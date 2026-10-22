ৰে’লযোগে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? জানি লওক আপোনাৰ ৰে'লখন সময় মতে চলিবনে নাই

ৰে’লযোগে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? জানি লওক আপোনাৰ ৰে'লখন সময় মতে চলিবনে নাই
ঘন কুঁৱলীৰ ফলত হ'ব পৰা ব্যাঘাতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰে’লৱেই আগতীয়াকৈ কুঁৱলী-ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
Published : October 22, 2026 at 4:44 PM IST
নতুন দিল্লী : আগন্তুক শীতকালত ৰে’ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো ভাৰতীয় ৰে’লৱেই ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ২৫০ খনতকৈও অধিক ৰে’লৰ যাত্ৰা বাতিল আৰু গতিপথ সলনি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ঘন কুঁৱলীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিঘিনিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই আগতীয়াকৈ কুঁৱলী-ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
এই ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে কম দৃশ্যমানতাৰ সময়ছোৱাত ৰে’লৰ চলাচল সুৰক্ষিত আৰু মসৃণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।
কিন্তু এই পদক্ষেপে বহু আগতেই টিকট বুকিং কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা যাত্ৰীসকলে শীতকালত সম্ভাব্য বাতিল, পথ সলনি আৰু যাত্ৰা পথ হ্ৰাসৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নিজৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰে’ল প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে যাত্ৰীসকলক এই বিষয়ো জনোৱা আৰম্ভ কৰিছে যে আগন্তুক কুঁৱলীৰ বতৰত কাৰ্যকৰী কাৰণত ৰে’লসমূহ বাতিল, যাত্ৰাপথ হ্ৰাস আৰু আংশিকভাৱে বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
বাতিল হোৱা ৰে'ল
- ১২২০৯ কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল–কাঠগোড়াম এক্সপ্ৰেছ প্ৰতি মঙলবাৰে ১৩টা যাত্ৰাৰ বাবে ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২ মাৰ্চলৈকে বাতিল হৈ থাকিব ।
- ১২২১০ কাঠগোড়াম–কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সপ্ৰেছ ৰে’ল ৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১ মাৰ্চলৈ প্ৰতি সোমবাৰে বাতিল হৈ থাকিব (১৩টা যাত্ৰা) ।
- ১২৫৯৫ নং গোৰখপুৰ–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ (সপ্তাহত ৩ দিন চলি থকা) ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰে’ল বাতিল হৈ থাকিব ।
- ১২৫৯৬ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছ (সপ্তাহত ৩ দিন চলি থকা) ৰে'ল ১৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বাতিল হৈ থাকিব ।
- ২২৮৫৭ নং সন্ত্ৰগাচী–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ (সাপ্তাহিক) ৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ১২টা যাত্ৰাৰ বাবে ৰে’ল বাতিল কৰা হ’ব ।
- ২২৮৫৮ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–সন্ত্ৰগাছি এক্সপ্ৰেছ (সাপ্তাহিক) ৰে’ল ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ১২টা যাত্ৰাৰ বাবে বাতিল কৰা হ’ব।
ৰে'লৰ যাত্ৰাপথ হ্ৰাস
- ২২৪০৫ ভাগলপুৰ–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১, জানুৱাৰী– ৭, ১৪, ২১, ২৮ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ০৪, ১১, ১৮, ২৫ ।
- ২২৪০৬ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–ভাগলপুৰ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০, জানুৱাৰী– ৬, ১৩, ২০, ২৭ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৩, ১০, ১৭, ২৪ ।
- ১২৫৭১ গোৰখপুৰ–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০, জানুৱাৰী– ৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭, ৩১ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৩, ৭, ১০, ১৪ ।
- ১২৫৭২ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–গোৰখপুৰ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৭, ২১, ২৪, ২৮, ৩১, জানুৱাৰী– ৪, ৭, ১১, ১৪, ১৮, ২১, ২৫, ২৮ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ১, ৪, ৮, ১১, ১৫ ।
- ১৫০২৫ মৌ–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৫, ২২, ২৯, জানুৱাৰী– ৫, ১২, ১৯, ২৬ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ২, ৯ ।
- ১৫০২৬ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–মৌ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৮, ২৫, জানুৱাৰী– ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৫, ১২ ।
- ১৫০৮৩ চাপ্ৰা–ফাৰুখাবাদ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৩১, জানুৱাৰী– ১, ২, ৪, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ১, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১২, ১৩ ।
- ১৫০৮৪ ফাৰৰুখাবাদ–চাপ্ৰা এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, জানুৱাৰী– ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ২, ৫, ৬, ৭, ৯, ১২, ১৩, ১৪ ।
- ১৫০৭৪ তানকপুৰ–শিংৰৌলি এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৬, ২৩, ৩০, জানুৱাৰী– ৬, ১৩, ২০, ২৭ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৩, ১০ ।
- ১৫০৭৩ শিংৰৌলি–তানকপুৰ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৭, ২৪, ৩১, জানুৱাৰী– ৭, ১৪, ২১, ২৮ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৪, ১১ ।
- ১৫০৭৬ তানকপুৰ–শক্তিনগৰ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৫, ১৯, ২২, ২৬, ২৯, জানুৱাৰী– ২, ৫, ৯, ১২, ১৬, ১৯, ২৩, ২৬, ৩০ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ২, ৬, ৯, ১৩ ।
- ১৫০৭৫ শক্তিনগৰ–তানকপুৰ এক্সপ্ৰেছ : ডিচেম্বৰ– ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০, জানুৱাৰী– ৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭, ৩১ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৩, ৭, ১০, ১৪ ।
- ১২৯৮৮ আজমীৰ–শিয়ালদাহ এক্সপ্ৰেছ মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ১, ৩, ৫, ৮, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৬, ২৯, ৩১, জানুৱাৰী– ২, ৫, ৭, ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৩০ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ২, ৪, ৬, ৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ২৭ ।
- ১২৯৮৭ শিয়ালদহ–আজমীৰ এক্সপ্ৰেছ বুধবাৰ, শুকুৰবাৰ আৰু দেওবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ২, ৪, ৬, ৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০, জানুৱাৰী– ১, ৩, ৬, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৭, ২০, ২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩১ আৰু ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী – ৩, ৫, ৭, ১০, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২১, ২৪, ২৬, ২৮ ।
- ১২৫০৫ কামাখ্যা–আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল নৰ্থইষ্ট এক্সপ্ৰেছ প্ৰতি বুধবাৰ আৰু দেওবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ২, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০, জানুৱাৰী ২০২৭– ৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭, ৩১ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৭– ৩, ৭, ১০, ১৪, ১৭, ২১, ২৪, ২৮ ।
- ১২৫০৬ আনন্দ বিহাৰ টাৰ্মিনেল–কামাখ্যা নৰ্থইষ্ট এক্সপ্ৰেছ প্ৰতি মঙল আৰু শুকুৰবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ৪, ৮, ১১, ১৫, ১৮, ২২, ২৫, ২৯, জানুৱাৰী ২০২৭– ১, ৫, ৮, ১২, ১৫, ১৯, ২২, ২৬, ২৯ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ২, ৫, ৯, ১২, ১৬, ১৯, ২৩, ২৬ আৰু ২ মাৰ্চত বাতিল কৰা হৈছে ।
- ১৫৪৮৩ আলিপুৰদুৱাৰ জংচন–দিল্লী জংচন ছিকিম মহানন্দ এক্সপ্ৰেছ বুধবাৰ আৰু দেওবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ২, ৫, ৯, ১২, ১৬, ১৯, ২৩, ২৬, ৩০, জানুৱাৰী– ২, ৬, ৯, ১৩, ১৬, ২০, ২৩, ২৭, ৩০ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী– ৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ২০, ২৪, ২৭ ।
- ১৫৪৮৪ দিল্লী জংচন–আলিপুৰদুৱাৰ জংচন ছিকিম মহানন্দ এক্সপ্ৰেছ শুকুৰবাৰ আৰু সোমবাৰে বাতিল হৈ থাকিব : ডিচেম্বৰ– ৪, ৭, ১১, ১৪, ১৮, ২১, ২৫, ২৮, জানুৱাৰী– ১, ৪, ৮, ১১, ১৫, ১৮, ২২, ২৫, ২৯ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী–১, ৫, ৮, ১২, ১৫, ১৯, ২২, ২৬ ।
আংশিকভাৱে বাতিল কৰা ৰে'ল
- ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সী আৰু গোৱালিয়ৰৰ মাজত ১২২৭৯ বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সী–নতুন দিল্লী এক্সপ্ৰেছ (দৈনিক) আংশিকভাৱে বাতিল কৰা হ’ব ।
- ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গোৱালিয়ৰ আৰু বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সীৰ মাজত ১২২৮০ নং নতুন দিল্লী–বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সী এক্সপ্ৰেছ (দৈনিক) আংশিকভাৱে বাতিল কৰা হ’ব ।
- ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গোৱালিয়ৰ আৰু বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সীৰ মাজত ১২২৮০ নং নতুন দিল্লী–বীৰাংগনা লক্ষ্মীবাই ঝান্সী এক্সপ্ৰেছ (দৈনিক) আংশিকভাৱে বাতিল কৰা হ’ব ।