আইআইটি মাদ্ৰাজৰ সঞ্চালকক ‘গোমুত্ৰ বিশেষজ্ঞ’ আখ্যা : প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী

আইআইটি মাদ্ৰাজৰ সঞ্চালকক ‘গোমুত্ৰ বিশেষজ্ঞ’ আখ্যা : প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী
এই মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে এখন আবেদনত স্বাক্ষৰ অভিযান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১৪ হাজাৰৰো অধিকে আবেদনখনত স্বাক্ষৰ কৰিছে ৷
By ANI
Published : August 13, 2026 at 5:10 PM IST
নতুন দিল্লী: সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত আইআইটি মাদ্ৰাজ পৰিয়াল ৷ শেহতীয়াকৈ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাই আইআইটি মাদ্ৰাজৰ সঞ্চালক ভি কামাকোটিক ‘গোমুত্ৰ বিশেষজ্ঞ’ বুলি মন্তব্য কৰি এককথাত অপমান কৰিছিল ৷
কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা এই মন্তব্যৰ পিছতে সকলোৱে জাঙুৰ খাই উঠিছে ৷ আনকি Change.org ত ১৪ হাজাৰৰো অধিক লোকে এই ঘটনাক গৰিহণা দি স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছে ৷
এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ১ আগষ্টত আৰম্ভ কৰা এই আবেদনখন শৈক্ষিক আৰু বৈজ্ঞানিক সমাজলৈ দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ অৱশ্যে আবেদনখনে ভাৰতৰ বিভিন্ন খণ্ড, প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজ্যখনৰ লোকসকলৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰিছে । ৩৮খনতকৈও অধিক দেশৰ ভাৰতীয় মূলৰ বিজ্ঞানীসকলে এই আবেদনক সমৰ্থন জনাইছে ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সম্বোধন কৰি লিখা আবেদনখনত সংসদীয় কাৰ্যবিধিৰ সময়ত ভি কামাকোটিক আঙুলিয়াই ‘গোমুত্ৰ বিশেষজ্ঞ’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শোৱা হৈছে । এনে ব্যক্তিগত আৰু অপমানসূচক শব্দ কোনো প্ৰকাৰে যুক্তিসংগত ৰাজনৈতিক সমালোচনা বা বিতৰ্ক হ’ব নোৱাৰে ৷ এই কাৰ্যই এগৰাকী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ আৰু তেওঁ গুৰি ধৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মৰ্যাদাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে বুলি আবেদনখনত যুক্তি দৰ্শোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, সঞ্চালক কামাকোটিয়ে কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ, চাইবাৰ সুৰক্ষা, শক্তি প্ৰকল্প আদিৰ জৰিয়তে থলুৱা প্ৰচেছৰৰ বিকাশ, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পদক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে । ৰাজহুৱা বক্তৃতা বা মন্তব্যই বিদ্বানসকলক ব্যক্তিগতভাৱে অপমান কৰাৰ সলনি তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক আৰু পেছাদাৰী অৱদানৰ বাবে স্বীকৃতিহে দিয়া উচিত ।
আবেদনখনত দুটা স্পষ্ট দাবী উল্লেখ আছে ৷ প্ৰথমটো হৈছে, অধ্যক্ষই সাংসদগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত শৈক্ষিক আৰু বৈজ্ঞানিক সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগক নজৰৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে, সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইয়াক পৰিহাৰ কৰি এনে মন্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে ৷
‘‘আবেদনখনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই অভিযান কোনো ৰাজনৈতিক দল, চৰকাৰ বা মতাদৰ্শৰ বিপৰীতে নহয় । বৰং এয়া ভাৰতৰ শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গৱেষক আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ এক আহ্বান । আয়োজকসকলে বিশ্ব শৈক্ষিক সম্প্ৰদায়ক সভ্যতা, প্ৰমাণভিত্তিক বিতৰ্ক আৰু বৃত্তিৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ স্বাৰ্থত অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গৱেষক, শিক্ষক, শৈক্ষিক প্ৰশাসক, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সদস্যসকলক একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে’’ বুলি বিবৃতিটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