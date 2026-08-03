ইউপিএছত পঞ্জীয়ন প্ৰায় ১.১৮ লাখৰো অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ: বিত্ত মন্ত্ৰণালয়

ইউপিএছত পঞ্জীয়ন প্ৰায় ১.১৮ লাখৰো অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ: বিত্ত মন্ত্ৰণালয়
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত পেঞ্চনৰ কাঠামো ৰূপায়ণৰ পিছত নামভৰ্তিৰ পৰিসংখ্যা, নীতিৰ আপডেট আৰু প্ৰশাসনিক বিধানৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ।
By ANI
Published : August 3, 2026 at 4:49 PM IST
নতুন দিল্লী: ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহৰ মাজভাগলৈকে ১.১৮ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মীয়ে ইউনিফাইড পেঞ্চন আঁচনি (ইউপিএছ) বাছি লৈছে ৷ সংসদত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই তথ্য অৱগত কৰে । ২০২৬ চনৰ ১৯ জুলাইলৈকে নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা, বৰ্তমানৰ কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়ালকে ধৰি মুঠ ইউপিএছ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হৈছে ১,১৮,১৯৫ গৰাকী ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত দাখিল কৰা লিখিত উত্তৰত বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে পেঞ্চনৰ কাঠামো ৰূপায়ণৰ পিছত নামভৰ্তিৰ পৰিসংখ্যা, নীতিৰ আপডেট আৰু প্ৰশাসনিক বিধানৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ।
উত্তৰত কোৱা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ ২৪ জানুৱাৰী তাৰিখে অধিসূচনা জাৰি কৰা ইউনিফাইড পেঞ্চন আঁচনি (ইউ পি এছ)ক ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিকল্প হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে এন পি এছৰ অধীনত সামৰি লোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক অৱসৰৰ পিছত নিশ্চিত মাহেকীয়া পেঞ্চন প্ৰদান কৰা ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এনপিএছৰ অধীনত ৩১.০৩.২০২৫ তাৰিখ বা তাৰ আগতে চুপাৰএনুৱেট কৰা বা অৱসৰ লোৱা আৰু ১০ বছৰৰ নিয়মীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও ইউপিএছ উপলব্ধ আছিল, লগতে এনে যোগ্য মৃত অৱসৰপ্ৰাপ্তসকলৰ পত্নীৰ বাবেও এই সুবিধা আছিল ।
২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা এই কাঠামো কাৰ্যকৰী হয় আৰু চৰকাৰে প্ৰথমে কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰব্ৰজনৰ পথ বাছি লোৱাৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে । উত্তৰত কোৱা হৈছে যে অৱসৰৰ পিছত নিশ্চিত পেঞ্চনৰ সন্দৰ্ভত এন পি এছৰ অধীনত সামৰি লোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী পূৰণ কৰাৰ লগতে বিত্তীয়ভাৱে দায়বদ্ধ পুঁজিযুক্ত আৰু অৱদানমূলক পেঞ্চন আঁচনি নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ইউ পি এছৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে লক্ষ্য কৰে যে ইউপিএছ ০১.০৪.২০২৫ ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল আৰু ইউপিএছলৈ প্ৰব্ৰজনৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰাৰ শেষ তাৰিখ আছিল ৩০.১১.২০২৫ । উত্তৰত বিতংভাৱে কোৱা হৈছে যে কৰ্মচাৰী আৰু সংঘৰ পৰা পোৱা আবেদনৰ ভিত্তিত ইউপিএছৰ বাবে বাছনি কৰাৰ কাট অফ তাৰিখ ৩০.১১.২০২৫ লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক সেৱা (ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত গ্ৰেচুইটি পৰিশোধ) নিয়ম, ২০২১ৰ বিধানৰ অধীনত চৰকাৰে ‘অৱসৰ গ্ৰেচুইটি আৰু মৃত্যু গ্ৰেচুইটি’ৰ সুবিধা ইউ পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে ।
উত্তৰত লগতে কোৱা হৈছে যে এন পি এছৰ অধীনত ইউ পি এছৰ বিকল্প বাছি লোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও চি চি এছ (পেঞ্চন) নিয়ম, ২০২১, বা চি এছ এছ (অসাধাৰণ পেঞ্চন) নিয়ম, ২০২৩ৰ অধীনত সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে যোগ্য হ'ব ৷
মন্ত্ৰণালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিকল্পসমূহৰ মাজেৰে কৰ সমতা বজাই ৰখা হৈছে । উত্তৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে চৰকাৰে এন পি এছৰ বাবে উপলব্ধ হোৱাৰ দৰে ইউ পি এছলৈও কৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে ইউ পি এছৰ এককালীন একমুখী চুইচৰ সুবিধা বাছি লোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক এন পি এছলৈ ঘূৰি যাবলৈ অনুমতি দিছিল ।
পাৰফৰমেন্স অডিট বা সম্ভাৱ্য কাঠামো পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় অনুসন্ধানৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰণালয়ে নিশ্চিত কৰে যে এতিয়াও কোনো পৰ্যালোচনা কৰা হোৱা নাই আৰু কোনো পৰিৱৰ্তন বিবেচনা কৰা হোৱা নাই । উত্তৰত লগতে কোৱা হৈছে যে যিহেতু আঁচনিখন ০১.০৪.২০২৫ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে, সেয়েহে চৰকাৰে আজিৰ হিচাপত ইউ পি এছৰ ৰূপায়ণ আৰু কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশী মাদ্ৰাছাবোৰ জেহাদীৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ, এখনৰো অস্তিত্ব থাকিব নালাগে: তছলিমা নাছৰিন