দিল্লীত তিনি হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক আটক, ৬ আৰক্ষী আহত
চিজেপিৰ নেতৃত্ব, আপ সদস্যক আটক ৷ দিল্লীত স্তব্ধ যাতায়ত ব্যৱস্থা ৷
Published : October 10, 2026 at 9:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আযুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে শনিবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ কৰাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যৰ্থ কৰিলে চিজেপিয়ে আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদ ৷ শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা লোকক আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা আটক কৰে ৷
আৰক্ষীৰ তথ্য মতে, দিল্লীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় তিনি হাজাৰৰো অধিক লোকক আটক কৰিছে ৷ ইফালে শনিবাৰে আপ দলেও মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, মনীষ ছি'ছদিয়া লগতে আপৰ অন্যান সদস্যকো আটক কৰে ৷
Service Update The 45 Metro stations, closed since 09:00 PM on Friday due to security reasons will continue to remain closed till 10:00 PM tonight (10th October). Further the situation will be reviewed by the security agencies and necessary updates shall be shared accordingly.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 10, 2026
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয়,"দেশৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যোৱা, শিক্ষাৰ্থী, অধিবক্তা, সাংবাদিকক আটক কৰি দেশত 'অঘোষিত জৰুৰীকালীন' পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ৷"
ইফালে শনিবাৰে পুৱাৰ পৰা যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ মাজতে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতি হয় ৷ দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত তিনি হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰাৰ সময়ত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীসহ ছয়জন আৰক্ষী আহত হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কেইবাটাও স্থানত নিৰাপত্তাকৰ্মীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল ৷
আনহাতে, সুৰক্ষাজনিত কাৰণত শুকুৰবাৰে নিশা ৯ বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা ৪৫টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন শনিবাৰে নিশা ১০ বজালৈকে বন্ধ হৈ থাকিব বুলি কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে ।
দিল্লীত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত জন সুৰাজৰ মুৰব্বী প্ৰশান্ত কিশোৰে কয়,"বিগত ৮–১০ বছৰ ধৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকলাপ আৰু যিদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে তাক লৈ সমাজৰ এটা ডাঙৰ অংশ অসন্তুষ্ট হৈ আছে । এয়া কেৱল জ্ঞানেশ কুমাৰক লৈয়েই নহয়, ই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত বিষয় ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"য’ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ফৰ্ম ৬ আৰু ৭ৰ সালসলনি, এছআইআৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা, নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা, আচৰণ বিধিৰ ৰূপায়ণ, ভোটগণনাত খেলিমেলি হোৱা বুলি উঠা অভিযোগ আছে ৷ এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ইয়াৰ বিষয়াসকলে শাসকীয় দলটোক সহায় কৰিছে বুলি মোৰ অনুভব হয় ।"
লগতে পঢ়ক: বিশেষ আহ্বানেৰে দেশবাসীলৈ ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন IAS, IFS বিষয়াৰ পত্ৰ