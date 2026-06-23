ETV Bharat / bharat

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভিন্নক্ষেত্ৰৰ ৬৫ গৰাকী ব্য়ক্তিক পদ্ম বঁটা প্ৰদান

২৫ মে’ত প্ৰথমটো পদ্ম বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দুটা পদ্মবিভূষণ, ছটা পদ্মভূষণ আৰু ৫৭টা পদ্মশ্ৰী বঁটাকে ধৰি মুঠ ৬৫টা পদ্ম বঁটা প্ৰদান কৰিছিল।

PADMA AWARDS 2026
পদ্ম বঁটা (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : June 23, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পদ্ম বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে চিনেমা, সংগীত, কলা আৰু জনজীৱনৰ দৰে ভিন্নক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত ৬৫ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক পদ্ম বঁটা প্ৰদান কৰে ৷

বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত প্লে-বেক ছিংগাৰ অলকা য়াগনিক, আৰ মাধৱন, জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মা, টেনিছ কিংবদন্তি বিজয় অমৃতৰাজ, অভিনেতা মামুটীৰ দৰে দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অন্যতম ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ গণতন্ত্ৰ মণ্ডপত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ কেটি থমাছক জনসেৱাৰ বাবে আৰু সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে প্ৰখ্যাত মালায়ালম সাংবাদিক পি নাৰায়ণনক পদ্মবিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ৷

আনহাতে, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অলকা য়াগনিক, অভিনেতা মামুটী, আমেৰিকাৰ অংক’লজিষ্ট দত্তত্ৰেয়ুদু ন’ৰী, টেনিছ খেলুৱৈ বিজয় অমৃতৰাজ, উদ্যোগপতি এছকেএম মাইলানন্দন আৰু সমাজকৰ্মী তথা শিক্ষাবিদ ভেলাপল্লী নাটেছানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা পদ্মভূষণ সন্মান গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰা জেএমএমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিবু ছোৰেণৰ পত্নী ৰূপী ছোৰেণে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ হাতেৰে বঁটাটো গ্ৰহণ কৰে । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ বাবে ১৩১টা পদ্ম বঁটা ঘোষণা কৰিছিল ৷ ইয়াৰে পাঁচটা পদ্ম বিভূষণ বঁটা আছিল ।

চলিত বৰ্ষৰ ২৫ মে’ত অনুষ্ঠিত প্ৰথমটো পদ্ম বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দুটা পদ্মবিভূষণ, ছটা পদ্মভূষণ আৰু ৫৭টা পদ্মশ্ৰী বঁটাকে ধৰি মুঠ ৬৫টা পদ্ম বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ‘বিশিষ্ট কৰ্ম’ক স্বীকৃতি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে শিল্প, সাহিত্য আৰু শিক্ষা, ক্ৰীড়া, চিকিৎসা, সমাজকৰ্ম, বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক, জনসংযোগ, অসামৰিক সেৱা আৰু বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ আদি সকলো ক্ষেত্ৰ বা শাখাৰ বিশিষ্ট আৰু ব্যতিক্ৰমী কৃতিত্ব বা সেৱাৰ বাবে পদ্ম বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । জাতি, বৃত্তি, পদ বা লিংগৰ ভেদাভেদ নকৰাকৈ সকলো ব্যক্তি এই বঁটাৰ বাবে যোগ্য ।

লগতে পঢ়ক: ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্ক, এছআইটিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন দাখিল

TAGGED:

পদ্ম বঁটা
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পদ্ম বঁটা প্ৰদান
PADMA AWARDS RASHTRAPATI BHAVAN
PADMA AWARDS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.