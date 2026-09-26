১২ ঘণ্টাৰ পেৰ'লত আহি কম্বোডিয়ান প্ৰেয়সীক জীৱন সংগী কৰিলে হাৰিয়ানাৰ গেংষ্টাৰে

১২ ঘণ্টাৰ পেৰ'লত আহি কম্বোডিয়ান প্ৰেয়সীক জীৱন সংগী কৰিলে হাৰিয়ানাৰ গেংষ্টাৰে
এখন ফাৰ্ম হাউছত দুয়ো বিয়াত বহে । ন-কইনাই যৌতুক হিচাপে লগত আনিলে তিনিটিকৈ সন্তান ৷
Published : September 26, 2026 at 10:50 AM IST
ঝজ্জাৰ (হাৰিয়ানা) : গেংষ্টাৰৰ বিভিন্ন আমোদজনক কাহিনীৰে ভৰি আছে বলিউডৰ পৰ্দা জগত । বিভিন্ন ছবিত গেংষ্টাৰৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে । কোনোবাই যদি কাৰাগাৰতে অসাধাৰণ কাম কৰিছে, কোনোবাই আকৌ কাৰাগাৰৰ বাহিৰত অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিছে । এয়া হৈছে ছবি জগতৰ কাহিনী ।
কিন্তু আজিৰ প্ৰতিবেদনত বলিউডৰ 'ফিল্মী ষ্টাইল'ৰ নহয়, এজন গেংষ্টাৰৰ এক সঁচা কাহিনী ব্যক্ত কৰিব বিচৰা হৈছে । কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা এজন গেংষ্টাৰে জীৱনৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে ১২ ঘণ্টাৰ বাবে পেৰ'লত মুকলি হৈ আহি সম্পন্ন কৰা এখন ৰাজকীয় বিয়াৰ কাহিনী ।
নাম হৈছে মইনপাল ধিল্লা । তেওঁ এগৰাকী কম্বোডিয়ান প্ৰেয়সীৰ প্ৰেমত হাবুডাবু খাই আছিল । অৱশেষত সিদ্ধান্ত লয় দুখন হৃদয়ৰ মিলন, সামাজিক স্বীকৃতি আৰু জীৱনৰ পৰৱৰ্তী সময় হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ।
কিন্তু সমস্যা আছিল বেলেগ । কাৰণ ধিল্লা হৈছে কাৰাবন্দী । কিন্তু 'মিঞা বিবি ৰাজী তো ক্যা কৰেগা কাজী' ? অৱশেষত ভাৰতীয় জোঁৱাই আৰু কম্বোডিয়ান বোৱাৰীয়ে সংসাৰ গঢ়িবৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা এটা দিনৰ বাবে ওলাই অহাৰ সুযোগ লাভ কৰে ধিল্লায়ে ।
কাৰাগাৰৰ বাহিৰত তেওঁ আছিল মাত্ৰ ১২ ঘণ্টা সময় । প্ৰেমিক ধিল্লাই মেটা চান নামৰ কম্বোডিয়ান প্ৰেয়সীৰ সৈতে নিজৰ জীৱনৰ নতুন ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলৈ ১২ ঘণ্টা সময় লাভ কৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ প্ৰেয়সী মেটা চান কোনো যুৱতী নহয়, তেওঁ হৈছে তিনিটা সন্তানৰ মাতৃ ।
এই দুই প্ৰেমাস্পদক বৈবাহিক বান্ধোনেৰে বান্ধ খাবৰ বাবে ধিল্লাইক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত পেৰ’লত মুকলি কৰি দিয়া হয় । কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈ আহি সেইদিনাই দিনটীয়াকৈ তেওঁলোকে বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে । সন্ধিয়ালৈকে বিয়াৰ উদযাপন শেষ হৈ যায় আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত মইনপাল ধিল্লা পুনৰ কাৰাগাৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজলৈ গুচি যায় ।
অৱশ্যে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ সময়ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছিল । এই নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে হাৰিয়ানাৰ ঝজ্জাৰ জিলাৰ দুলিনাৰ এখন ফাৰ্ম হাউছত পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আত্মীয়ৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বিবাহৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান ।
মইনপাল ধিল্লাই জীৱনৰ ৫০টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰিছে । তেওঁ হৈছে হাৰিয়ানাৰ ঝজ্জাৰৰ বাডলি গাঁৱৰ বাসিন্দা । যোৱা বছৰ প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ পূৰ্বে ভুৱা পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ ভাৰতৰ পৰা কম্বোডিয়ালৈ পলায়ন কৰিছিল । তাতেই তেওঁ লগ পাইছিল মেটা চানক । দুচকুৰ মিলনৰ পিছত পৰিচয়, তাৰ পিছত এই পৰিচয়ে লাহে লাহে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ আগবাঢ়ে ।
দুয়োৰে হিয়া দিয়া নিয়াৰ পিছত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক বৈবাহিক গাঁঠিৰে বন্ধাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সেয়ে কম্বোডিয়ান প্ৰেয়সীক জীৱন সংগী কৰিবৰ বাবে গেংষ্টাৰ মেইনপাল ধীল্লাক ১২ ঘণ্টাৰ বাবে পেৰ’লত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
ইফালে বোৱাৰীয়েক মেটা চানক পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকেৰে সজ্জিত কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ধিল্লাৰ মাতৃ ৰশ্নি । উলাহে নধৰা হোৱাৰ কথাই, কাৰণ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত তেওঁ পুত্ৰৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছে । সেয়ে আৱেগে নধৰা ভাষাৰে ৰশ্নিয়ে প্ৰকাশ কৰে, "প্ৰায় আঠ বছৰৰ পিছত মই মোৰ পুত্ৰক লগ পাইছোঁ । মই আশা কৰিছোঁ যে মেটা চানে অতি সোনকালে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে মিলি যাব ।"
