হস্ততাঁত-বস্ত্ৰ উদ্যোগত ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিৰ প্ৰভাৱ; চাকৰি হেৰুৱাইছে বহুতে

তেলেংগানাৰ পৰা বছৰি কোটি কোটি টকাৰ বস্ত্ৰ আৰু হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিয়ে ইয়াক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

A Textile centre in Hyderabad
হস্ততাঁত-বস্ত্ৰ উদ্যোগত ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিৰ প্ৰভাৱ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 2:29 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ : আমেৰিকাৰ শুল্ক নীতিৰ ফলত ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগত ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট হৈছে । হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগতে তেলেংগানাৰ সকলো হস্তশিল্প নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰৰ ওপৰত ট্ৰাম্পৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে । ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি হোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা দুমাহৰ ভিতৰতে অৰ্ডাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ ফলত এই খণ্ডসমূহত উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে শ্ৰমিকসকলে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।

উল্লেখ্য যে তেলেংগানাত বস্ত্ৰ খণ্ডৰ ২৪ টা বৃহৎ, মজলীয়া আৰু ৬৫ টা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে । ইয়াৰে অধিকাংশই ৰঙ্গাৰেড্ডী, বিকাৰাবাদ, মেডচাল জিলাত আছে । কৰিমনগৰ, ৱাৰংগল, নলগোণ্ডা আৰু মহাবুবনগৰ জিলাতো ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে । ৰাজ্যখনৰ পৰা বছৰি ১৫০ কোটি টকাৰ বস্ত্ৰ বা হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । অৰ্ডাৰৰ ৰপ্তানি দুই ধৰণে হয় । পোনপটীয়াকৈ আমেৰিকান কোম্পানীলৈ । মুম্বাই, দিল্লী আৰু আহমেদাবাদৰ কিছুমান কোম্পানীয়ে আমেৰিকান কোম্পানীৰ হৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে ।

কিন্তু ট্ৰাম্পৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বিগত দুমাহত এই অৰ্ডাৰবোৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । ফলত ৰাজ্যখনৰ বস্ত্ৰ কোম্পানীসমূহে আমেৰিকাত চাহিদা থকা ৰপ্তানিমুখী কাপোৰৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিছে ।

এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া ৰাজ্যখনৰ শিল্পী তথা ব্যৱসায়ীসকলে আন দেশলৈ ৰপ্তানিৰ কথা চিন্তা কৰিছে । উদ্যোগপতিসকলে কয় যে ভাৰততকৈ কম দামত কাপোৰ লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বাংলাদেশ আৰু অন্যান্য দেশলৈ ৰপ্তানিৰ কথা চিন্তা কৰিছে ।

An artist making a filgree art
তেলেংগানাৰ ফিলিগ্ৰী শিল্প (ETV Bharat)

গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ৰাজ্যৰ কোম্পানীয়ে ছিৰচিলাৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰী আমদানি কৰি কাপোৰ বনাই বহিঃৰাজ্যলৈ পঠিয়াইছিল । এতিয়া ছিৰচিলা বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ মালিকসকলে কয় যে তেওঁলোকেও অৰ্ডাৰ কমাইছে ।

ৰপ্তানিৰ বাবে অৰ্ডাৰ নথকাৰ বাবে উৎপাদনো কমিছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰমিকসকলে নিযুক্তি হেৰুৱাইছে । ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প খণ্ডত প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ লোক জড়িত হৈ আছে । কিন্তু ইয়াৰে ২০ হাজাৰ লোকে বিগত দুমাহ ধৰি উপযুক্ত কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত পৰিছে । আনকি এই খণ্ডসমূহত দৈনিক মজুৰি কৰা লোকসকলেও পৰ্যাপ্ত কাম পোৱা নাই ।

তেলেংগানাত পোচাম্পালী, গাড়ৱাল, সিদ্দিপেটৰ শাৰী, ৱাৰংগল কাৰ্পেট আৰু অন্যান্য বস্ত্ৰশিল্প আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । বছৰি প্ৰায় ৪২ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হয় । এতিয়া সেই ৰপ্তানি কমি আহিছে । লাইনেন শাৰী ব্যৱসায়ী শ্ৰীনিবাসে কয় যে তেওঁলোকে যোৱা দুমাহ ধৰি ১০ খন শাৰীৰো অৰ্ডাৰ পোৱা নাই ।

পেম্বাৰ্থীত পিতলৰ মূৰ্তি, কৰিমনগৰত সোণ আৰু ৰূপৰ তাঁৰেৰে নিৰ্মিত ফিলিগ্ৰী কলা, কাঠ, ধাতু আৰু কাপোৰেৰে নিৰ্মিত নিৰ্মল পুতলা, আদিবাসী শিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আদিলাবাদ ডোকৰা শিল্পকৰ্ম.. আদি বছৰি ৫২ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ সামগ্ৰী আমেৰিকাকে ধৰি বিভিন্ন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । আমেৰিকাত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে কাৰ্গোৰ জৰিয়তে এইবোৰ আমদানি কৰিছিল । দুমাহ ধৰি এইবোৰৰ অৰ্ডাৰ হ্ৰাস পাইছে ।

কে আৰ ডি টেক্সটাইলছৰ স্বত্বাধিকাৰী চৰণ ৰেড্ডীয়ে কয়, "আমেৰিকাৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু বস্ত্ৰ উদ্যোগ বন্ধ হৈ পৰিছে । আমি তেলেংগানাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কোম্পানী আৰু সংস্থালৈ বস্ত্ৰ ৰপ্তানি আৰম্ভ কৰিছো । এই সময়ত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ঘৰুৱা বজাৰখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।"

কোথাৱাড়া হস্ততাঁত সমবায় সমিতিৰ সভাপতি য়েলুগম ভদ্ৰাইয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়,"ঘৰুৱা বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা কমি আহিছে । এই সময়ত ৰপ্তানি লাভজনক । শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । হস্ততাঁত সামগ্ৰীক উদগনি দিব লাগে ।"

কৰিমনগৰৰ ফিলিগ্ৰী শিল্পী ৰাজকুমাৰেও বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, "ট্ৰাম্পৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত ৰপ্তানিত আঘাত হানিছে । ইয়াৰ লগে লগে বিকল্প সুযোগ প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । কেন্দ্ৰই হস্তশিল্পক সহযোগ কৰিব লাগে..আৰু আন দেশলৈ ৰপ্তানি সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে উদ্যোগ ল'ব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা এটা শিল্পকৰ্ম: য'ত প্ৰাণ পাই উঠে জীৱ-জন্তুৰ হাড়ে

TELANGANA TEXTILES CRISIS
TELANGANA EXPORTS TO US
US TARIFFS IMPACTS
US TARIFFS

