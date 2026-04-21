পহলগাম আক্ৰমণৰ এবছৰ: এটা নৃশংস ঘটনাই সম্পূৰ্ণ সলনি কৰিলে পহলগামৰ ছবি
পহলগাম আক্ৰমণৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ ৷ এতিয়া কিদৰে চলিছে পহলগামৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ৷
Published : April 21, 2026 at 8:45 PM IST
মোৱাজুম মহম্মদ
শ্ৰীনগৰ: ২২ এপ্ৰিল ২০২৫, দেশৰ ইতিহাসত চকুলো আৰু তেজৰে খোদিত হৈ ৰোৱা এটা দিন । এই দিনটোতে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কাশ্মীৰৰ পহলগামৰ বৈছাৰণ উপত্যকাত ধৰ্মৰ পৰিচয় সুধি সুধি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ২৫ গৰাকী ভাৰতীয় আৰু এগৰৰাকী নেপালৰ পৰ্যটকক । এই আক্ৰমণ ইমানেই ভয়ংকৰ তথা হৃদয় বিদাৰক আছিল যে সমগ্ৰ বিশ্বই এনে নাৰকীয় কাণ্ডক ধিক্কাৰ জনাইছিল ।
পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ এবছৰৰ পাছত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন খণ্ডত এনে এক পৰিৱৰ্তন হৈছে, যিটো সময় বুকুত আবদ্ধ হৈ থকা যেন লাগে । বৈছৰাণৰ পৰা নাতিদূৰৈত পাহাৰৰ ওপৰত থকা ১২ টা কোঠাৰ এটা অতিথিশালা এসময়ত পৰ্যটকেৰে ভৰি আছিল । এই অতিথিশালাৰ গৰাকী জুবেইৰ আহমেদে সেই সময়ৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে ৷ সেইসময়ত তেওঁৰ কথা পাতিবলৈও সময় নাছিল, কাৰণ কৰ্মচাৰীসকলে কোঠাবোৰ চাফা কৰাৰ আগতেই পৰ্যটকৰ ভিৰ লাগিছিল ।
‘‘সেই পৰিৱেশ এতিয়া সলনি হৈছে । পৰ্যটকৰ বুকিঙৰ বাবে দিন গণনা কৰি আছোঁ ।’’ আহমেদে কয় ৷ যোৱা সপ্তাহত বলীউডৰ চিনেমাৰ দল এটাই তাত শিবিৰ পতাত অতিথিশালাটো বহুদিনৰ পিছত ভৰি পৰিছিল । কিন্তু বহুলাংশে গড়ে ২-৪টা কোঠাতহে পৰ্যটক পোৱা যায় আৰু কেতিয়াবা গোটেই হোটেলখন খালী হৈ থাকে ।
আহমেদে কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত হোটেলত অন্ততঃ কোনোবা এজন পৰ্যটকৰো থাকিবলৈ আশংকা হয়, হোটেলৰ কোঠাৰ ভাড়া আধা বা তাতকৈও বেছি কমিছে ।’’
চৰকাৰী তথ্যই হোটেল ব্যৱসায়ৰ পতনৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । আক্ৰমণৰ পূৰ্বে পহলগামত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিনটোত ৩০০০-৪৫০০ ৰো অধিক পৰ্যটকৰ লগতে বিদেশী পৰ্যটককো আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছিল । কিন্তু সেই সকলোবোৰ সলনি হৈছে ।
ইটিভি ভাৰতে লাভ কৰা বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি ২০২৫ চনৰ মে’ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিললৈকে পহলগামত ৪ লাখ ৩০ হাজাৰ ৪৯৫ জন ঘৰুৱা পৰ্যটকক আতিথ্য দিয়া হৈছিল ৷ এই সংখ্যা পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ তুলনাত তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে ৷ পূৰ্বে পৰ্যটকৰ বাৰ্ষিক আগমনৰ সংখ্যা ১০ লাখৰো অধিক আছিল ।
২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ তুলনাত এই সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে । ২২ এপ্ৰিলত বৈছাৰণৰ উপত্যকাত আক্ৰমণ হোৱা দিনটোলৈকে ১.৩৭ লাখৰো অধিক পৰ্যটকে পৰ্যটনস্থলীখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
বিগত মাহৰ সৈতে তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে ২৫,৪৯৩০ গৰাকী ৷ যোৱা বছৰৰ প্ৰথম চাৰি মাহত এই সংখ্যা ৪.৬৩ লাখ আছিল । এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বৈপৰীত্য হৈছে ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৷ সেই মাহত মাত্ৰ ৫৬০২ জন পৰ্যটকহে আহিছিল, ২০২৫ চনৰ তুলনাত এয়া ৯৪ শতাংশতকৈও অধিক হ্ৰাস ।
ইয়াৰ মাজতে হোটেল খণ্ডই গাঁথনিগত সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাত কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সূচনা হোৱাৰ তিনিটা দশকৰো অধিক সময়ৰ পিছত পৰ্যটনৰ অভূতপূৰ্ব আগমন ঘটিছিল । হঠাতে হোৱা পৰ্যটকৰ ব্যাপক আগমনৰ ফলত স্থানীয় লোকসকলে হোটেল নিৰ্মাণ বা ঘৰক অতিথিশালালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি বিনিয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
সৌন্দৰ্যময় পহলগামত যোৱা ১৪ বছৰ ধৰি হোটেল খণ্ডত কাম কৰা হামিদ মাছুদীয়ে লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ চাৰি তাৰকা ৰেটিং পোৱা হোটেলখনত বুকিঙৰ সংখ্যা যোৱা ছবছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন হৈছে এইবাৰ । ৩০টা কোঠাৰ ভিতৰত এদিনত গড়ে পাঁচটা কোঠাহে বুকিং হয় ।
‘‘২০০৬-২০০৯ চনৰ ভিতৰত উপত্যকালৈ পৰ্যটকৰ আগমন লেহেমীয়া আছিল যদিও হোটেলৰ সংখ্যা সমানুপাতিক আছিল । এতিয়া নতুন হোটেল আৰু অতিথিশালাৰ সৈতে সকলোৱে কেইজনমান অতিথিৰ বাবে যুঁজিছে । আমি ব্ৰেক ইভেন পইণ্টো পাৰ নকৰো ।’’ তেওঁ কয় ৷
বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ২০০০০ টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ হাই-এণ্ড হোটেলসমূহৰ এটা কোঠাৰ মূল্য ৮০০০ টকালৈ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ব্যৱসায়ত আঘাত হানিছে ।
২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত শেষবাৰৰ বাবে পহলগামলৈ যোৱাৰ এবছৰৰ পিছত অনুপমা জামদাদ এইবাৰ পুনৰ তালৈ গৈছিল । মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা ৩০ জনীয়া পৰ্যটকৰ দল এটাক গাইড কৰি তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে কোনোৱেই ঘোঁৰাত উঠি যোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত ভয় ৰৈ গৈছে ।
"গোটটোক সুৰক্ষাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস আৰু ভ্ৰমণ বীমা দিবলগীয়া হৈছিল । আনকি মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে কিবা অসুবিধা হ'লে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব । শ্ৰীনগৰ আৰু পহলগাম অন্বেষণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কাশ্মীৰী আতিথ্যক অতুলনীয় বুলি বিবেচনা কৰিছিল ।"
লগতে পঢ়ক: