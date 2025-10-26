পথৰ ওচৰত আছিল এগৰাকী ভিক্ষাৰী, তেওঁৰ হাতত কিমান ধন আছিল জানিলে আপুনিও হ'ব আচৰিত
১৭ কিলোগ্ৰাম মুদ্ৰা ক'ত পাইছিল ভিক্ষাৰীয়ে ? জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : October 26, 2025 at 5:49 PM IST
ৰূৰকী : পথৰ কাষত থকা এগৰাকী ভিক্ষাৰীৰ হাতত কিমান ধন থাকিব পাৰে ? এশ-দুশ, খুব বেছি এহাজাৰ টকা ! সাধাৰণতে এনে এখন ছবিয়েই ভিক্ষাৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় । আজি আমি এনে এগৰাকী মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য় হেৰুওৱা মহিলা ভিক্ষাৰীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিগৰাকীৰ হাতত থকা ধনৰ পৰিমাণ শুনিলে আপোনাৰো চকু কঁপালত উঠিব ।
ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ জিলাত । জিলাখনৰ হৰিদ্বাৰৰ মঙলৌৰ চহৰত এগৰাকী ভিক্ষাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা নোটৰ বাণ্ডিল দেখি হতবাক হৈছে স্থানীয় ৰাইজ । এই মহিলাগৰাকীয়ে ধনখিনি আৱৰ্জনা পেলনীয়া এখন প্লাষ্টিকত লুকুৱাই ৰাখিছিল । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি মহিলাগৰাকী মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য়হীন । বিগত ১৩ বছৰ ধৰি মহিলাগৰাকী তাতেই বাস কৰি আহিছে । স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক আঁতৰাই নিয়াৰ সময়ত এখন প্লাষ্টিকৰ মোনাত লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ পিচতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক সুৰক্ষিত ৰখাৰ আশ্বাস দিছে ।
১৩ বছৰ ধৰি ঘৰৰ বাহিৰত বাস কৰিছিল মহিলাই:
তথ্য অনুসৰি চহৰখনৰ পাঠানপুৰা মহল্লাত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা ভিক্ষাৰীয়ে তাতেই বাস কৰি আহিছে । উল্লেখ্য় যে যোৱা ১৩ বছৰ ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ বাহিৰত বাস কৰিছিল । স্থানীয় ৰাইজে যেতিয়া মহিলাগৰাকীক তাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ ডাষ্টবিনৰ ওচৰত ৰখা প্লাষ্টিকৰ বেগ কেইটামান লুকুৱাই ৰাখিছিল । ইয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সেই বেগবোৰ আঁকোৱালি লৈ বহি থাকিল । তেতিয়াই স্থানীয় ৰাইজৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ হয় ।
১৭ কিলোগ্ৰাম মুদ্ৰা উদ্ধাৰ :
তালাচীৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ বেগৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উদ্ধাৰ কৰা হয়, য'ত বহু সংখ্যক নোট আৰু মুদ্ৰা আছিল । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দেখাৰ পিচত স্থানীয় লোকসকলে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছত মানুহে টকা গণিবলৈ ধৰিলে। প্ৰায় দুঘণ্টাৰ কষ্টৰ অন্তত তেওঁলোকে নগদ ৫৩,১৮৬ টকা আৰু ১৭ কিলোগ্ৰাম মুদ্ৰা লাভ কৰে ।
উদ্ধাৰ প্ৰায় এক লাখ টকা :
উদ্ধাৰ হোৱা ধনৰাশি প্ৰায় এক লাখ টকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ পিছতে ৰাইজে এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে মহিলাগৰাকীক নিৰাপদ স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা ধনো কাৰোবাৰ হাতত গতাই দিয়া হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, "আমি ভাবিছিলো যে তাইৰ হাতত কেৱল কাপোৰ আছে; কিন্তু যেতিয়া আমি টকাখিনি পাইছিলো তেতিয়া আমি আচৰিত হৈছিলো । আমি আৰক্ষীক জনাইছিলো ।" স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চিকিৎসা দলৰ সহায়ত মহিলাগৰাকীক সুৰক্ষিত কৰে। উদ্ধাৰ হোৱা ধনখিনি এগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তিৰ তত্বাৱধানত ৰখা হ’ব । মানুহে কয় যে ধনৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে স্থানীয় চোৰ আৰু পকেটমাৰে ভিৰ কৰিবলৈ ধৰিলে;কিন্তু আৰক্ষীৰ সতৰ্কতাই সময়মতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
সামাজিক সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ আৰক্ষীৰ :
মঙলৌৰ কোটোৱালি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পৰিদৰ্শক অমৰজিত সিঙে কয় যে ভৰতপুৰ আৰু দিল্লীৰ সামাজিক সংগঠন অপনা ঘৰৰ সৈতে মহিলাগৰাকীক নিৰাপদ স্থানলৈ পঠিয়াবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । তেওঁ কয়," শীঘ্ৰে নিৰাপদ স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব মহিলাগৰাকীক ।"