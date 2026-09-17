ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, ছোনিয়া গান্ধীৰ লগতে দেশৰ কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭৬ বছৰীয়া হ'ল...

PM Narendra Modi
বিৰোধী নেতাসকলেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা (X@PMMODi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 1:14 PM IST

|

Updated : September 17, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 'আশীৰ্বাদ বন্তি'ৰ লগতে একাধিক কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে ।

দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ নেতা, মন্ত্ৰী সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । ইফালে ৰাজনৈতিক মতবিৰোধ একাষৰীয়া কৰি বিৰোধী নেতাসকলেও দেশৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ।

বিৰোধী নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে ।

পুৱাই লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । তেওঁৰ এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়েও এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছে ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । তেওঁ এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, " প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ।"

চণ্ডীগড়ৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ মনীষ তিৱাৰীয়েও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সভাপতি অখিলেশ যাদৱেও এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা । সুস্থ, সক্ৰিয় আৰু অৰ্থপূৰ্ণ জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল !"

উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰীদ্বয় তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অখিলেশ যাদৱ আৰু বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী মায়াৱতীয়েও সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ আজি ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে শুভেচ্ছা ।"

এনচিপি(এছপি)ৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জনাই লিখিছ, "ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ।"

ডি এম কেৰ মুৰব্বী তথা তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । মুঠতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত শাসকীয় দলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ নেতাসকলেও শুভেচ্ছাবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

৭৬ বছৰীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওলগ, বিজেপিৰ মাহজোৰা অভিযান

Last Updated : September 17, 2026 at 1:33 PM IST

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
ৰাহুল গান্ধী
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন
PM MODI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.