পহলগাম ঘটনাত নিহত তাগে হাইলিয়াঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, হাইলিয়াঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তেওঁৰে পিতৃয়ে

পহলগাম ঘটনাত নিহত তাগে হাইলিয়াঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, হাইলিয়াঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তেওঁৰে পিতৃয়ে
অৰুণাচল প্ৰদেশটো তাজাং গাঁৱতো স্থানীয় ৰাইজে পহলগাম ঘটনাত নিহত লোকসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷
Published : April 22, 2026 at 5:52 PM IST
ইটানগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা সংঘটিত নৃশংস কাণ্ডত নিহত লোকসকল বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিলে ৷ ২০২৫ৰ ২২ এপ্ৰিলতে পহলগামত নিৰপৰাধী ২৬ জনকৈ লোকক নৃশংসভাবে হত্যা কৰিছিল পাক-সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৷ বুধবাৰে পহলগাম ঘটনাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীত কৰ্মৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাগে হাইলিয়াং ৷
বুধবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি সোৱণশিৰি জিলাৰ তাজাং গাঁৱতো পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷ বিগত বৰ্ষত পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীত কৰ্মৰত কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্থানীয় লোকে ৷ লগতে তেওঁৰ সন্মানাৰ্থে এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ৷ কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে তেওঁৰ পিতৃ তাগে তাডেয়ে ৷
সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰা নৃশংস ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰি তাগে তাডেয়ে কয়,"নিৰপৰাধী লোকক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰা ঘটনা অতি নিন্দনীয় ৷ চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থাৰে সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰিব লাগে ৷ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেতিয়াও শান্তি নানে ৷ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সকলো নাগৰিকে মাৰবান্ধি ওলাই আহিব লাগে ৷"
উল্লেখ্য যে, জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংসতাৰ বলি হোৱা লোকসকলক স্মৰণ কৰি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স (X)ত কয় যে, ভাৰতে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে ৷ সন্ত্ৰাবাদৰ অভিসন্ধিবোৰ কেতিয়াও সফল হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ সমান্তৰালৈকে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পহলগাম ঘটনাত নিহত লোকসকল স্মৰণ কৰি এক্স (X)ত উল্লেখ কৰিছিল যে, সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলা সন্ত্ৰাবাদৰ কাৰ্যক কোনো কাৰণত আৰু সহ্য কৰা নহ'ব ৷
লগতে তেওঁ কৈছিল, "সন্ত্ৰাসবাদীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব ৷ জনসাধাৰণৰ মাজত শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পৰা কাৰ্য বা আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা যিকোনো কাৰ্যক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব ৷"
