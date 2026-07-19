ETV Bharat / bharat

প্ৰাচীন বনৌষধিৰে বিশ্বত জিলিকিছে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক য়ানুং জামোহ লেগ'

পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক য়ানুং জামোহ লেগ'ই জীয়াই ৰাখিছে অৰুণাচলৰ প্ৰাচীন বনৌষধি পৰম্পৰা । ভিৰ কৰিছে দেশ-বিদেশৰ বহুলোকে ।

Padma Shri Awardee Yanung Jamoh Lego Keeps Arunachal's Ancient Herbal Tradition Alive
প্ৰাচীন বনৌষধিৰে বিশ্বত জিলিকিছে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক য়ানুং জামোহ লেগ' (Yanung Jamoh Lego fb)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: কৰ্কটৰ দৰে ৰোগৰো আছে বনৌষধি । আছে ডায়েবেটিছ, বৃক্কজনিত সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপ, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ আদিৰ বনৌষধি । এই বনৌষধি চিকিৎসা বৰ্তাই ৰাখিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মাজত বাস কৰা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক পৰম্পৰাগত চিকিৎসক য়ানুং জামোহ লেগ'য়ে ।

তিনিটাতকৈ অধিক দশক ধৰি আদি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন বনৌষধি চিকিৎসা জ্ঞান সংৰক্ষণ, নথিভুক্তকৰণ আৰু প্ৰচাৰত নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আহিছে । এই অৱদানৰ বাবে তেওঁ ভাৰতৰ অন্যতম সন্মানীয় পৰম্পৰাগত বনৌষধি চিকিৎসক হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে ।

Padma Shri Awardee Yanung Jamoh Lego Keeps Arunachal's Ancient Herbal Tradition Alive
য়ানুং জামোহ লেগ'লৈ সন্মান (Yanung Jamoh Lego fb)

'আদি কুইন অৱ হাৰ্বছ' নামেৰে জনপ্ৰিয় য়ানুং জামোহ লেগ'ই পুৰুষানুক্ৰমে প্ৰবাহিত হৈ অহা শতিকাজুৰি পুৰণি বনৌষধি চিকিৎসা পদ্ধতি সংৰক্ষণ আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধ আদিবাসী চিকিৎসা ঐতিহ্যক দেশজুৰি নতুন স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা য়ানুং জামোহ লেগ'য়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৃষি বিভাগত এগৰাকী ইন্সপেক্টৰ হিচাবে কৰ্মৰত আছিল । পৰম্পৰাগত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁ ২০২৪ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰে ।

Padma Shri Awardee Yanung Jamoh Lego Keeps Arunachal's Ancient Herbal Tradition Alive
দৈনিক এইদৰেই কৰে চিকিৎসা (Yanung Jamoh Lego fb)

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰাজ্যিক পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ষ্টেট মেডিচিনেল প্লাণ্টছ ব'ৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । বিশ্ববিখ্যাত নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিতো তেওঁৰ এই সংৰক্ষণমূলক কামৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ।

তেওঁৰ দলৰ তথ্য অনুসৰি, য়ানুং জামোহ লেগ'ই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰো তিনি লাখৰো অধিক লোকক পৰম্পৰাগত বনৌষধিৰে চিকিৎসা আগবঢ়াইছে । ডায়েবেটিছ, বৃক্কজনিত সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপ, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ আদি দীৰ্ঘম্যাদী অসুস্থতাত সহায়ক চিকিৎসা হিচাপে বহু লোকে তেওঁৰ বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰে ।

Padma Shri Awardee Yanung Jamoh Lego Keeps Arunachal's Ancient Herbal Tradition Alive
গ্ৰাহকৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা বনৌষধিৰ টোপোলা (Yanung Jamoh Lego fb)

কিছুমান ৰোগী কৰ্কট ৰোগৰ দৰে জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ পৰামৰ্শ বিচাৰে । অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টকৈ কয় যে কৰ্কটৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অব্যাহত ৰাখিব লাগে আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে আধুনিক চিকিৎসা বন্ধ কৰা উচিত নহয় ।

পৰম্পৰাগত চিকিৎসাক সাধাৰণতে সহায়ক চিকিৎসা হিচাপেহে গ্ৰহণ কৰা হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাৰ বিকল্প হিচাপে নহয় । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুলোক নিয়মীয়াকৈ পূব ছিয়াং জিলাৰ সদৰ পাচিঘাটস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহলৈ পৰামৰ্শ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে আহে। চিকিৎসাৰ পিছত বহু ৰোগীয়ে পুনৰ আহি নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।

Padma Shri Awardee Yanung Jamoh Lego Keeps Arunachal's Ancient Herbal Tradition Alive
য়ানুং জামোহ লেগ'ৰ ওচৰলৈ দেশ-বিদেশৰ লোক (Yanung Jamoh Lego fb)

সামাজিক মাধ্যমতো বহু ৰোগীয়ে তেওঁৰ বনৌষধি ব্যৱহাৰৰ পিছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা বুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসকে তেওঁলোকক সুস্থ বুলি জানিবলৈ দিছে । অৱশ্যে এই অভিজ্ঞতাসমূহ স্বতন্ত্ৰ বৈজ্ঞানিক বা ক্লিনিকেল গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।

চিকিৎসা সেৱাৰ উপৰিও য়ানুং জামোহ লেগ' ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ আৰু আদিবাসী চিকিৎসা জ্ঞান নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে । আদি জনগোষ্ঠীৰ অমূল্য বনৌষধি জ্ঞান আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাটো তেওঁৰ মূল লক্ষ্য ।

তেওঁৰ জীৱনযাত্ৰাই পৰম্পৰাগত জ্ঞান সংৰক্ষণ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বক নতুনকৈ উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।

য়ানুং জামোহ লেগ'ৰ ঠিকনা

  • য়ানুং জামোহ লেগ' পূব ছিয়াং জিলাৰ সদৰ পাচিঘাটত বাস কৰে ।
  • নিকটতম ৰে'ল ষ্টেচন: জোনাই (অসম)
  • নিকটতম বিমানবন্দৰ: ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ আৰু লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ (উত্তৰ লক্ষীমপুৰ)

জোনাইৰ পৰা টেক্সী বা শ্বেয়াৰ বাহনেৰে সহজে পাচিঘাট পাব পাৰি । অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বাধ্যতামূলক ।

থকাৰ ব্যৱস্থা

পাচিঘাটত বিভিন্ন মানদণ্ডৰ হোটেল, ল'জ আৰু হোমষ্টে উপলব্ধ । বাৰিষা কালত যাত্ৰাৰ পূৰ্বে পথৰ অৱস্থা নিশ্চিত কৰি লোৱাটো ভাল, কিয়নো প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ভূমিস্খলন বা বানপানীয়ে যাতায়াত সাময়িকভাৱে ব্যাহত কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত উদ্যোগৰ বাবে উদ্য়োগপতিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰোড শ্ব': মন্ত্ৰী বিমল বড়া

খহনীয়াই কাঢ়ি নিলে ভেটি-মাটি, কানসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ

TAGGED:

য়ানুং জামোহ লেগ
প্ৰাচীণ বনৌষধি
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ইটিভি ভাৰত অসম
PADMA SHRI YANUNG JAMOH LEGO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.