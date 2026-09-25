ETV Bharat / bharat

মেঘালয়ৰ ৫০০ৰো অধিক গাঁৱক ধঁপাতমুক্ত ঘোষণা

ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যই আৰ্হি হিচাপে থিয় দিছে ৷ তথ্য মতে,মেঘালয়ৰ ৫০০ৰো অধিক গাঁও পৰিষদক ধঁপাতমুক্ত হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
মেঘালয়ৰ ৫০০ৰো অধিক গাঁৱক ধঁপাতমুক্ত ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 4:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : সম্প্ৰদায়ভিত্তিক ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূবৰ মেঘালয়ে এক উল্লেখযোগ্য আদৰ্শ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ পূব খাচি পাহাৰ আৰু পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত ৫০০ৰো অধিক গাঁৱক স্বাস্থ্য পৰিষদে ধঁপাতমুক্ত গাঁও কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ‘ধঁপাতমুক্ত’ গাঁৱৰ স্বীকৃতি দিছে ।

বৰ্তমান দুয়োখন জিলাত মুঠ ১,০৩৯ টা গাঁও স্বাস্থ্য পৰিষদ, অৰ্থাৎ মুঠ পৰিষদৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ, ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । বিগত দুটা বছৰত ধঁপাতমুক্ত মৰ্যাদা লাভ কৰা পৰিষদৰ সংখ্যা দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰথম বছৰত ২৬৪ টা পৰিষদে এই মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় বছৰত এই সংখ্যা ৫৩১ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থাৎ অংশগ্ৰহণকাৰী পৰিষদসমূহৰ প্ৰায় ৪১ শতাংশই এতিয়া ধঁপাতমুক্ত হিচাপে স্বীকৃত হৈছে ।

  • ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ

উত্তৰ-পূব ভাৰতত ধঁপাত সেৱন উচ্চ হাৰত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰাপ্তবয়স্ক ধঁপাত সমীক্ষাৰ তথ্য অনুসৰি, ত্ৰিপুৰাত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ মাজত ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ ৬৪.৫ শতাংশ ।

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ ক্ৰমে মিজোৰামত ৫৮.৭ শতাংশ, মণিপুৰত ৫৫.১ শতাংশ, অসমত ৪৮.২ শতাংশ, মেঘালয়ত ৪৭ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪৫.৫ শতাংশ আৰু নাগালেণ্ডত ৪৩.৩ শতাংশ । ইয়াৰ বিপৰীতে দেশজুৰি ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ ২৮.৬ শতাংশ ।

অঞ্চলটোত ধঁপাত সেৱনৰ উচ্চ হাৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণ হোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ মুখগহ্বৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে । এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে দেশৰ গাঁওসমূহক ধঁপাতমুক্ত কৰি তোলাৰ বাবে সম্প্ৰদায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্ৰহণত গুৰুত্ব দি আহিছে ।

  • কেনেকৈ ধঁপাতমুক্ত গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে ?

২০২৪ চনত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে ‘ধঁপাতমুক্ত গাঁও’ হিচাপে স্বীকৃতি লাভৰ বাবে উচ্চমান বিশিষ্ট কাৰ্যপদ্ধতি জাৰি কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বেই মেঘালয়ে সম্প্ৰদায়ভিত্তিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই ধাৰণাক তৃণমূল পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰিছিল ।

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূবৰ মেঘালয়ে এক উল্লেখযোগ্য আদৰ্শ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

মেঘালয়ৰ এই আৰ্হিৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে - কেৱল ঘোষণা কৰিলেই কোনো এখন গাঁৱক ধঁপাতমুক্ত বুলি স্বীকৃতি দিয়া নহয়, ইয়াৰ বাবে গাঁওসমূহে নিৰ্দিষ্ট কেইবাটাও ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পৰীক্ষা দি ইয়াৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ ভিতৰত ধঁপাতমুক্ত গাঁৱৰ সমন্বয় বিষয়াক নিযুক্তি, ধঁপাত বিৰোধী সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা, সম্প্ৰদায়ভিত্তিক সংকল্প গ্ৰহণ, ৰাজহুৱা স্থান ধঁপাতমুক্ত কৰি ৰখা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদৰ ওচৰত ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আদি উল্লেখযোগ্য ।

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
কেনেকৈ ধঁপাতমুক্ত গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে ? (ETV Bharat Assam)

এখন গাঁৱৰ স্বাস্থ্য পৰিষদে ধঁপাতমুক্ত হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰিত ছয়টা কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত কমেও পাঁচটা সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব লাগে । ইয়াৰ পাছত কাৰ্যসূচীৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট পৰিষদৰ দাবী আৰু কাৰ্যকলাপ পৰীক্ষা কৰা হয় ।

এই সম্প্ৰদায়ভিত্তিক পদ্ধতিয়ে স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনস্বাস্থ্য সংস্থাসমূহৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম বছৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়া আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণকাৰী গাঁওসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ।

