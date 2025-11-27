ৰে'লযাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? তেনেহ'লে জানি লওক আপোনাৰ ৰে'লখনৰ সময়সূচী ঠিকে আছেনে নাই

ৰে'লযাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? তেনেহ'লে জানি লওক আপোনাৰ ৰে'লখনৰ সময়সূচী ঠিকে আছেনে নাই
বিভিন্ন ৰে'লৱে মণ্ডলৰ অধীনত ২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰে’লসমূহ বাতিল, আংশিকভাৱে বাতিল, পথ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ লগতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ’ব ।
Published : November 27, 2025 at 8:35 PM IST
নতুন দিল্লী : আপুনি যদি ক'ৰবালৈ ৰে'লযাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আগতীয়া টিকট বুকিং কৰিছে, তেন্তে ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা সংশোধন কৰিব লাগিব । কিয়নো কাৰিকৰী কাৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কামৰ বাবে বিভিন্ন মেইল, এক্সপ্ৰেছ আৰু যাত্ৰীবাহী ৰে’ল সেৱাৰ ৭২০ টাতকৈও অধিক ভ্ৰমণসূচী বাতিল বা সলনি কৰা হ’ব ।
দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া এ শ্ৰীধৰে কয়, “এছ চি আৰৰ ছিকন্দৰাবাদ সংমণ্ডলত থাৰ্ড লাইন ট্ৰিপলিং নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত নন-ইণ্টাৰলক কামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কেইবাখনো ৰে’ল হয় বাতিল কৰা হ’ব, নহ'লে পথ সলনি কৰা হ’ব ।”
একেদৰে উত্তৰ পশ্চিম ৰে’লৱেৰ চি পি আৰ অ’ শশী কিৰণে কয়, “পুনৰ উন্নয়নৰ কামৰ বাবে এন ডব্লিউ আৰ জ’নত চলি থকা ২৫ খনতকৈও অধিক ৰে’ল প্ৰভাৱিত হ’ব । উত্তৰ ৰে’লৱেৰ ফিৰোজপুৰ সংমণ্ডলৰ সানেহোৱাল-অমৃতসৰ অংশত অৱস্থিত লুধিয়ানা য়াৰ্ডত পুনৰ উন্নয়নৰ কামৰ বাবেও এটা সালসলনি কৰা হৈছে ।”
২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু পুনৰ উন্নয়নৰ কামৰ পিছত ৰে’ল বাতিল, আংশিকভাৱে বাতিল, পথ সলনি আৰু নিয়ন্ত্ৰণমুক্ত কৰা হ’ব । দক্ষিণ মধ্য ৰে’লৱে, উত্তৰ পশ্চিম ৰে’লৱে আৰু উত্তৰ ৰে’লৱেৰ প্ৰায় ৭৭ খন ৰে’লৰ ৭২০ টাতকৈও অধিক ভ্ৰমণসূচী হয় বাতিল বা পথ সলনি হৈ থাকিব । ইয়াৰ উপৰি ৫০ খনতকৈও অধিক ৰে’লৰ কম সময়ৰ বাবে যাত্ৰা বাতিল কৰা হ’ব ।
এই বিষয়ত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দিল্লীৰ এগৰাকী যাত্ৰী মুকেশ শৰ্মাই ই টিভি ভাৰতক কয়, "ৰে’লৱেৰ সুবিধা বৃদ্ধিৰ বাবে পুনৰ উন্নয়নৰ কাম ভাল । কিন্তু মই চিন্তিত যে কিছুমান ৰে’ল বাতিল হৈ থাকিব, যাৰ ফলত ইতিমধ্যে টিকট বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ’ব । এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পৰিকল্পনা পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে টিকট বুকিং কৰিব লাগিব ।”
সঘনাই ৰে'লেৰে যাতায়াত কৰা বংশ কুমাৰ নামৰ এগৰাকী যাত্ৰীয়ে ই টিভি ভাৰতক কয়, “মেৰামতি কৰিবলগীয়া পথসমূহত পুনৰ উন্নয়ন বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কামৰ লগত সংগতি ৰাখি টিকট প্ৰদান কৰাৰ বহু পূৰ্বেই ৰে’লৱেয়ে ৰে'ল বাতিল আৰু পথ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা যাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰাটো নিশ্চিত হ’ব আৰু বিকল্প ৰে’ল বা পথত টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব ।”
ৰে'ল বাতিল বা পথ সলনি কোন কোন ৰে'লত কেতিয়া কৰা হ'ব
৫৪৬০৩ : ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ (৮৫ টা যাত্ৰা)
৫৪৬০৪ : ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ (৮৫ টা যাত্ৰা)
৫৪৬০৫ : ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ (৮৫ টা যাত্ৰা)
৫৪৬০৬ : ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ (৮৫ টা যাত্ৰা)
৫৬৬৩৫ : ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ (৮৫ টা যাত্ৰা)
৬৭৭৭১ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
৬৭৭৭২ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
১৭০০৩ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
১৭০০৪ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
১৭০৩৫ : ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
