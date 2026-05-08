পহলগাম আক্ৰমণৰ এবছৰৰ পিছতো চৰম বেদনাৰে ক্ষণ গণিছে শ্বহীদৰ পৰিয়ালে

পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙৰ পৰিয়ালত আজিও দেখা গৈছে শোকৰ ছাঁ ।

পহলগামৰ শ্বহীদ কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 8:20 PM IST

তেজপুৰ: ২০২৫ চনৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামৰ নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে । ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে চলোৱা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰো এবছৰ সম্পূৰ্ণ । পহলগামত সংঘটিত ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত কৰ্মৰত কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াং । হাইলিয়াঙৰ মৃত্যুৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ মুহূৰ্তত তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়াও গভীৰ বেদনাৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে । তথাপিও চৰকাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে দেখুওৱা সহমৰ্মিতা আৰু সহায়ৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি সোৱণশিৰি জিলাৰ টাজাং গাঁৱৰ বাসিন্দা কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াং পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল । জোৱানজনৰ বাসগৃহত আজিও শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে । ঘটনাৰ এবছৰ হ'লেও পৰিয়ালটোৱে সেই শোকৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পৰা নাই । এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতক হাইলিয়াঙক জ্যেষ্ঠ ভাতৃ তাগে টাকাই কয়, "ভাতৃৰ মৃত্যুৱে সৃষ্টি কৰা শূন্যতা আজিও আমাক গভীৰভাৱে আঘাত দি আছে । কিন্তু দেশজুৰি সাধাৰণ মানুহে আগবঢ়োৱা সাহস, সমৰ্থন আৰু সহমৰ্মিতাই এই কঠিন সময়ত আমাৰ পৰিয়ালটোক মানসিক শক্তি যোগাইছে ।"

তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু তথা চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ ৫০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য, পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক চৰকাৰী চাকৰি আৰু শ্বহীদৰ স্মৃতিত এটা স্মাৰক নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ইতিমধ্যে চৰকাৰে তাৰ দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে স্মাৰক আৰু এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছে বুলিও শ্বহীদৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে উল্লেখ কৰে ।

কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙৰ স্মাৰকৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ (ETV Bharat)

তেওঁ কয় যে পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাও অব্যাহত ৰাখিছে । তাগে টাকাই ভাৰত চৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ সফলতাকো প্ৰশংসা কৰে । বিশেষকৈ 'অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ' আৰু 'অপাৰেশ্যন মহাদেৱ'ৰ অধীনত পহলগাম আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত একাধিক সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ লগতে পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰা পদক্ষেপক তেওঁ দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য কৰে ।

পহলগামৰ শ্বহীদ কৰ্প'ৰেল তাগে হাইলিয়াঙৰ স্মাৰক (ETV Bharat)

এই পদক্ষেপসমূহে দুখত থকা পৰিয়ালবোৰক ন্যায় আৰু কিছু মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ ভাৰত চৰকাৰক অঞ্চলটোৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিবলৈ অধিক কঠোৰ আৰু তৎপৰতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আহ্বান জনায় । যুৱ প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি টাকাই কয়, "দেশ বিৰোধী বা উগ্ৰপন্থী শক্তিৰ প্ৰভাৱত নপৰি দেশ গঢ়াৰ কামত ইতিবাচকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত ।" তেওঁ যুৱসমাজক দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে দেশৰ ভৱিষ্যৎ শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । পহলগাম আক্ৰমণত নিহত হোৱা আন ২৫ গৰাকী লোকৰ পৰিয়াললৈও তেওঁ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয় যে এই সকলো শ্বহীদৰ আত্মত্যাগ আৰু পৰিয়ালসমূহৰ বেদনা দেশবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰি থাকিব । ইফালে পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবেও চৰকাৰক অনুৰোধ জনায় ।

