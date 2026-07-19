প্ৰাচীন বনৌষধিৰে বিশ্বত জিলিকিছে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক য়ানুং জামোহ লেগ'
পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক য়ানুং জামোহ লেগ'ই জীয়াই ৰাখিছে অৰুণাচলৰ প্ৰাচীন বনৌষধি পৰম্পৰা । ভিৰ কৰিছে দেশ-বিদেশৰ বহুলোকে ।
Published : July 19, 2026 at 2:44 PM IST
তেজপুৰ: কৰ্কটৰ দৰে ৰোগৰো আছে বনৌষধি । আছে ডায়েবেটিছ, বৃক্কজনিত সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপ, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ আদিৰ বনৌষধি । এই বনৌষধি চিকিৎসা বৰ্তাই ৰাখিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মাজত বাস কৰা পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক পৰম্পৰাগত চিকিৎসক য়ানুং জামোহ লেগ'য়ে ।
তিনিটাতকৈ অধিক দশক ধৰি আদি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন বনৌষধি চিকিৎসা জ্ঞান সংৰক্ষণ, নথিভুক্তকৰণ আৰু প্ৰচাৰত নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আহিছে । এই অৱদানৰ বাবে তেওঁ ভাৰতৰ অন্যতম সন্মানীয় পৰম্পৰাগত বনৌষধি চিকিৎসক হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে ।
'আদি কুইন অৱ হাৰ্বছ' নামেৰে জনপ্ৰিয় য়ানুং জামোহ লেগ'ই পুৰুষানুক্ৰমে প্ৰবাহিত হৈ অহা শতিকাজুৰি পুৰণি বনৌষধি চিকিৎসা পদ্ধতি সংৰক্ষণ আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধ আদিবাসী চিকিৎসা ঐতিহ্যক দেশজুৰি নতুন স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা য়ানুং জামোহ লেগ'য়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কৃষি বিভাগত এগৰাকী ইন্সপেক্টৰ হিচাবে কৰ্মৰত আছিল । পৰম্পৰাগত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁ ২০২৪ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰাজ্যিক পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ষ্টেট মেডিচিনেল প্লাণ্টছ ব'ৰ্ডৰ সদস্য হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । বিশ্ববিখ্যাত নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিতো তেওঁৰ এই সংৰক্ষণমূলক কামৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ।
তেওঁৰ দলৰ তথ্য অনুসৰি, য়ানুং জামোহ লেগ'ই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশৰো তিনি লাখৰো অধিক লোকক পৰম্পৰাগত বনৌষধিৰে চিকিৎসা আগবঢ়াইছে । ডায়েবেটিছ, বৃক্কজনিত সমস্যা, উচ্চ ৰক্তচাপ, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগ আদি দীৰ্ঘম্যাদী অসুস্থতাত সহায়ক চিকিৎসা হিচাপে বহু লোকে তেওঁৰ বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰে ।
কিছুমান ৰোগী কৰ্কট ৰোগৰ দৰে জটিল ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ পৰামৰ্শ বিচাৰে । অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টকৈ কয় যে কৰ্কটৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অব্যাহত ৰাখিব লাগে আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে আধুনিক চিকিৎসা বন্ধ কৰা উচিত নহয় ।
পৰম্পৰাগত চিকিৎসাক সাধাৰণতে সহায়ক চিকিৎসা হিচাপেহে গ্ৰহণ কৰা হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাৰ বিকল্প হিচাপে নহয় । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুলোক নিয়মীয়াকৈ পূব ছিয়াং জিলাৰ সদৰ পাচিঘাটস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহলৈ পৰামৰ্শ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে আহে। চিকিৎসাৰ পিছত বহু ৰোগীয়ে পুনৰ আহি নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমতো বহু ৰোগীয়ে তেওঁৰ বনৌষধি ব্যৱহাৰৰ পিছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা বুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসকে তেওঁলোকক সুস্থ বুলি জানিবলৈ দিছে । অৱশ্যে এই অভিজ্ঞতাসমূহ স্বতন্ত্ৰ বৈজ্ঞানিক বা ক্লিনিকেল গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।
চিকিৎসা সেৱাৰ উপৰিও য়ানুং জামোহ লেগ' ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ আৰু আদিবাসী চিকিৎসা জ্ঞান নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে । আদি জনগোষ্ঠীৰ অমূল্য বনৌষধি জ্ঞান আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাটো তেওঁৰ মূল লক্ষ্য ।
তেওঁৰ জীৱনযাত্ৰাই পৰম্পৰাগত জ্ঞান সংৰক্ষণ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদিবাসী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বক নতুনকৈ উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
য়ানুং জামোহ লেগ'ৰ ঠিকনা
- য়ানুং জামোহ লেগ' পূব ছিয়াং জিলাৰ সদৰ পাচিঘাটত বাস কৰে ।
- নিকটতম ৰে'ল ষ্টেচন: জোনাই (অসম)
- নিকটতম বিমানবন্দৰ: ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ আৰু লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ (উত্তৰ লক্ষীমপুৰ)
জোনাইৰ পৰা টেক্সী বা শ্বেয়াৰ বাহনেৰে সহজে পাচিঘাট পাব পাৰি । অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বাধ্যতামূলক ।
থকাৰ ব্যৱস্থা
পাচিঘাটত বিভিন্ন মানদণ্ডৰ হোটেল, ল'জ আৰু হোমষ্টে উপলব্ধ । বাৰিষা কালত যাত্ৰাৰ পূৰ্বে পথৰ অৱস্থা নিশ্চিত কৰি লোৱাটো ভাল, কিয়নো প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ভূমিস্খলন বা বানপানীয়ে যাতায়াত সাময়িকভাৱে ব্যাহত কৰিব পাৰে ।