অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ এই বাট… ইতিহাস ৰচি ২০০ ৰো অধিক মাওবাদী উভতিব মূলসুঁতিলৈ

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতহে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব মাওবাদীসকলে ৷

MAOISTS SURRENDER
বস্তৰৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
বস্তৰ: শুকুৰবাৰৰ দিনটো হ’ব নক্সাল প্ৰভাৱিত বস্তৰৰ ইতিহাসৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজিৰ এই দিনটো লিপিবদ্ধ থাকিব ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত ৷ কিয়নো প্ৰায় ২০০ ৰো অধিক মাওবাদীয়ে শুকুৰবাৰে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি পোহৰ বিচাৰি উভতিব মূলসুঁতিলৈ ৷

২০০ ৰো অধিক নক্সালবাদীয়ে কৰিব আত্মসমৰ্পণ

ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাই আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ২০০ ৰো অধিক নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সম্বৰণৰে আজিৰ দিনটোত কৰিব আত্মসমৰ্পণ ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য বাসুদেৱ ৰাও ওৰফে সতীশ ওৰফে ৰূপেশ ওৰফে বিকল্প, দণ্ডকাৰণ্য বিশেষ খণ্ড সমিতিৰ সদস্য ৰণিতা আৰু সন্তু, ২০ জনতকৈ অধিক সংমণ্ডল সমিতিৰ সদস্য, ৩০ জনতকৈ অধিক অঞ্চল সমিতিৰ সদস্য আৰু অন্যান্য মাওবাদী কেডাৰ । জগদলপুৰৰ পুলিচ লাইনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান ৷

MAOISTS SURRENDER
এয়া মাওবাদীৰ সৰ্ববৃহৎ আত্মসমৰ্পণ (ETV Bharat)

নক্সালবাদী নেতা ৰূপেশৰ নেতৃত্বত আত্মসমৰ্পণ

বিগত ১৫ অক্টোবৰত গাডচিৰোলিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নক্সালবাদী নেতা তথা পলিটব্যুৰোৰ সদস্য বেনুগোপাল ৰাও ওৰফে ভূপতি ওৰফে সোণুৱে । তেওঁৰ লগতে একেদিনাই ৫০ জনীয়া ৰাওঘাট সমিতিৰ মাওবাদী সদস্যসকল ঘন জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি কাংকেৰ জিলাত উপস্থিত হয় ।

MAOISTS SURRENDER
২০০ ৰো অধিক মাওবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব (ETV Bharat)

১৬ অক্টোবৰত মাদ সংমণ্ডলৰ সমগ্ৰ বিভাগীয় দলটো আবুঝমদৰ জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি মটৰবোটৰ সহায়ত ইন্দ্ৰাৱতী নদী পাৰ হৈ চাৰিখন বাছত উঠি জগদলপুৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৷ এই দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল মাওবাদী নেতা বাসুদেৱ ৰাও ওৰফে ৰূপেশ ওৰফে বিকল্প । শুকুৰবাৰে চৰকাৰৰ আগত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিব এই নক্সালবাদীসকলে ।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী । নির্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি পুৱা ১০.৫৫ বজাত বিমানেৰে জগদলপুৰৰ দন্তেশ্বৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্রী ৷ ইয়াৰ পিছতে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা দিনৰ ১.৩০ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অৰণ্যই আৰু আমাক চিৰদিনৰ বাবে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে: আত্মসমৰ্পণ কৰি ক'লে শীৰ্ষ মাওবাদী নেতা ৰূপেশে