ইফালে নকইনা মেটা চানকো ভাৰতীয় বোৱাৰী হ'বলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হোৱা যেন দেখা গ’ল । অৱশ্যে তেওঁ বিয়াত বহিবলৈ কম্বোডিয়াৰ পৰা অকলে অহা নাই । তেওঁ যৌতুক হিচাপে লগত লৈ আহিছে তিনিটা সন্তানো । তেনেদৰে আহি ঝজ্জাৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মুখত সুখ আৰু প্ৰশান্তিৰ এক সুকীয়া জিলিকনি দেখা গ’ল । হাঁহিমুখে তেওঁ কয়, "স্বামী আৰু শহুৰৰ ঘৰখনৰ সৈতে মই আগন্তুক সময়ছোৱাত এক সুখী জীৱন যাপনৰ বাবে অতি আগ্ৰহী ।"
ধিল্লাই ২০১৮ চনত পেৰ'লত কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি কম্বোডিয়ালৈ পলায়ন কৰিছিল । সেই সময়তে তেওঁ মেটাক লগ পাইছিল । তাৰ পিছত দুয়ো একেলগে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তিনিটা ল'ৰা-ছোৱালী জন্ম দিয়ে । এতিয়া এই তিনিওটা সন্তানেই মেটাৰ সৈতে ভাৰতলৈ আহিছে ।
পলকতে ধিল্লাৰ অপৰাধমূলক ইতিহাস
মইনপাল ধিল্লা ওৰফে মইনপাল বদলি (নিজৰ জন্ম গাঁও বদলিৰ নামেৰে) কেইবাটাও অপৰাধমূলক গোচৰত জড়িত । যাৰ বাবে তেওঁ ঝজ্জাৰ অঞ্চলত কুখ্যাত অপৰাধী বা গেংষ্টাৰৰূপে পৰিচিত আছিল ।
২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । ৰাজ্যিক আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত চিবিআয়ে এক অভিযানত কম্বোডিয়াৰ পৰা প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
যোৱা বছৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ত ধীল্লাই হত্যাকে ধৰি ২২টা গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৭ আৰু ২০১০ চনত দাখিল কৰা তিনিটা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত হিছাৰ কাৰাগাৰত তেওঁ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ভুগি আছিল ।
যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি ভুগি থকাৰ সময়তে হিছাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁক ছয় সপ্তাহৰ বাবে পেৰ’লত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । কিন্তু তেওঁ পলায়ন কৰে ।
পিটিআইৰ তথ্য অনুসৰি, ২০১৮ চনৰ ১৭ জুলাইত ধিল্লাক পেৰ’লত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । কিন্তু পৰিস্থিতিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ২০১৮ চনৰ ২৯ আগষ্টত সোণু কুমাৰৰ নামত ভুৱা পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি দেশ এৰি পলায়ন কৰে । যোৱা বছৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত বিষয়াসকলে এই কথা জনায় ।
তেওঁৰ পলায়নৰ পিছত ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ অনুৰোধত চিবিআয়ে ২০২৪ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ইণ্টাৰপ’লৰ জৰিয়তে ধিল্লাৰ বিৰুদ্ধে ৰেড কৰ্ণাৰ নোটিচ জাৰি কৰি এনচিবি-বেংককৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । তাত তেওঁ থাইলেণ্ডৰ পৰা কম্বোডিয়ালৈ যোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।
অভিযুক্তই কলকাতাৰ পৰা বেংকক হৈ কম্বোডিয়ালৈ গৈছিল বুলি যোৱা বছৰ বিষয়াসকলে জনাইছিল । ইয়াৰ পিছতে চিবিআয়ে ততাতৈয়াকৈ এনচিবি-ফ্নম পেনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল যে ৱাণ্টেড অপৰাধীজনে প্ৰৱঞ্চনাৰে ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰ লৈ পলায়ন কৰিছে ।
ধিল্লাই কম্বোডিয়াৰ ছিম ৰিপ অঞ্চলত ঘাটি স্থাপন কৰিছিল । তাত তেওঁ নাইট ক্লাব এটাও চলাই আছিল । ২০২৫ চনৰ ২৬ মাৰ্চত ইণ্টাৰপ'লৰ জৰিয়তে এনচিবি-ফ্নম পেনলৈ অস্থায়ী গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে অনুৰোধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
২০২৫ চনৰ ২৪ জুলাইত এনচিবি-ফ্নম পেনে ধিল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা জনাইছিল । ইয়াৰ পিছত কূটনৈতিক মাধ্যমেৰে ভাৰতলৈ প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।
পিছত কম্বোডিয়া কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়টো ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ইংগিত দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁক ঘূৰাই আনিবলৈ হাৰিয়ানা বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ এটা দল কম্বোডিয়ালৈ পঠিওৱা হয় আৰু দিল্লী পোৱাৰ পিছত তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।