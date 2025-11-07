দিল্লী বিমানবন্দৰত হাহাকাৰ: এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'লত যান্ত্ৰিক বিজুতি, উৰণ-অৱতৰণত বিলম্ব শতাধিক বিমানৰ

দিল্লী বিমানবন্দৰত হাহাকাৰ: এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'লত যান্ত্ৰিক বিজুতি, উৰণ-অৱতৰণত বিলম্ব শতাধিক বিমানৰ
এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'ল ব্যৱস্থাত হোৱা খেলিমেলিৰ বাবে শুকুৰবাৰে পুৱাই দিল্লী বিমানবন্দৰ একপ্ৰকাৰ অচল হৈ পৰে ।
Published : November 7, 2025 at 11:34 AM IST
নতুন দিল্লী: এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'ল (এ টি চি) ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে পুৱাই নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ (IGIA)ত ১০০ৰো অধিক বিমান উৰণত বিলম্ব । দিল্লী বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, যান্ত্ৰিক বিজুতি দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কৰ্তৃপক্ষই ।
দেশৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত বিমানবন্দৰ IGIA ই প্ৰতিদিনে ১৫০০ৰো অধিক বিমানৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । কিন্তু শুকুৰবাৰে এই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত দিল্লী বিমানবন্দৰে যাত্ৰীসকলৰল বাবে পৰামৰ্শ জাৰি কৰি শেহতীয়া বিমানৰ আপডেটৰ বাবে নিজা নিজা বিমান সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
Passenger Advisory issued at 08:34 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/ckfpibIazv— Delhi Airport (@DelhiAirport) November 7, 2025
দিল্লী বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'ল (এ টি চি) ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰৰ বাবে IGIA ৰ বিমান পৰিচালনাত পলম হৈছে । দলটোৱে ডায়েলকে ধৰি সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে, যাতে ইয়াক সোনকালে সমাধান কৰিব পৰা যায় । যাত্ৰীসকলক শেহতীয়া বিমান আপডেটৰ বাবে নিজা নিজা বিমান সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত হোৱা অসুবিধাৰ বাবে আমি আন্তৰিকতাৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।"
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) November 7, 2025
A technical issue with the ATC system in Delhi is impacting flight operations across all airlines, leading to delays and longer wait times at the airport and onboard aircraft. We regret the inconvenience caused by this unforeseen disruption, which is beyond our…
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এক্সযোগে এ টি চি ব্যৱস্থাৰ এটা কাৰিকৰী সমস্যাৰ ফলত হোৱা ব্যাঘাতৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । প'ষ্টটোত লিখে, "দিল্লীৰ এ টি চি ব্যৱস্থাৰ এটা কাৰিকৰী সমস্যাই সকলো বিমান সংস্থাৰ বিমান পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ ফলত বিমানবন্দৰ আৰু বিমান উৰণত পলম হোৱাৰ লগতে অপেক্ষাৰ সময় দীঘলীয়া হৈছে ।"
প'ষ্টটোত লগতে লিখে, "আমি এই অভাৱনীয় ব্যাঘাতৰ ফলত হোৱা অসুবিধাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ শলাগ লৈছোঁ । আমাৰ কেবিন ক্ৰু আৰু বিমানবন্দৰত থকা কৰ্মচাৰীসকলে যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা হ্ৰাস কৰিবলৈ তাৎক্ষণিক সহায় আগবঢ়াইছে ।" বিমান সংস্থাটোৱে বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যাত্ৰীসকলক নিজৰ ৱেবছাইটত বিমানৰ স্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় ।
#TravelUpdate: Flight operations at Delhi Airport are currently affected due to a technical issue with the Air Traffic Control (ATC) system. This disruption is impacting flights across Delhi and several northern regions.— SpiceJet (@flyspicejet) November 7, 2025
We sincerely regret the inconvenience this may cause. Our…
স্পাইচজেটেও শেহতীয়া কাৰিকৰী সমস্যাটোৰ বিষয়ে যাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে । ইয়াৰ ফলত হোৱা অসুবিধাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে । বিমান সংস্থাটোৱে যাত্ৰীসকলক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকৰ ক্ৰু সদস্যসকলে কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে যাতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম হয় ।
এক্সযোগে এটা প'ষ্টত স্পাইচজেটে কয়,"#ট্ৰেভেল আপডেট: এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'ল (ATC) ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে বৰ্তমান দিল্লী বিমানবন্দৰৰ বিমান পৰিচালনা প্ৰভাৱিত হৈছে । এই সমস্যাৰ ফলত সমগ্ৰ দিল্লী আৰু কেইবাটাও অঞ্চলৰ বিমান সেৱাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।"
প'ষ্টটোত লগতে লিখে, "ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা অসুবিধাৰ বাবে আমি আন্তৰিকতাৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । আমাৰ ক্ৰু আৰু গ্ৰাউণ্ড টীমে যাত্ৰীসকলক সহায় কৰি আছে আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে যাতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম কৰিব পৰা যায় আৰু যিমান পাৰি সোনকালে স্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় । যাত্ৰীসকলক spicejet.com ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিমানৰ অৱস্থাৰ পৰীক্ষা ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ।"
#6ETravelAdvisory— IndiGo (@IndiGo6E) November 7, 2025
Flight operations at #Delhi Airport are currently experiencing delays due to a technical issue with the Air Traffic Control (ATC) system. As a result, flight operations at Delhi and several northern regions are impacted.
We understand that extended wait times,…
ইফালে ইণ্ডিগ’ই যাত্ৰীসকলক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকে যাত্ৰীসকলৰ বাবে অপেক্ষাৰ সময় যিমান পাৰি সুবিধাজনক আৰু মসৃণ কৰি তুলিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছে । ইণ্ডিগ’ই এক্সযোগে এটা প'ষ্টত কয়, "এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'ল (এ টি চি) ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে বৰ্তমান দিল্লী বিমানবন্দৰৰ বিমান পৰিচালনাত পলম হৈছে । ফলস্বৰূপে দিল্লী আৰু কেইবাটাও অঞ্চলত বিমান পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পৰিছে ।"
বিমান সংস্থাটোৱে লগতে কয়, "আমি বুজি পাওঁ যে বৰ্ধিত অপেক্ষাৰ সময়ে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু আমি আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ আন্তৰিকতাৰে শলাগ লৈছোঁ । অনুগ্ৰহ কৰি নিশ্চিত হওক যে আমাৰ ক্ৰু বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকলে সক্ৰিয়ভাৱে সহায় কৰি আছে আৰু আপোনাৰ অপেক্ষা যিমান পাৰি মসৃণ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে । আপোনাৰ বিমানখনৰ শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে আমি আপোনাক আমাৰ ৱেবছাইটটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"