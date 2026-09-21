ETV Bharat / bharat

হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড, তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ

বিহাৰত দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাজপথতেই নিৰ্যাতন ৷ ছাত্ৰীগৰাকীক আপত্তিজনকভাৱে স্পৰ্শ কৰাৰো অভিযোগ ৷ সামাজিক-ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ উত্তেজনা ৷

JAMUI MINOR ASSAULT CASE
বিহাৰত দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাজপথতেই নিৰ্যাতন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 10:11 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

জমুই (বিহাৰ): নাৰীক মাতৃৰূপে পূজা কৰা ভাৰতবৰ্ষত নাৰীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ অনেক দৃষ্টান্ত আছে ৷ শেহতীয়াকৈ বিহাৰত সংঘটিত তেনে এক ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ’ই সামাজিক, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তোলপাৰ লগোৱা দেখা গৈছে ৷

দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাস্তাত ৰখাই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ’টোৱে বিহাৰত যুৱতী-মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতিও উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে জুমই প্ৰশাসনৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে ৷

JAMUI MINOR ASSAULT CASE
বিহাৰৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ পত্ৰ (ETV Bharat)

সামাজিক মাধ্যমৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এফআইআৰ দাখিল

জমুই জিলা দণ্ডাধীশ নবীনে জনোৱা মতে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া জমুই সদৰ থানা এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তেওঁৰ মতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো তাৎক্ষণিক অভিযোগ লাভ কৰা নাই । পিছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত উপলব্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি এফআইআৰ দাখিল কৰে । জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে দোষীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

"এই ঘটনাটো ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া জমুই জিলাৰ জমুই সদৰ থানা এলেকাত সংঘটিত হয় । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো অভিযোগ পোৱা নগ'ল, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত উপলব্ধ বিষয়বস্তুৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি এফআইআৰ দাখিল কৰে । দোষীক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’ জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে কয় ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ

এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । এই কথা নিশ্চিত কৰিছে জিলা দণ্ডাধীশে । জমুইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিশ্বজিৎ দয়ালে জনোৱা মতে, দুগৰাকী নাবালিকাক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰেকৰ্ড কৰা হয়, য’ত প্ৰকাশ পায় যে এই কাণ্ডটো ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সন্ধিয়া ৭ বজাত সংঘটিত হয় । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ কোচিং ক্লাছৰ শেষ কৰি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ গৈছিল ।

‘‘এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । তিনিওজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ১৯ তাৰিখে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰা নাছিল । আজি আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাষ চাপিছিলো তেতিয়া এফআইআৰ ৰুজু হৈছিল ।’’ বিশ্বজীত দয়াল, আৰক্ষী অধীক্ষক, জমুই ৷

মাড়ৱা পাহাৰৰ পৰা উভতি আহিছিল দুই ভুক্তভোগী

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি নাবালক দুই ভুক্তভোগী দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আৰু তেওঁলোক জমুই চহৰৰ বাসিন্দা । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কোচিং ক্লাছত অংশগ্ৰহণ কৰি স্কুটাৰেৰে মাড়ৱা পাহাৰলৈ গৈছিল । উভতি আহোঁতে কিছুমান যুৱকে বাটত বাধা দি বহু সময় ধৰি হাৰাশাস্তি কৰিছিল । এই সময়তে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ লোৱা বুলি কোৱা হৈছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল দুটা ভিডিঅ’

এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে । এটা ভিডিঅ’ প্ৰায় এক মিনিট দুই ছেকেণ্ডৰ, আৰু আনটো প্ৰায় ৩৫ ছেকেণ্ডৰ বুলি কোৱা হৈছে । ভিডিঅ’সমূহ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ছোৱালীজনীক যুৱকৰ দলে আগুৰি ধৰে, তাৰ পিছত নিৰ্যাতন আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি অপহৰণ কৰিছিল ।

আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা হাতত লয়

এই গোচৰটোৰ এটা মন কৰিবলগীয়া দিশ হ’ল, জিলা দণ্ডাধীশৰ মতে, প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে এই কাণ্ড সন্দৰ্ভত কোনো অভিযোগ লাভ কৰা নাছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ’ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে উপলব্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰে । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত এফআইআৰ দাখিল কৰে । আৰক্ষীয়ে এতিয়া ঘটনাত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

তদন্তত এই ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ সত্যতা পোহৰলৈ আহিব

সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । জিলা দণ্ডাধীশৰ মতে, দোষীক চিনাক্ত কৰা হৈছে । এতিয়া জমুইৰ এই গোচৰটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ৰাজহুৱা স্থানত মহিলাসকল কিমান নিৰাপদ ? এনে লজ্জাজনক কাম যদি মুকলিকৈ ৰাজপথত সংঘটিত হয়, তেন্তে আইন-শৃংখলাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো স্বাভাৱিক ।