  • মতামত

সম্বন্ধ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ (Sambandh Health Foundation) পৰিচালক অভিষেক সুনাৰৰ মতে, এতিয়ালৈকে এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৬,৩৭২ টাতকৈ অধিক ধঁপাত বিৰোধী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে । এই কাৰ্যসূচীসমূহত প্ৰায় ৫৪,৯৫৬ জন সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে । গাঁও আৰু পৰিয়াল পৰ্যায়তো এই উদ্যোগৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শ্বেলা উন্নয়ন খণ্ডৰ মাওমলুহ গাঁও স্বাস্থ্য পৰিষদৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ মতে, গাঁওখনত ৰাজহুৱা স্থানত ধঁপাত সেৱন প্ৰায় ৪০ৰ পৰা ৫০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে, ঘৰৰ ভিতৰত, বিশেষকৈ শিশুৰ উপস্থিতিত ধূম্ৰপানৰ হাৰ ৬০ৰ পৰা ৭০ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে ।

মেঘালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ ৰাজ্যিক নোডেল বিষয়া ডঃ নবনীত ডি. মাওৰিয়ে কয় যে সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণেই এই কাৰ্যসূচীৰ মূল শক্তি ।

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
মেঘালয়ৰ ৫০০ৰো অধিক গাঁও পৰিষদ কধঁপাতমুক্ত হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে (ETV Bharat Assam)
“গাঁওসভা, স্ব-সহায়ক গোটৰ সভা আৰু অন্যান্য সম্প্ৰদায়ভিত্তিক মঞ্চত এতিয়া মানুহে ধঁপাত সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিছে । অধিক সংখ্যক গাঁও স্বাস্থ্য পৰিষদে ধঁপাতবিৰোধীকাৰ্যকলাপ গ্ৰহণ কৰা আৰু পৰীক্ষিতভাৱে ধঁপাতমুক্ত মৰ্যাদা লাভ কৰাটোৱে দেখুৱাইছে যে ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ ক্ৰমান্বয়ে এক সামূহিক দায়িত্বত পৰিণত হৈছে ৷” তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে দুখন জিলাত পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচী এতিয়া সমগ্ৰ মেঘালয়লৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে । ধঁপাতমুক্ত গাঁও উদ্যোগটো মেঘালয়ৰ বৃহত্তৰ ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰচেষ্টাৰ এটা অংশ । ৰাজ্যখনত ধঁপাতমুক্ত শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ উদ্যোগৰ লগতে চিগাৰেট আৰু অন্যান্য ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰী সম্পৰ্কীয় আইন অনুসৰি বলৱৎকৰণমূলক ব্যৱস্থাও ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সম্বন্ধ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানে ডিজিটেল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচীক সহায় কৰি আহিছে । এই পদ্ধতিত প্ৰযুক্তি, সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠিতকৰণ, প্ৰশিক্ষণ আৰু তথ্যভিত্তিক নিৰীক্ষণৰ সমন্বয় ঘটাই তৃণমূল পৰ্যায়ত কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ আৰু ফলাফল পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় ।

অভিষেক সুনাৰে কয়, “ভাৰতৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ লোক গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰে । সেয়েহে সম্প্ৰদায়ভিত্তিক ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ধঁপাতমুক্ত গাঁও কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মেঘালয়ে প্ৰথম বছৰত ২৬৪ খন গাঁও আৰু দ্বিতীয় বছৰত ৫৩৪ খন গাঁও ধঁপাতমুক্ত হিচাপে স্বীকৃতি দিছে ।’’

Over 500 Meghalaya Village Health Councils Recognised as Tobacco-Free under the Tobacco-Free Village Programme
ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যই আৰ্হি হিচাপে থিয় দিছে (ETV Bharat Assam)

“এই অগ্ৰগতি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, মেঘালয় ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আৰু সম্বন্ধ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফল । ডিজিটেল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ পদ্ধতিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত নিৰন্তৰ প্ৰশিক্ষণ, নিৰীক্ষণ, উৎসাহ প্ৰদান আৰু সহায় আগবঢ়াই আহিছে । আমি বিশ্বাস কৰো যে উত্তৰ-পূবৰ প্ৰতিখন গাঁও ধঁপাতমুক্ত হ’ব পাৰে ৷” সুনাৰে কয় ।

উত্তৰ-পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ধঁপাত সেৱনৰ হাৰ এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ যথেষ্ট অধিক হৈ থকাৰ সময়ত মেঘালয়ৰ এই অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে গাঁও পৰ্যায়ৰ সম্প্ৰদায়ভিত্তিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ নীতিক তৃণমূল পৰ্যায়ত কাৰ্যকৰী ৰূপ দিব পাৰে ।

সম্প্ৰদায়ৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ, নিয়মীয়া নিৰীক্ষণ আৰু পৰিমাপযোগ্য ফলাফলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া মেঘালয়ৰ এই আৰ্হি উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ বাবেও গাঁও পৰ্যায়ত ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সম্ভাব্য পথ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : কৰ্কট ৰোগ : ধঁপাত-গুটখা সেৱনে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰজন্মলৈ মাতি আনিছে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যৎ

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ ধঁপাত সংকট: গুটখা নিষিদ্ধৰ পিছতো মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই কিয় ?

লগতে পঢ়ক : ধঁপাত সেৱন: ২৬ কোটি ভাৰতীয়ই বছৰি সেৱন কৰে ৮ লাখ টন ধঁপাত, ভয়ংকৰ বিপদক আমন্ত্ৰণ !

লগতে পঢ়ক : Biopsy: বায়’প্সি অবিহনে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট

TAGGED:

ধঁপাতমুক্ত গাঁও
ধঁপাত নিয়ন্ত্ৰণ
মেঘালয়ৰ ধঁপাতমুক্ত গাঁও
ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা ৰোগ
MEGHALAYA TOBACCO CONTROL VILLAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.