১৭০৩৬ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দৈনিক (২২ টা যাত্ৰা)
১২৫১১ : ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত তিনিবাৰ (২ টা যাত্ৰা)
১২৫১২ : ১১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত তিনিবাৰ (২ টা যাত্ৰা)
১২৫২১ : ৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সাপ্তাহিক (১ টা যাত্ৰা)
১২৫২২ : ১৩ ফেব্রুৱাৰীলৈকে সাপ্তাহিক (১ টা যাত্ৰা)
২২৬৪৭ : ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত দুবাৰ (৬ টা যাত্ৰা)
২২৬৪৮ : ১২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত দুবাৰ (৬ টা যাত্ৰা)
২০৪৯৩ : ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত দুবাৰ (২ টা যাত্ৰা)
২০৪৯৪ : ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সপ্তাহত দুবাৰ (২ টা যাত্ৰা)
২০১০১ : ১৩ আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
২০১০২ : ১৩ আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৫১ : ৮ আৰু ৯ ফেব্ৰুৱাৰী সপ্তাহত দুবাৰকৈ (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৫২ : ১০ আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰী সপ্তাহত দুবাৰকৈ (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৫৯ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৬০ : ফেব্ৰুৱাৰী ৫ আৰু ১২ (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৬১ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩১ আৰু ৭ (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৬২ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৪১৩১ : ফেব্ৰুৱাৰী ১ আৰু ৮ (২ টা যাত্ৰা)
০৪১৩২ : ৪ জানুৱাৰী আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৫০৭৩ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৫০৭৪ : ৩১ জানুৱাৰী আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৫৩১৩ : ফেব্ৰুৱাৰী ২ আৰু ৯ (২ টা যাত্ৰা)
০৫৩১৪ : ফেব্ৰুৱাৰী ১ আৰু ৮ (২ টা যাত্ৰা)
০৫৫৪১ : ২৬ জানুৱাৰী, ২ আৰু ৯ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৫৫৪২ : ২৯ জানুৱাৰী, ৫ আৰু ১২ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৫৫৪৩ : ২৩, ৩০ জানুৱাৰী আৰু ৬ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৫৫৪৪ : ২৭ জানুৱাৰী, ৩ আৰু ১০ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৬৫৬৩ : জানুৱাৰী ৩১ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী ৭ (২ টা যাত্ৰা)
০৬৫৬৪ : ফেব্ৰুৱাৰী ২ আৰু ৯ (২ টা যাত্ৰা)
০৬৫৯৭ : ২৯ জানুৱাৰী, ৫ আৰু ১২ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৬৫৯৮ : ৩১ জানুৱাৰী, ৭ আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭০০৫ : ২৬ জানুৱাৰী, ২ আৰু ৯ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭০০৬ : ২৯ জানুৱাৰী, ৫ আৰু ১২ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭০২৩ : ফেব্ৰুৱাৰী ১ আৰু ৮ (২ টা যাত্ৰা)
০৭০২৪ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৭০৭৭ : ২৭ জানুৱাৰী, ৩ আৰু ১০ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭০৭৮ : ২৯ জানুৱাৰী, ৫ আৰু ১২ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭৩৫৭ : ৩১ জানুৱাৰী আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৭৩৫৮ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৭৪১৯ : ৩১ জানুৱাৰী আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৭৪২০ : ২ আৰু ৯ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৮২৬১ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
০৮২৬২ : ৪ আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৩২৫৩ : ২৬, ২৮ জানুৱাৰী, ২, ৪, ৯ আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰী (৬ টা যাত্ৰা)
০৭২৫৫ : ২৮ জানুৱাৰী, ৪ আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭২৫৬ : ৩০ জানুৱাৰী, ৬ আৰু ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী (৩ টা যাত্ৰা)
০৭০৫১ : ৩১ জানুৱাৰী আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰী (২ টা যাত্ৰা)
০৭০৫২ : ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আৰু ১০ (২ টা যাত্ৰা)
লগতে আন কিছুমান ৰে’লো বাতিল হৈ থাকিব ।