ভিডিঅ'টোৱে ব্যথিত কৰি তুলিছে- ৰাহুল গান্ধী

ঘটনা সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে জমুইৰ এটা ভিডিঅ’ই গভীৰভাৱে দুঃখিত কৰিছে । দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীক বলপূৰ্বকভাৱে পথত আবদ্ধ কৰা হ’ল । তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল, অপমান কৰা হৈছিল আৰু ছোৱালীজনীক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল । ছোৱালীজনীয়ে হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে, কিন্তু গুণ্ডাবোৰে তেওঁক অনুপযুক্তভাৱে স্পৰ্শ আৰু টানি নিলে ।

‘‘এই মানুহবোৰক ইমান অশ্লীল আচৰণ কৰাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে ? এয়া 'সংস্কৃতি' নহয়, ই পিতৃতন্ত্ৰ । ছোৱালী এজনীৰ শৰীৰ, তেওঁৰ গতিবিধি, আৰু তেওঁৰ পছন্দ-অপছন্দৰ ওপৰত যিকোনো পুৰুষৰ নিয়ন্ত্ৰণ থকা বুলি ধাৰণা কৰা হয় । যেতিয়া 'অন্ধ অনুগামী'সকলে নিয়ন্ত্ৰণক সংস্কৃতি বুলি গণ্য কৰি এনে চিন্তাধাৰাক স্বাভাৱিক কৰি তোলে, তেতিয়া ই মানুহক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰে যে এয়াই আইন । বিহাৰ চৰকাৰে উত্তৰ দিব লাগে যে সন্ধিয়া ৭ বজাতো ৰাজ্যৰ ৰাজপথত কোনো ছোৱালী কিয় সুৰক্ষিত নহয় ।" ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ

ভণ্ডামিত পৰিণত বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৷ সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে, ‘‘বিহাৰৰ জমুইত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে এক লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ আগতে দিল্লীত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ৷ এনে ঘটনাই বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা আৰু বেটি বচাও অভিযান মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে । আমাৰ দাবী স্পষ্ট - দোষীক আটাইতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়া উচিত ।’’

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বিধায়কৰ

ইণ্ডিয়ান ইনক্লুছিভ পাৰ্টীৰ বিধায়ক ইন্দ্ৰজিত প্ৰসাদ গুপ্তাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াত আৰক্ষী অধীক্ষকে বাঁহী বজায় । আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো যে মহিলাক ৰাজহুৱাভাৱে ৰাজপথৰ পৰা অপহৰণ কৰা হয় । আচলতে এতিয়া আৰক্ষী থানাত এফ আই আৰ অতি কমেইহে দাখিল কৰা হয় ।’’

ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ ছুঅ’ মটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ

সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ ভিত্তিত সোমবাৰে জমুইকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে ছুঅ’ মটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিহাৰ চৰকাৰৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত একচন টেকন ৰিপ'ৰ্ট (এটিআৰ) বিচাৰিছে । আয়োগৰ অধ্যক্ষ বিজয়া কে ৰাহটকাৰে বিহাৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ পত্ৰ লিখি ততাতৈয়াকৈ এফআইআৰ পঞ্জীয়ন, ভিডিঅ’ ফুটেজৰ সহায়ত সকলো অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

JAMUI MINOR ASSAULT CASE
বিহাৰৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ পত্ৰ (ETV Bharat)

ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে (ৰাজ্য চৰকাৰক) ভুক্তভোগীসকলক নিৰাপত্তা, আইনী সহায় আৰু মানসিক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷ লগতে আপত্তিজনক ভিডিঅ’টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ হোৱাটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আইনী পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে । মহিলাৰ মৰ্যাদা, সুৰক্ষা আৰু গোপনীয়তাৰ ওপৰত কোনো আপোচ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।”

বিহাৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগেও এই ঘটনাৰ সচেতনতা প্ৰকাশ কৰে । অধ্যক্ষ অপ্সৰাই জমুইৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ পত্ৰ লিখি জনায় যে ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল’ব লাগে ।

লগতে পঢ়ক: বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা, বেটি বচাও ভণ্ডামিলৈ পৰিণত : বিহাৰৰ জমুইত ছাত্ৰীৰ নিৰ্যাতনকলৈ ক্ষোভিত খাৰ্গে

TAGGED:

বিহাৰ
বিহাৰত ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন
জমুইত নাবালিকাক নিৰ্যাতন
OUTRAGE IN BIHAR
JAMUI MINOR ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.