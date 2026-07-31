খাদ্যৰ নামত কি খাই আছে আপুনি ? চৰকাৰী তথ্যই কঁপাইছে দেশ
আপুনি পুষ্টিকৰ খাদ্য বুলি গ্ৰহণ কৰা বহু সামগ্ৰীয়ে ভেজাল ! লোকসভাত এই তথ্য ফাদিল ।
By ANI
Published : July 31, 2026 at 3:06 PM IST
নতুন দিল্লী : আপুনি নিতৌ কিমান ভেজাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে জানেনে ? শুনিলে আচৰিত হ'ব । খোদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই এক ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ বৰ্ষত পৰীক্ষা কৰা ২,২৩,৮০৮ টা খাদ্যৰ নমুনাৰ ভিতৰত ৪০,০২৩ টা নমুনাই উচিত মানদণ্ডৰ নাছিল । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰতাপৰাও যাদৱে লোকসভাত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
চৰকাৰে জনোৱা মতে নমুনাবোৰৰ ভিতৰত আছে খাদ্য সামগ্ৰী, বিভিন্ন পানীয় আৰু কেফেইনযুক্ত পানীয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে কৰা পৰিদৰ্শন আৰু পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত এই পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি খাদ্য সুৰক্ষা আইন উলংঘনৰ অভিযোগত ৩১,৮৭৮ টা দেৱানী গোচৰত জৰিমনা আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে ১,৯১৮ টা ফৌজদাৰী গোচৰত অভিযুক্তসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে । অৱশ্যে চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই পৰিসংখ্যা অস্থায়ী । কিয়নো পৰৱৰ্তী পৰীক্ষা আৰু আদালতৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তথ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ।
চৰকাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড প্ৰাধিকৰণে (FSSAI) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত খাদ্যৰ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে । আনহাতে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড আইন, ২০০৬ ৰূপায়ণ আৰু প্ৰয়োগৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এফএছএছএআইয়ে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভেজাল ৰোধৰ বাবে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত '#No To Adultration','How to check for Adultration' শীৰ্ষক সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে । লগতে মোবাইল ফুড টেষ্টিং লেবৰেটৰী, ফুড ছেফটি মেজিক বক্সৰ বাবেও ধন আগবঢ়াইছে । এফএছএছএআইয়ে ভেজাল চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰেপিড এনালাইটিকেল ফুড টেষ্টিং কিটৰ অনুমোদন জনাইছে ।"
চৰকাৰে সংসদত জনাইছে যে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড (লেবেলিং আৰু প্ৰদৰ্শন) নিয়মাৱলী, ২০২০ উলংঘা কৰাৰ বাবে খাদ্য ব্যৱসায়ীসকললৈ ১৫ খন জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী