰোৱা আত্মসন্মান পুনৰ লাভ কৰা বা নতুনকৈ চুলি গজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই, কিয়নো তেওঁ এতিয়া NIA ৰ জিম্মাত আছে আৰু ভাৰতত দীৰ্ঘদিনীয়া বিচাৰ আৰু কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব । এই ঘটনাই সন্ত্ৰাসবাদৰ এক অদ্ভুত বৈপৰীত্য দাঙি ধৰাৰ লগতে এজন কঠোৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মনৰ মাজত লুকাই থাকিব পৰা মানৱীয় দুৰ্বলতাৰ এক শীতল আভাস দিছে ।
