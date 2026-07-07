সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়িবলৈ আৰু নাহে 'ব্ৰীজমেন অৱ ইণ্ডিয়া'খ্যাত ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজ

সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়িবলৈ আৰু নাহে 'ব্ৰীজমেন অৱ ইণ্ডিয়া'খ্যাত ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজ
পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজৰ দেহাৱসান ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পিছত তেওঁ মঙলবাৰে পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
Published : July 7, 2026 at 6:57 PM IST
চুল্লিয়া(কৰ্ণাটক): পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক তথা ব্ৰীজমেন অৱ ইণ্ডিয়া হিচাপে পৰিচিত ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজৰ দেহাৱসান ৷ ৭৬ বছৰ বয়সত জীৱন নাটৰ যৱনিকা পেলাই বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীয়ে ৷
কেৱল প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে নহয়, বৰং গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ জীৱন উন্নত কৰি ডঃ গিৰিশ ভৰদ্বাজে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱাৰ লগতে ‘ব্ৰীজমেন অৱ ইণ্ডিয়া’ হিচাপেও তেওঁ পৰিচিত আছিল । মঙলবাৰে পুৱা ছুলিয়াৰ কেভিজি হাস্পতালত দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পিছত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
পূৰ্বতে নদ-নদীৰ দ্বাৰা মূলসুঁতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা শতাধিক গাঁওক ওলোমা দলঙেৰে সংযোগ কৰা গিৰিশৰ ভৰদ্বাজৰ মৃত্যু দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।
কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণ কানাড়া জিলাৰ চুল্লিয়াৰ পৰা অভিযান্ত্ৰিকত বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা এইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহৰ পৰা লাভজনক চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল ৷ অৱশ্যে তেওঁ এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল । চৰকাৰী ব্যৱস্থাই কোটি কোটি টকা অপচয়ৰে দলং নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ পৰিৱেশ অনুকূল ওলোমা দলং আৰু ফুটব্ৰীজৰ ডিজাইন কৰি দেশজোৰা বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল ৷ তেওঁ ডিজাইন কৰা দলংসমূহৰ গাঁথনি ব্যয় নিচেই কম হোৱাৰ লগতে এইবোৰ অতি সহজে গ্ৰামাঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় ।
মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত গিৰিশে পিতৃৰ সৈতে চুল্লিয়াত এখন সৰু কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰে । কিন্তু তেওঁৰ অভিযান্ত্ৰিক বিশেষজ্ঞতা কেৱল ধাতুৰ কামতে সীমাবদ্ধ ৰখা নাছিল । বাৰিষাৰ ভৰা নৈ পাৰ হ’ব গৈ গাঁৱৰ ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা আৰু স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰা ল’ৰা-ছোৱালীৰ দুৰ্দশাই তেওঁক গভীৰভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছিল ।
১৯৮৯ চনত চুল্লিয়াৰ আৰামবুৰুত পায়াছবিনী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমখন ওলমি থকা ফুটব্ৰীজ তেওঁৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্ণিং পইণ্ট ৷ কেৱল স্থানীয় সামগ্ৰী আৰু সীমিত বাজেটেৰে যেতিয়া তেওঁ সফলতাৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল, তেতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে তেওঁৰ ওপৰত দৃষ্টি আবদ্ধ ৰাখিছিল ৷ ইয়াৰ পিছৰ পৰাই তেওঁৰ সফলতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ৷
তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য, যেনে - কৰ্ণাটক, কেৰালাম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িশা আদি ৰাজ্যসমূহত প্ৰায় ৩০০ৰো অধিক ওলোমা ফুটব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰিছে । সেইবাবেই তেওঁক ‘ব্ৰীজমেন’ আখ্যা দিয়া হয় ।
পৰম্পৰাগত পকী দলঙৰ তুলনাত ভৰদ্বাজে নিৰ্মাণ কৰা ওলমি থকা ফুটব্ৰীজবোৰ বহুত কম খৰচত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা গৈছিল । নিৰ্মাণৰ সময়ত তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ লগতে স্থানীয় গাঁওবাসীৰো সহায় বিচাৰিছিল ৷ মুঠৰ ওপৰত গাঁওবাসীৰ শ্ৰমৰ জৰিয়তে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰ ফলত গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত মালিকীস্বত্ববোধৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে দলংখন সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকৰ ।
তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ সমাজসেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ভাৰত চৰকাৰে ২০১৭ চনত দেশৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা পদ্মশ্ৰীৰে বিভূষিত কৰে ৷ মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি আন কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁক সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে ।
ডঃ গিৰীশ ভৰদ্বাজে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীৰ অন্তৰত সুকীয়া স্থান দখল কৰে ৷ যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা দলংবোৰ থাকিব, তেতিয়ালৈকে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ হৃদয়ত তেওঁৰ নাম খোদিত থাকিব ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চুল্লিয়াৰ গাঁওবুঢ়াৰ দায়িত্বত থকা মঞ্জুলাই কয়, ‘‘পদ্মশ্ৰী ডঃ গিৰীশ ভৰদ্বাজৰ মৃত্যুৰ খবৰটো গভীৰভাৱে দুখজনক । গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহৰ চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা ওলমি থকা ফুটব্ৰীজসমূহে তেওঁৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু সামাজিক চেতনাৰ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছে । তেওঁ আছিল এক অসাধাৰণ ব্যক্তি, যিয়ে নিজৰ অভিযান্ত্ৰিক বিশেষজ্ঞতাক সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । দেশবাসীয়ে তেওঁৰ সেৱা সদায় মনত ৰাখিব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সমাজে হেৰুৱাইছে এজন মহান অভিযন্তা আৰু মানৱতাবাদী লোক । তেওঁৰ বিদেহ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয়-স্বজনক এই দুখ সহ্য কৰিব পৰা শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ ভগৱানক অনুৰোধ জনাইছো ।’’
লগতে পঢ়ক: ৱায়ানাড সুৰংগ প্ৰকল্পত ভয়াবহ ভূমিস্খলন: অৰ্ধ শতাধিক শ্ৰমিক আবদ্ধ