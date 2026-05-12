নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নগ্ন স্বৰূপ: লক্ষাধিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষক, নাই বিদ্যুৎ, ৯৯ হাজাৰৰ নাই ছাত্ৰীৰ টয়লেট

নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নগ্ন স্বৰূপ: লক্ষাধিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষক, নাই বিদ্যুৎ, ৯৯ হাজাৰৰ নাই ছাত্ৰীৰ টয়লেট
ভাৰতৰ প্ৰতি ১০ গৰাকীৰ ভিতৰত প্ৰায় ৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰে । উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তিৰ হাৰ ৫৮.৪% লৈ হ্ৰাস পাইছে ।
Published : May 12, 2026 at 7:14 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিগত দশকত বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে যদিও সমগ্ৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়াও বিদ্যুৎ, শৌচাগাৰ (টয়লেট), খোৱাপানী আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ । দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই পয়ালগা স্বৰূপ উদঙাইছে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা নিটি আয়োগৰ এক প্ৰতিবেদনে ।
"ভাৰতত স্কুল শিক্ষা ব্যৱস্থা: গুণগত মান বৃদ্ধিৰ বাবে সাময়িক বিশ্লেষণ আৰু পলিচি ৰোডমেপ" (School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement) শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনখনে দেশৰ শিক্ষা খণ্ডত অগ্ৰগতি আৰু স্থায়ী বৈষম্যৰ মিশ্ৰিত ছবি দাঙি ধৰিছে । ২০১৪-১৫ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনৰ ভিতৰত সামগ্ৰিকভাৱে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতি হৈছে যদিও অধ্যয়নটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য, জনজাতীয় আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল অঞ্চলসমূহত জটিল ব্যৱধানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতত থকা প্ৰায় ১৪.৭১ লাখ বিদ্যালয়ত প্ৰায় ২৪.৬৯ কোটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে । শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই উল্লেখযোগ্য বিকাশৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আৰু বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ মাজত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য এটা ডাঙৰ বিষয় হৈয়েই আছে ।
প্ৰায় ৯৯ হাজাৰ বিদ্যালয়ত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা ছাত্ৰীৰ শৌচাগাৰৰ অভাৱ
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা এটা মূল বিষয় হৈছে বহু বিদ্যালয়ত অনাময় ব্যৱস্থাৰ অভাৱ । এই তথ্য অনুসৰি, প্ৰায় ৯৮,৫৯২ খন বিদ্যালয়ত এতিয়াও কাৰ্যক্ষম অৱস্থাত ছাত্ৰীৰ বাবে শৌচাগাৰ নাই । আনহাতে, ৬১,৫৪০ খন বিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰযোগ্য শৌচাগাৰ একেবাৰেই নাই । ইয়াৰ উপৰি প্ৰায় ১৪,৫০৫ খন বিদ্যালয়ত খোৱাপানীৰ সুবিধা নাই আৰু প্ৰায় ৫৯,৮২৯ খন বিদ্যালয়ত হাত ধোৱাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ ।
প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে এই অভাৱসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছোৱালীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় । অনাময় আৰু খোৱাপানীৰ সুবিধাৰ অভাৱ বিশেষকৈ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত দীৰ্ঘদিন ধৰি অনুপস্থিতি আৰু বিদ্যালয় এৰাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
বিদ্যুৎ অবিহনে চলি আছে ১.১৯ লাখ বিদ্যালয়
বিগত দশকত বিদ্যুতৰ সুবিধা যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু ৫৫ শতাংশৰ পৰা ৯১.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু ১.১৯ লাখ বিদ্যালয়ত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কাৰ্যক্ষম বিদ্যুৎ যোগানৰ সুবিধা নাই । বিদ্যালয়ত বিদ্যুত নথকাৰ বাবে মৌলিক সুবিধা যেনে ফেন, লাইট, ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা, ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট শিক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ সুবিধা লাভ কৰাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলায় । যাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আধুনিক পদ্ধতিৰ শিক্ষণ আৰু পাঠদানৰ সুবিধা সীমিত হৈ পৰে বুলি প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে শিক্ষাৰ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি । কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট আৰু স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ দেশতে এক বৃহৎ ব্যৱধানৰ ওপৰত প্ৰতিবেদনখনত আলোকপাত কৰা হৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, সৰু সৰু বিদ্যালয়সমূহ আৰু জনজাতীয় আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত অৱস্থিত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে শিক্ষা খণ্ডত প্ৰচলিত ডিজিটেল বিভাজনৰ বিষয়টোক প্ৰকট কৰি তুলিছে ।
শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি আৰু কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ
প্ৰতিবেদনখনত বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰতো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সকলো চৰকাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মাত্ৰ ৫১.৭ শতাংশতহে যিকোনো ধৰণৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ আছে । যাৰ ফলত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ মান বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষণৰ সুযোগ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ।
লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ মাজত সামঞ্জস্য নোহোৱাৰ প্ৰভাৱো প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় ১,০৪,১২৫ খন বিদ্যালয় মাত্ৰ এজন শিক্ষকেৰে চলি আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় ৮৯ শতাংশ বিদ্যালয় গ্ৰামাঞ্চলত অৱস্থিত ।
কেইবাখনো ৰাজ্যত অধিকতৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে । বিহাৰত সৰ্বাধিক খালী হৈ থকা প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পদ হৈছে ২,০৮,৭৮৪টা । তাৰ পিছতে ঝাৰখণ্ডত ৮০,৩৪১টা আৰু মধ্যপ্ৰদেশত ৪৭,১২২টা শিক্ষক পদ খালী হৈ আছে ।
প্ৰতিবেদনখনত লগতে আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে যে কিছুমান ৰাজ্যত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাত অতি চিন্তনীয় । ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ অনুপাত ৪৭:১, যিটো ফলপ্ৰসূ শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া ১০:১ৰ পৰা ১৮:১ৰ আদৰ্শ পৰিসৰতকৈ যথেষ্ট বেছি ।
মাত্ৰ ২% শিক্ষকৰহে গণিতত ৭০% নম্বৰ আছে
শিক্ষকৰ নাটনিৰ উপৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ দক্ষতাৰ স্তৰক লৈও প্ৰতিবেদনখনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে । এই তথ্য অনুসৰি, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ প্ৰায় ১০-১৫ শতাংশহে তেওঁলোকে পঢ়ুওৱা বিষয়ত ৬০ শতাংশৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত গণিত বিষয়ত প্ৰদৰ্শন বিশেষভাৱে পুতৌজনক । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে গণিতৰ মূল্যায়নত মাত্ৰ ২ শতাংশ শিক্ষকেহে ৭০ শতাংশৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গড় নম্বৰ মাত্ৰ ৪৬ শতাংশ ।
আনহাতে, শিক্ষকসকলৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্বৰ বাবেও পাঠদানৰ সময় প্ৰভাৱিত হৈছে । নিৰ্বাচনী কাম, জৰীপ আৰু অন্যান্য চৰকাৰী প্ৰশাসনিক কামৰ দৰে অনা শৈক্ষিক কৰ্তব্যৰ বাবে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১৪ শতাংশ শিক্ষকতাৰ দিন হেৰুৱাবলগা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ ১১.৫%
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত ধৰি ৰখাটো আন এক চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাদ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হাৰ বৰ্তমান ১১.৫ শতাংশ । অৱশ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যত বহু বেছি ড্ৰপআউটৰ মাত্ৰা প্ৰকাশ পাইছে । নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন, ২০২৬ অনুসৰি, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাত ৫৮.৪ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰে । অধ্যয়নটোত এই ড্ৰপআউটৰ হাৰক দৰিদ্ৰতা, প্ৰব্ৰজন, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত বিদ্যালয়ৰ মাজত এটা স্তৰৰ পৰা আন এটা স্তৰলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বুলি দেখুওৱা হৈছে ।
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগৰ হাৰ পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক ২০ শতাংশ । তাৰ পিছতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত ১৮.৩ শতাংশকৈ । আনহাতে, অসমত এই হাৰ হৈছে ১৭.৫ শতাংশ ।
প্ৰতিবেদনত বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত শিক্ষাৰ অৱনতি ঘটাৰ ধাৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । বিহাৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ ২.৯৮ শতাংশৰ পৰা ৯.৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশত অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত ০.৫২ শতাংশৰ পৰা ৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা আন এটা ডাঙৰ বিষয় হ’ল যে সমগ্ৰ দেশতে নামভৰ্তিৰ সংখ্যা শূন্য হোৱা প্ৰায় ৭,৯৯৩ খন বিদ্যালয় আছে, যাক সাধাৰণতে “ভূত বিদ্যালয়” বুলি কোৱা হয় । এনে বিদ্যালয় সৰ্বাধিক ৩,৮১২ খন পশ্চিমবংগত আৰু তেলেংগানাত ২,২৪৫ খন আছে ।
এই প্ৰতিবেদনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী ব্যয়ৰ ওপৰতো পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু কেইবাখনো উন্নত দেশৰ তুলনাত ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ব্যয় তুলনামূলকভাৱে কম হৈয়েই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমান ভাৰতে জিডিপিৰ প্ৰায় ৪.৬ শতাংশ শিক্ষাৰ বাবে ব্যয় কৰে । যিটো প্ৰায় ৫.৯ শতাংশ ব্যয় কৰা ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকা আৰু প্ৰায় ৫.৪ শতাংশ ব্যয় কৰা জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্সৰ দৰে দেশতকৈ কম ।
ৰাজ্যসমূহৰ শিক্ষণ ফলাফলৰ মূল্যায়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ আন্তঃগাঁথনিৰ অধীনত গঠন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন নিয়ন্ত্ৰক পৰখৰ (PARAKH) তথ্যও প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এই মূল্যায়ন অনুসৰি, ঝাৰখণ্ড, গুজৰাট আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ শিক্ষণ ফলাফলত বেয়া প্ৰদৰ্শন পোৱাৰ বিপৰীতে পঞ্জাব, হিমাচল প্ৰদেশ, ওড়িশা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজস্থানৰ দৰে ৰাজ্যই উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত নিটি আয়োগে নিজৰ পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে । এই পৰামৰ্শত অগ্ৰাধিকাৰ দিবলগা সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে "মূল আন্তঃগাঁথনিৰ সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশ"ৰ আহ্বান জনাইছে । নীতি নিৰ্ধাৰক সংস্থাটোৱে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলগা ৰোডমেপৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় ভৱন, অনাময় ব্যৱস্থা, বিদ্যুৎ যোগান, বিজ্ঞানাগাৰ, পুথিভঁৰাল আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহক আহ্বান জনাইছে ।