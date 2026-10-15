ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন: চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকে
চিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে ৰাজধানী দিল্লীৰ কন’ট প্লেচৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত ‘ত্ৰিৰংগা উৰুৱাও’ শীৰ্ষক এক পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব ৷
By PTI
Published : October 15, 2026 at 6:31 PM IST
নতুন দিল্লী: ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তনক লৈ এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকেই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে নাম কৰ্তন কৰি নিৰ্বাচনী ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম আঁতৰোৱাটো কোনো গোপন বুজাবুজিৰ অংশ নেকি বুলি দীপকেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নেহা বোৰা, ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্বনৰ নেতা ঐশ্বে ঘোষ, বিৰাজ দেৱাং(সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্বনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি), অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজকে ধৰি ভিন্নক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দীপকেই অভিযোগ কৰে যে নতুন দিল্লীত তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে, এনে কৰিলে কোনো লোকেই মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদত সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব ৷
Lehra do Tiranga 🇮🇳 16 Oct | Central Park, CP | 5 PM https://t.co/eFO1RfUBos— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ(SIR) সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত নাম কৰ্তনৰ বিষয়তো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত জয়ৰ ব্যৱধান আছিল মাত্ৰ ২ শতাংশ । ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল । এয়া প্ৰৱঞ্চনা নহয় আন কি ?’’
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৫৪৩ খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে অকলে ২৪০ খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএয়ে ২৯৩ খন আসনৰে চৰকাৰ গঠন কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ডীপকেই কয়, ‘‘প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিৰোধী নেতা সকলোকে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰে’ল আৰু মেট্ৰ’ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।’’ চৰকাৰে কিহৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলিও ডীপকেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
‘এক দেশ, এক নিৰ্বাচন’ শীৰ্ষক শ্লোগানৰ জৰিয়তে অন্য এক ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা লুকুৱাই ৰখাৰ মাধ্যম আখ্যা দি দীপকেই কয়, ‘‘‘এক দেশ, এক নিৰ্বাচন’ কেৱল এটা শ্লোগানহে আছিল । প্ৰকৃত শ্লোগান হ’ব লাগে ‘এক দেশ, এক দল, এক নেতা’ ।’’ আৰক্ষীয়ে ভাৰতৰ পতাকা কঢ়িয়াই অনা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি অভিযোগ কৰে ৷
চিজেপিয়ে শুকুৰবাৰে ৰাজধানী দিল্লীৰ কন’ট প্লেচৰ চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কত ‘ত্ৰিৰংগা উৰুৱাও’ শীৰ্ষক এক পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব ৷ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাটো দেশবাসীৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বুলি দাবী কৰি দীপকেই সৰ্বস্তৰৰ লোকক এই বিক্ষোভত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে তেওঁ ৰাজনৈতিক দলসমূহকো এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে মন্তব্য কৰে যে, ‘‘নৰেন্দ্ৰ মোদী মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে ।’’
আনহাতে, নেহা বোৰাই প্ৰতিবাদৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সাংবাদিকসকলক আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে ৷ সাংবাদিকসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক জিম্মাত লৈ কেমেৰা পৰ্যন্ত জব্দ কৰাৰ আন এক অভিযোগ উঠিছে । এই সকলোবোৰৰ উপৰিও এগৰাকী সাংবাদিকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰাও হৈছিল ৷ বোৰাই কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগ কৰে । আমি যি দেখিছো সেয়া ইয়াৰ মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে ।’’
আনহাতে, ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্বনৰ নেতা ঐশী ঘোষে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে নাগৰিকসকলক একত্ৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে জ্ঞানেশে সমগ্ৰ দেশতে হোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিক জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছে । ঘোষে কয়, ‘‘বিজেপিৰ পৰা আমাৰ কোনো আশা নাই ৷ আমাৰ আশা আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকলৰ ওপৰতহে ৷ এতিয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে একত্ৰিত হোৱাৰ সময় । আমি সেই জাতিটোক বচাব লাগিব যাৰ বাবে ভগত সিঙে যুঁজিছিল আৰু গান্ধীজীয়ে ত্যাগ কৰিছিল ।’’
উল্লেখ্য যে, এইখন সংবাদমেলত নিজৰ বক্তব্য প্ৰদানৰ সময়তে নেহা বোৰাক এজন সাংবাদিকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিকজনক সংবাদমেলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় ৷
লগতে পঢ়ক: ধৰ্মান্তৰিত হ'লেই হেৰুৱাব জাতিগত সংৰক্ষণৰ অধিকাৰ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়