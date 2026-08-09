পূজাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি শিশুসহ শতাধিক অসুস্থ, নিয়ন্ত্ৰণত পৰিস্থিতি

পূজাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি শিশুসহ শতাধিক অসুস্থ, নিয়ন্ত্ৰণত পৰিস্থিতি
পূজাত প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত শিশুসহ প্ৰায় ১০০ জন লোক অসুস্থ হৈ পৰে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।
By ANI
Published : August 9, 2026 at 10:50 PM IST
সহাৰছা(বিহাৰ): এখন গাঁৱত অনুষ্ঠিত পূজাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শিশুসহ শতাধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷ দেওবাৰে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ বিহাৰৰ সহাৰছা জিলাৰ এখন গাঁৱত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বহু লোকে প্ৰসাদ গ্ৰহণৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে ৷
অসুস্থ লোকসকলৰ মাজত বমি, ডায়েৰীয়া আদিৰ দৰে ৰোগৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিছিল । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি এগৰাকী চিকিৎসকে জনায় ।
একাধিক লোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকক সহাৰছালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আশীষ কুমাৰে সদৰী কৰিছে । চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘সিমৰি বখতিয়াৰপুৰৰ চৰ্দিহা গাঁৱৰ পূজাত প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত শিশুসহ প্ৰায় ১০০ জন লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । অধিক পৰিমাণে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা লোকসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহাৰছালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সকলো নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু ৰোগীসকলক চোৱাচিতা কৰি থকা হৈছে ।’’
তদুপৰি একাংশ লোকৰ শৰীৰত জ্বৰ আৰু বমিৰ দৰে লক্ষণসমূহে দেখা দিছে ৷ চিকিৎসকৰ এটা দলে ঔষধ সহিতে গাঁওখনত উপস্থিত হৈছে ।
আনহাতে, পঞ্চায়ত সমিতিৰ সদস্য ৰাহুল সিঙে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰসাদ সেৱন কৰা প্ৰায় ১৫০-২০০জন লোক অসুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি কয় । প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতহে নে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন এনে অসুস্থতাৰ কাৰণ, সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ বৰ্তমান গাঁওখনত চিকিৎসকৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ৰোগীসকলক পৰীক্ষা কৰি আছে ৷
চৰ্দিহা গাঁৱৰ ৮ আৰু ৯ নং ৱাৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই ৰোগৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই আৰু সকলো কথা পুংখানুপুংথভাৱে চোৱাৰ পিছতহে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা যাব ।
লগতে পঢ়ক: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাত মৌন অমিত শ্বাহ ! উত্তৰ বিচাৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে