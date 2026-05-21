প্ৰচণ্ড গৰম ; পক্ষীকূলক ৰক্ষা কৰিবলৈ অ’আৰএছ মিহলি পানী আৰু কুলাৰৰ ব্যৱস্থা

জীৱদয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰাষ্টে পক্ষীকূলক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

চৰাইৰ বাবে ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 10:32 PM IST

আহমেদাবাদ(গুজৰাট): গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ভাৰত ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ মানুহৰ সমান্তৰালকৈ জীৱ-জন্তু, পক্ষীকূলো গৰমৰ বাবে হিটষ্ট্ৰোকৰ দৰে সমস্যা আৰু পানীৰ অভাৱত ভূগিছে ৷

পক্ষীকূলক এই গৰমৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সকাহ দিবলৈ পাঞ্জৰাপোলৰ জীৱদয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰাষ্টে পক্ষীকূলক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

পক্ষীকূলক ৰক্ষা কৰিবলৈ অ’আৰএছ মিহলি পানী আৰু কুলাৰৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat)

গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত পক্ষীকূলৰ সৈতে ঘটনাসমূহ

জীৱদয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ পৰিচালক সুমিত গুৰবাণীয়ে কয়, ‘‘আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাইবোৰ মাটিত পৰি যোৱাৰ পিছত জীৱদয়া ট্ৰাষ্টলৈ অনা হয় ৷ তেনেকৈয়ে হিটষ্ট্ৰোকৰ চিকাৰ হোৱা জীৱ-জন্তু আৰু চৰাইবোৰকো ইয়ালৈ অনা হয় । প্ৰতিদিনে ৮০-৯০ টা গৰমৰ দিনত পানীৰ অভাৱ, হিটষ্ট্ৰোক, অজ্ঞান হৈ পৰা চৰাইবোৰ ইয়ালৈ অনা হয় ৷ তাৰপিছত চৰাইবোৰক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ।’’

জীৱদয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat)

গৰমৰ পৰা সকাহ দিবলৈ চৰাইৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা

জীৱদয়া চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ পৰিচালক গুৰবাণীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ সংস্থাত ঋতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰীষ্ম, শীত বা বাৰিষায়ে হওক জীৱ-জন্তু আৰু চৰাইৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । গৰমৰ দিনকেইটাত চৰাইয়ে সেৱন কৰিবলৈ ৰখা পানীত অ’আৰএছ মিহলাই দিয়া হয় ।’’

চৰাইবোৰক গৰমৰ পৰা সকাহ দিবলৈ পানী ছটিওৱা কুলাৰৰ লগতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সেউজীয়া ৰঙৰ নেটো লগোৱা হৈছে । তদুপৰি মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ ধৰণে পানী ছটিয়ায়ো দিয়া হয় । আহমেদাবাদৰ ভিন্ন স্থানৰ ​​পৰা ইয়ালৈ চৰাইবোৰ আহে ।

পক্ষীকূলৰ বাবে আছে আইচিইউৰ সুবিধা (ETV Bharat)

সুমিত গুৰবাণীয়ে কয়, ‘‘পাৰ চৰাই, কাউৰী, ভাটো, ফেঁচা, কুলি আৰু বুলবুলিৰ দৰে চৰাইবোৰ ইয়ালৈ আহে । গৰমৰ বাবে চৰাইবোৰৰ মাজত ৰোগৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হয় আৰু অজ্ঞান হৈ পৰে ৷ যাৰ বাবে গৰমৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত চলিত মাহতে কেৱল প্ৰায় ২,০০০ এনে ৰোগ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ কথা পোহৰলৈ আহে ৷’’

